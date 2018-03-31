Сводки от ополчения Новороссии 31 марта 2018

24 марта исполнилось 19 лет со дня начала военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия. Войны, где одни европейские страны, собранные США под эгидой военного блока НАТО, начали бомбить другую европейскую страну, в НАТО не входившую.

Свидетелем и участником той войны был и Сергей Матвиенко (позывной «Барс»), ныне офицер Народной Милиции ЛНР, а в то время командир разведроты миротворческого батальона российских войск в Югославии.

— Товарищ майор, расскажите, что такое Югославия в то время, какая там была обстановка?

— Война в Югославии складывалась из целой серии вооруженных конфликтов, длившихся на протяжении 10 лет — с 1991 по 2001 г., и в итоге приведших государство к распаду. В результате образовалось несколько независимых друг от друга государств.

Здесь боевые действия имели межнациональный характер, где участвовали Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Албания и Македония. Война в стране началась из-за этнических и религиозных соображений.

Югославия продемонстрировала всему миру, к чему при несколько ином стечении политических обстоятельств, мог привести распад бывшего СССР: на территории составных частей бывшей СРЮ разгорелись затяжные и кровопролитные гражданские войны при распаде вертикали государственной власти, острой проблеме беженцев и вынужденном вмешательстве мирового сообщества.

На различных территориях и землях (Босния и Герцеговина, Хорватия, Восточная Славония, Союзная Республика Югославия, Македония, Албания, примыкающая акватория Адриатики и др.) с 1992 г. развернулся целый комплекс операций, в которых приняли участие ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, ЗЕС, а также целый ряд стран в качестве участников коалиций по проведению отдельных операций.

— Расскажите подробнее о ходе событий.

— Все началось с провозглашения в одностороннем порядке независимости Словении. Вследствие чего между нею и Югославией вспыхнули боевые действия. Руководство республики взяло под контроль все границы, а также воздушное пространство над страной. Местные военные части стали готовиться к захвату казарм Югославской народной армии (ЮНА).

Югославская народная армия встретила ожесточенное сопротивление местных отрядов. В спешном порядке возводились баррикады и блокировались пути, которыми следовали отряды ЮНА. В республике была объявлена мобилизация, а ее руководители обратились за помощью к некоторым европейским странам.

Уже вскоре управление СФРЮ было вынуждено признать свое поражение и смириться с независимой Словенией. В завершение ЮНА вывела войска с территории новообразовавшегося государства.

После того как Словения обрела независимость от Югославии, сербская часть населения, проживающая на этой территории, попыталась создать отдельную страну. Они мотивировали свое желание отсоединиться тем, что здесь якобы постоянно нарушались права человека.

Для этого создавались отряды самообороны. Добровольцы, желающие обрести долгожданную свободу, объединялись в отряды гвардейцев и всеми силами добивались для себя и своих семей провозглашения независимости.

— Интересно, а как сюда были привлечены войска НАТО?

— В 1991–1992 гг. боевые действия вспыхнули уже в Боснии и Герцеговине, на этот раз она затронула не только одну республику, но и соседние с ней земли. В результате данный конфликт привлек к себе внимание НАТО, ЕС и ООН. Причиной интервенции войск НАТО была названа волна этнических чисток в регионе.

Впоследствии Международный трибунал по бывшей Югославии подтвердил ответственность югославских служб безопасности за преступления против человечности в отношении албанского населения Косово. Особенно во время проведения операции НАТО.

Контроль над регионом перешёл к силам НАТО и международной администрации, которая затем передала большинство полномочий структурам этнических албанцев. Прошли этнические чистки и военные преступления против сербского и цыганского населения Косово и Метохии. Поводом для начала этой операции послужил взрыв в 1995 г. на территории рынка Маркале.

Определить виновных в терроризме не удалось, но НАТО ответственность за случившееся возложила на сербов, которые категорически отказались выводить свое вооружение из Сараево.

Таким образом, история войны в Югославии продолжилась операцией «Обдуманная сила» ночью 30 августа 1995 г. Ее целью было снижение возможности сербского штурма безопасных зон, которые установила НАТО.

Авиация Великобритании, США, Германии, Франции, Испании, Турции и Нидерландов начала наносить удары по позициям сербов.

