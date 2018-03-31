Кудрин выбрал для пенсий жесткую реформу

В эфире проправительственной программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» бывший министр финансов РФ, а ныне руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в тысячный раз призвал повысить пенсионный возраст. Он считает, что реформа должна завершиться через 10−16 лет.

Судя по всему, Кудрин предлагает наиболее жесткий вариант, при котором мужчины пойдут на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины — в 63 года. Отсюда и сроки. Значит, темпы роста должны быть по полгода в год. Причем, начинать следует немедленно.

Свою позицию Кудрин аргументировал, во-первых, низким темпом увеличения валового продукта страны: «…около 1,5% против 3,5%, принятых мировыми стандартами». И, во-вторых, ежегодным сокращением числа работающих, якобы, на 0,5−1 млн. человек. Мол, дефицит рабочей силы тоже не сулит ничего хорошего России.

По сути, Кудрин повторил свои рекомендации, данные Путину сразу после переизбрания на пост главы государства. На следующий день после оглашения результатов голосования, напомним, бывший министр посоветовал новому-старому президенту начать непопулярные реформы, которые, кровь из носа, тот должен реализовать в течение 2-х лет. Пока народ не разобрался что к чему. Дескать, потом, после лета 2020 года стартует новый избирательный цикл, а там уже гайки не закрутишь.

Между тем, международная и авторитетная консалтинговая компания McKinsey & Company, расположенная в Нью-Йорке, в своем недавнем (декабрь 2017 года) многостраничном докладе «Потерянные и новые рабочие места: переходные трансформации в эпоху автоматизации» пришла к удивительному выводу. Он полностью противоречит кудринской доктрине «непопулярных мер». Оказывается, сокращение рынка труда, главным образом, за счет роста числа пенсионеров, напротив, стимулирует научно-технический прогресс государств и увеличивает ВВП. Ибо только это заставляет правительство работать эффективно.

Взять Японию с самым большим в мире средним возрастом населения. Еще вчера многие экономисты пророчили ей непреодолимые трудности из-за высокой продолжительности жизни. Между тем, эта страна преодолела кризис нехватки рабочих рук и пенсионного обеспечения пожилых людей. И сделано это было как раз потому, что власти вынуждены были стимулировать автоматизацию промышленности за счет специальных экономических мер.

По сути, это была очень сложная промышленная политика, ставшая для многих чиновников моментом истины. Нетрудно понять, что бы было в Стране восходящего солнца, если в ней нашелся бы свой «Кудрин». Он предложил бы в очередной раз увеличили пенсионный возраст. К счастью для самураев, такой фигуры там нет. Местное правительство, засучив рукава, планомерно замещает выходящих на пенсию людей роботами и автоматами.

Отметим, что такой показатель, как «дожитие», особенно для мужчин, в Японии значительно больше, чем в России. Да и пенсии несравнимо выше. Именно поэтому нельзя сравнивать пенсионные возрасты у них и у нас, чем спекулируют гайдаровцы.

Можно, не сомневаться, что к 2030 году на этом островном государстве будет автоматизировано более 50% рабочих мест, как, впрочем, в Германии, Италии и в Южной Корее. А вот в США, где правят либералы, особого прогресса в этом вопросе не будет. За этот срок замещение рабочей силы роботами прирастет примерно на 6% - где-то до уровня 35−40% от общего числа рабочих мест.

В целом, моделирование промышленных процессов в ряде стран, в том числе и в России, показало интересные закономерности. Если все останется как есть, то при базовом сценарии в 2030 году в нашей стране порядка 30−35% рабочих мест будут автоматизированы и роботизированы. Сегодня, по оценке McKinsey & Company, этот показатель оценивается на уровне примерно 16−18%.

Кстати, именно из-за автоматизации, в том числе в автомобильной отрасли, экономика РФ потеряла 6,5 млн. рабочих мест, так и не сумев создать альтернативу. Достаточно, вспомнить чудовищные сокращения на АвтоВАЗе, чтобы оценить масштаб вынужденных преобразований, вызванных борьбой за внутренний рынок.

В Китае будет наблюдаться аналогичная ситуация. А вот Турция нас обгонит, считают эксперты McKinsey & Company. В этой стране женщины к 2030 году будут выходить на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 60 лет, отработав требуемые по законодательству 20 лет и 25 лет соответственно.

При навязанной нашему народу жесткой балльной системе через 12 лет о таком (турецком — авт.) уровне соцзащиты пожилые россияне не будут и мечтать. Во всяком случае, большинство. Как итог, доля автоматизации и роботизации в Турции увеличится в базовом сценарии с 16% (2017 год) до 40% и превысит аналогичный показатель не только в России, но в большинстве стран «золотого миллиарда».

А вот в Индии, где нет тотального пенсионного обеспечения, и где только 12% пожилых людей могут рассчитывать на пенсию, к 2030 году не следует ожидать высокотехнологического прорыва на рынке труда. Индусы могут рассчитывать только на 20% замещения всех рабочих мест роботами и автоматами. Им пророчат один из самых низких в мире подушевой валовой продукт по паритету покупательной способности.

Оно и понятно почему: при нынешней либеральной промышленной политике Нью-Дели у местных бизнесменов и транснациональных корпораций нет, и не будет стимула для замещения нищих работяг дорогими роботами.

Так или иначе, McKinsey & Company, в отличие от кудринского ЦСР, считает, что наступает время, когда автоматизация и роботизация становятся ключевым фактором развития страны в условиях дефицита рабочей силы. Причем, первое невозможно без второго. По сути, любое национальное правительство обязано быть эффективным менеджером для решения прикладных задач.

С другой стороны, рост доходов высококвалифицированных рабочих и увеличение числа пенсионеров, особенно в развивающихся странах, будет способствовать повышению уровня медицинского обслуживания стареющих обществ. Одновременно потребуются инвестиции в инфраструктуру и энергетику, дабы стимулировать спрос на новые рабочие места.

Вместо этого Кудрин с господами из правительства делают ударения на «перекладывание денег из одного кармана в другой», называя манипуляции структурными реформами. Ибо повышение пенсионного возраста и переход на так называемую адресную помощь породит бездействие со стороны властей. По сути, ЦСР со своими «реформами» толкает Россию на индийский путь развития.

Даже если новое правительство РФ оставит в покое людей, чьи года приближается к текущему пенсионному возрасту, то все равно властям в ближайшие 12 лет придется роботизировать 14% экономики и создать порядка 10 миллионов рабочих мест, чтобы заместить потери, вызванные автоматизацией промышленности. И это в базовом сценарии. Справится ли нынешний кабмин с новыми вызовами — большой вопрос.

Если этого не сделать, то Россия будет развиваться медленнее, чем большинство других государств, что неприемлемо для великой страны. Именно поэтому сегодня важна не столько «цифровая экономика документооборота» (что тоже необходимо), сколько продуманная политика по стимуляции автоматизации и роботизации, а также меры по развитию инфраструктуры. Правда, для этого требуется другое правительство.