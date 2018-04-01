Юрий Гагарин. Последний миг

27 марта 2018 года — полвека с момента гибели первого космонавта планеты Земля Юрия Алексеевича Гагарина. 50 лет катастрофа самолёта МиГ-15 УТИ в небе над Владимирской областью окутана завесой тайны: результаты работы Государственной комиссии, занимавшейся расследованием гибели Гагарина и его инструктора В.С. Серегина, долгое время были засекречены…

Фильм создан по заказу Первого канала. Премьера фильма состоялась 27 марта 2018 года.