Операция оправдывалась как гуманитарная интервенция, но она была проведена без мандата ООН, в связи с чем считается незаконной и характеризуется как военная агрессия.

— То есть Запад уже тогда не стеснялся нести демократические ценности на хвостовиках своих бомб?

— 24 марта 1999 г. генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана, не моргнув глазом, по-военному решительно и чётко отдал приказ командующему силами альянса в Европе, американскому генералу Уэсли Кларку (тому самому, который позже расскажет всему миру о планах Пентагона уничтожить Ливию, Сирию).

Это было официальным началом военной операции «Союзная сила».

Уже вечером того же дня на крупнейшие города Югославии — Белград, Крагуевац, Ниш, Нови-Сад, Панчево, Подгорицу, Приштину, Ужице — посыпалась смерть. Бомбы убивали, калечили и разрушали. Как и во всех предыдущих и последующих военных операциях США и НАТО, удары проводились под лозунгами о защите демократических ценностей.

Боевые самолеты выполняли от 600 до 800 боевых вылетов в сутки. Всего они сделали 38 тысяч боевых вылетов.

Альянс сбросил более 20 тысяч бомб и управляемых ракет. Помимо авиабомб Югославию рвало около полутора тысяч крылатых ракет морского и воздушного базирования.

В результате этих взрывов над Югославией распылили 23 тонны обеднённого урана-238.

Для абсолютного и незамутнённого беспредела НАТО, как всегда, нашло благовидный предлог — этнические чистки в регионе. Западные лидеры обозвали агрессию «гуманитарной интервенцией», никакого мандата ООН на её проведение брать никто не собирался и не стал этого делать.

В ходе трехмесячных бомбёжек погибло свыше двух с половиной тысяч мирных жителей.

— Расскажите о своем участии в этой войне?

— Когда в Косово шли бои, я служил в российской миротворческой бригаде в Боснии и Герцеговине. Круглосуточно бомбардировщики стран НАТО пролетали на бомбежки Сербии над нашим базовым районом.

10 июня меня вызвал на связь командир и рассказал о возможном выдвижении группы на большое расстояние. У нас уже была информация о том, что передовые части НАТО пересекли границу Югославии. Наш батальон отправили в Косово. В столицу — Приштину. Уже в городе я узнал, что наша задача — захват аэродрома в Слатине, который в 12 километрах юго-западнее столицы. Операцию провели быстро. Утром он уже был в наших руках.

Теперь главная задача — закрепиться, создать систему охраны и обороны. Солдаты валятся с ног, но надо держаться, надо «закопаться» в землю, укрыть технику, подготовить запасные позиции. В 7.30 утра поступил с наблюдательного поста первый доклад о выдвижении английской колонны. Вот и дождались. Чуть позже начальник одного из постов доложил, что боевое охранение англичан пытается прорваться к аэродрому.

Выдвигаюсь к посту и наблюдаю картину: стоит поперек дороги наш БТР-80, преграждая дорогу английскому парашютно-десантному батальону. У англичан на лице изумление: откуда тут русские и почему это их, англичан, не пропускают?

А не пропускают потому, что они опоздали. Как говорится у нас в народе: «Кто раньше встал, того и тапки».

Вскоре мы получили новость — начинается переброска главных сил из России в Косово. Причем комбинированным способом — по воздуху и морем. Пришел долгожданный день, и мы встречали наши самолеты с десантом из России…

— Расскажите, что вы тогда чувствовали и какие выводы сделали?

— Во многих отношениях участие России в операциях в бывшей Югославии было и остается уникальным. Масштаб и сила российского контингента, принявшего участие в операциях в этом регионе (несколько превышающие 1000 чел. в настоящее время), являются хотя и значительными, скажем, в сравнении с операциями в Молдове и Южной Осетии, однако далеко не решающими.

Это был первый опыт российских войск в миротворческой миссии. Но уже тогда мы показали, что НАТО следует не только считаться, но и опасаться русских солдат. А вся их хваленная мощь ничего не стоит перед силой духа и характером российских десантников. Да, Югославию к сожалению, нам спасти не удалось. Во многом это была вина руководства страны. Мы могли, но нам не дали этого сделать. Но времена поменялись и условия тоже.

Донбасс вам не Югославия!

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Вячеслав Третьяков, для «Русской Весны»