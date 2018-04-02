Вмерзают ли в лед субмарины?

Подводные лодки «Коннектикут» (на переднем плане) и «Хартфорд». Море Бофорта, 10 марта 2018 года. Фото с сайта www.navy.mil

В марте с.г. российское медийное пространство запестрило заголовками о «вмерзшей в лед» американской подводной лодке, якобы «отрабатывающей удары по России».

Авторы заметок, нараставших словно снежный ком, наперебой сообщали читателям и телезрителям, что американские моряки собирались нанести «условный удар», но не смогли этого сделать из-за слишком толстого льда, что на помощь был вызван вертолет, что «конфуз» произошел, потому как «американские подводники к войне с русскими в Арктике не готовы».

Соцсети наполнились демотиваторами о разработке «нового вида оружия – арктического льда», а один писатель-маринист даже поведал, что наши генералы рискуют лопнуть от смеха, когда будут читать эту новость.

Попробуем без ложного ура-патриотизма разобраться, что же было на самом деле и чем же занимаются в Арктике американские подводники.

РЕПОРТАЖ КАК ОСНОВА ДЛЯ «ФЕЙК-НЬЮС»

Одним из источников растиражированной новости послужило сообщение на странице Navy Currents Magazine в Twitter от 16 марта 2018 года, в котором указывалось: «Ударная подводная лодка «Хартфорд» (SSN 768) типа «Лос-Анджелес» пробивает лед во время учений ICEX 2018. ICEX 2018 – это пятинедельные учения ВМС США, проводимые с целью оценки своей операционной готовности и изучения Арктики».

Но еще за два дня до этого на канале CNN вышел репортаж специального корреспондента Джима Сьютто с борта подлодки «Хартфорд» под названием «Атомная субмарина бросает вызов России в Арктике».

В первых кадрах сюжета экипаж выполняет учебные торпедные стрельбы, после чего главный командный пункт руководит всплытием во льду. Затем, уже на поверхности, корреспондент телеканала берет интервью у контр-адмирала Джеймса Питтса, начальника Центра разработки методов ведения подводной войны (UWDC).

В дальнейшем в репортаже говорится о военных приготовлениях Вооруженных сил России в арктических широтах и о задачах присутствия там американских субмарин. Закадровый текст сопровождает видеоряд с развернутыми на льду палатками и стоящим рядом со всплывшей субмариной вертолетом, а заканчивается рассказом о боевых возможностях американских подлодок.

Торпеда, даже учебная, – вещь не из дешевых. Поэтому, чтобы достать учебные торпеды из воды в ледовом плену Арктики, приходится проводить настоящую спецоперацию. Фото с сайта www.navy.mil

Таким образом, на поверку выясняется, что никакого намека на «конфуз» в этих материалах нет.

Что послужило первоисточником такой интерпретации новости – то ли неверный перевод, то ли фотография людей, работающих на расчистке ото льда крышки входного люка, то ли еще какие соображения, – сказать трудно. Но факт остается фактом – наши СМИ выдали и растиражировали полноценный «фейк».

В реальности же подводники в ходе учений ICEX 2018, в которых приняли участие три атомные подлодки (американские «Хартфорд» (SSN 768) типа «Лос-Анджелес» и «Коннектикут» (SSN 22) типа «Сивулф», а также британская «Тренчант» (S 91) типа «Трафальгар»), без каких-либо «фиаско» выполнили все поставленные перед ними задачи. А об «ударе ракетами по России» речи вообще не шло, поскольку концепция использования американских подводных лодок не предполагает стрельбы крылатыми ракетами «Томагавк» ни из арктической полыньи, ни из надводного положения в других районах Мирового океана. Тогда логичен вопрос: что же привело супостата в подледные акватории?

«ЛЕДОВЫЕ УЧЕНИЯ»

Увы, новости об активности американских ВМС – не повод для иронии. Учения ICEX (сокращение от Ice Exercise – можно перевести с английского как «Ледовые учения») проводятся раз в два года, причем нынешние учения – уже 28-е по счету. Они имеют своей главной целью отработку совместных мероприятий и навыков борьбы с подводными лодками ВМФ России, для которых арктические льды являются естественным защитным фактором от надводных кораблей и базовой противолодочной авиации вероятного противника. В этом случае у вероятного противника остается единственное противолодочное средство – свои атомные подводные лодки, специально подготовленные и оснащенные доработанными для арктических условий средствами связи, навигации, наблюдения, обнаружения и поражения.

Американский военно-аналитический таблоид National Interest в статье Криса Осборна от 20 марта 2018 года «ВМС США готовятся к войне с Россией в Арктике» раскрывает некоторые аспекты проходивших учений. Так, например, обе американские подводные лодки выпустили по нескольку учебных торпед. Загрузка в торпедный аппарат одной из этих торпед, МК 48 мод. 7 CBASS, запечатлена в репортаже Джима Сьютта с борта атомной подводной лодки «Хартфорд».

«Главная цель ICEX в этом году – испытать новые системы оружия и отработать тактику его применения подо льдом. Необходимо подготовить военнослужащих к выполнению широкого спектра задач в Арктическом регионе. Мы сможем получить важные данные о том, как торпеды функционируют в этих условиях», – заявил глава одного из подразделений Центра боевого применения подводных сил (NUWC) и руководитель испытаний Райан Дропек, пояснивший также, что «после того, как водолазы поднимут эти торпеды, мы из них можем извлечь важные данные».

Во время испытаний торпеды не несут боеголовок и не имеют полного запаса хода, но выполняют задачи по оценке эффективности оружия в арктических условиях, пишет National Interest, подытоживая, что учения ICEX предназначены для испытания боевой техники и систем оружия, гидроакустических систем, систем связи и навигации в сложной оперативной обстановке.

По плану учений ICEX 2018, 10 марта во льдах моря Бофорта, примерно в 320 километрах от Прадхо-Бей на Аляске, подводные лодки «Хартфорд» и «Коннектикут» осуществили совместное всплытие в свежем льду.

Вышедшими на лед подводниками для обеспечения испытаний был построен дрейфующий палаточный пункт управления подводными силами, который будет демонтирован после окончания учений (более подробно об учениях серии ICEX будет рассказано в одном из следующих номеров «НВО»).

Сама же всплывшая во льду субмарина никак не может вмерзнуть в лед. В процессе всплытия покатый корпус поднимает на себе многотонный ледовый массив за счет придания корпусу положительной плавучести. Этот массив и будет служить главным довлеющим фактором, возвращающим субмарину под воду в процессе последующего погружения.

Чтобы вмерзнуть, подлодка должна находиться длительное время без движения при отрицательных температурах до тех пор, пока не будет скована со всех сторон образовавшимся льдом. Так нередко происходит с российскими субмаринами, стоящими в зимний период в замерзающей бухте Крашенинникова на Камчатке, в то время как все пункты базирования подводных сил американских Военно-морских сил расположены в теплых незамерзающих портах.

Стоит отметить, что всплытие во льдах для американских подлодок уже давно стало стандартной практикой, причем именно американские субмарины стали пионерами в таких операциях, а в нынешнее время лишь планомерно совершенствуют свои противолодочные возможности.