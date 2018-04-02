Сводки от ополчения Новороссии 02 апреля 2018

На Украине разгорелся скандал после того, как съемочная группа программы «Спецкор» на телеканале «2+2» «засветила» позицию украинских военных.

Одним из первых о «зраде» на своей странице в соцсети написал боевик «Азова» Вадим Бойко.

«Съемочная группа проводит съемку, выкладывая огневую позицию во всей красе, главное, что дядя в балаклаве, чтобы никто не догадался. И сама позиция оборудована по всем правилам. Ну, так, чтобы без вариантов, но геройски на ней умереть», — возмущается «патриот».

Пособник украинских карателей Роман Доник подтвердил, что произошедшая утечка — это не первоапрельская шутка, и добавил, что 30 марта «пророссийские боевики» якобы уже обстреливали эту позицию.

«Два дня назад именно с этой позиции из пулемета пытались попасть в БМП противника на дистанции 2400. Не попали. Зато наводчик БМП второй очередью в ответ попал… Боец раненый, но живой», — рассказал «волонтер», не уточнив, почему украинская сторона открывает огонь в дни перемирия.

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