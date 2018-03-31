«Нам в который раз дают понять: сидите тихо и радуйтесь»

Дмитрий Песков впервые прокомментировал историю о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналисткам. По словам пресс-секретаря президента, это российское продолжение скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что в Кремле фактически поддержали позицию спикера Госдумы Володина, который дал понять, что происходящее — это козни Запада.

Дмитрий Песков высказался по широкому кругу вопросов — от Навального и будущего оппозиции до Тулеева; сказал, что боится перемен. И вот почти сенсация: пресс-секретарь президента прервал молчание относительно истории так называемого «российского харассмента». Депутат Слуцкий, получается, как бы ни при чем. Всем этим якобы пострадавшим надо было в милицию заявлять: не заявили — значит, ничего не было. И в целом это у нас эхо зарубежного скандала с Харви Вайнштейном, дань моде. Там голливудские актрисы, чтобы стать звездами, решились на многое, в том числе неподобающее, в итоге получили роли и миллионы долларов гонорара. Как это называется? Проституция. А спустя годы взяли и обвинили известного на весь мир продюсера в домогательствах — безобразие, как это еще назвать. И вот теперь — нечто подобное в России: дурное влияние Запада, не иначе.

Таким образом, мы получили реакцию пресс-службы Кремля на беспрецедентный скандал в российском парламенте. Сенсации здесь никакой нет. Кстати, понимая российскую специфику, можно заметить: вряд ли бы итоги полицейской проверки, если бы она даже и состоялась, радикально отличались от вердикта думской комиссии по этике. Получается, что журналистки все придумали. А в целом вывод ясен: власть своих не бросает. И то, о чем дальше рассуждает Дмитрий Песков, значения не имеет — все это укладывается в ранее озвученные тезисы: Навальный — нарцисс; Тулеев, конечно, неправ, но о его отставке говорить рано.

И вот другая новость: бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского перевели из «Матросской тишины» в СИЗО «Медведково» в переполненную камеру. Его адвокаты не исключают, что так следствие пытается добиться показаний против Кирилла Серебренникова. При чем здесь это, какая связь? А все при том: хотели, чтобы ему смягчили условия содержания под стражей, писали письма, собирали подписи — получите. Вот вам смягчение.

И то и другое говорит о том, что никаких перемен ждать не стоит, что все остается по-прежнему. Власть всегда права и может делать все, что хочет. А нам в который раз дают понять: сидите тихо и радуйтесь. А если кто-то возмущается, что его за что-то где-то схватили — значит, попал под чуждое влияние коварной заграницы, набрались оттуда всякого. Нельзя возмущаться. И вот уже спикер Госдумы Вячеслав Володин говорит на любимую тему — об угрозе «цветных» революций: засылают фейки из-за границы, раскачивают лодку.

Кстати, был, помнится, разговор про амнистию после президентских выборов — похоже, ждать здесь тоже нечего. Можно было бы ставить точку, если бы не общественная реакция — и чем она больше, тем сложнее будет все списывать на происки Госдепа и коварной закулисы. Можно было бы сказать, что оппозиционные журналистки сами себя домогались, насмотревшись на историю с Харви Вайнштейном. Однако явно не Обама с Трампом загадили Подмосковье так, что дышать невозможно. Список подобных нарушений можно продолжить.

Источник: www.kommersant.ru