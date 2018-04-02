Сводки от ополчения Новороссии 02 апреля 2018
- 15:44 О ситуации на линии фронта в ДНР — командование.
- 15:43 Как Айдар освобождал жителей Новосветловки.
- 15:43 Откровения бывшего военнопленного.
- 13:52 Скандал: украинский телеканал «засветил» позиции ВСУ на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО).
- 13:35 Как украинские вояки издевались над мирными жителями Донбасса.
- 04:17 МГБ ЛНР установило данные иностранных наёмников, заброшенных для спецопераций в «серую зону».
О ситуации на линии фронта в ДНР — командование
Как Айдар освобождал жителей Новосветловки
Откровения бывшего военнопленного
Скандал: украинский телеканал «засветил» позиции ВСУ на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО)
На Украине разгорелся скандал после того, как съемочная группа программы «Спецкор» на телеканале «2+2» «засветила» позицию украинских военных.
Одним из первых о «зраде» на своей странице в соцсети написал боевик «Азова» Вадим Бойко.
«Съемочная группа проводит съемку, выкладывая огневую позицию во всей красе, главное, что дядя в балаклаве, чтобы никто не догадался. И сама позиция оборудована по всем правилам. Ну, так, чтобы без вариантов, но геройски на ней умереть», — возмущается «патриот».
Пособник украинских карателей Роман Доник подтвердил, что произошедшая утечка — это не первоапрельская шутка, и добавил, что 30 марта «пророссийские боевики» якобы уже обстреливали эту позицию.
«Два дня назад именно с этой позиции из пулемета пытались попасть в БМП противника на дистанции 2400. Не попали. Зато наводчик БМП второй очередью в ответ попал… Боец раненый, но живой», — рассказал «волонтер», не уточнив, почему украинская сторона открывает огонь в дни перемирия.
Читайте также: «Геи в АТО ничем не отличались от остальных украинских бойцов» (ФОТО, ВИДЕО)
Как украинские вояки издевались над мирными жителями Донбасса
МГБ ЛНР установило данные иностранных наёмников, заброшенных для спецопераций в «серую зону»
Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики получена информация о заброске диверсионно-разведывательной группы противника в «серую зону».
Об этом «Русской Весне» рассказали в МГБ ЛНР.
По данным источника контрразведчиков, грузинские наёмники из состава мотопехотного взвода 3-й мотопехотной роты 25 ОМПБ «Киевская Русь» численностью 6 человек были размещены в Станице Луганской для проведения разведывательно-подрывной деятельности вдоль линии соприкосновения.
Коридор для прохода диверсантов организован 80-й львовской отдельной аэромобильной бригадой ВСУ, временный пункт дислокации которой находится в с. Теплое. Зона ответственности — от Станицы луганской до н. п. Желтое.
МГБ ЛНР установлены личности грузинских наемников, входящих в состав ДРГ:
— водитель мотопехотного отделения, солдат Руситашвили Георги Давидович, (гражданин Грузии, 08.05.1990 г.р.);
— стрелок-снайпер мотопехотного отделения, солдат Мачарашвили Георги Гочи (гражданин Грузии, 15.10.1989 г.р.);
— старший стрелок мотопехотного отделения, солдат Тухашвили Зурико Гурамович (гражданин Грузии, 04.05.1987 г.р.);
— стрелок-помощник гранатометчика мотопехотного отделения, солдат Бегларашвили Гаэлы Аширани, (гражданин Грузии, 31.05.1988 г.р.);
— старший стрелок мотопехотного отделения, солдат Гвасалия Бяки Рамаза (гражданин Грузии, 31.05.1988 г.р.);
— стрелок-снайпер мотопехотного отделения, солдат Изория Яго Каховича, (гражданин Грузии, 02.08.1992 г.р.).
В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 435 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
Читайте также: За голову украинского пранкера, рассказавшего о «сотнях погибших» в Кемерово, объявлена награда