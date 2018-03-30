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Гитлер черпал свое вдохновение в Британской империи

16:32. 30 марта 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

Если за словами следует убийство или его попытка, значит слова являются частью общей бесчеловечной стратегии или плана. Нацисты делили людей на различные сорта, после чего «недочеловеков» начали просто уничтожать. Миллионами! Но сначала они об этом говорили и писали.

Деление государств и народов, по принципу наличия или отсутствия «чего-нибудь», на сорта, если за этим следует напряжённость и война, ничуть не лучше гитлеровской идеологии. Разговоры о собственной исключительности и превосходстве – есть стартовая точка для преступлений и геноцида.

Когда современные «демократы» из так называемого «цивилизованного мира» хотят кого-нибудь убить или ограбить они говорят о «нехватке демократии», «несменяемости власти» или «диктаторском режиме».

Но это не более, чем словесная эквилибристика.

А вообще-то, это исторический факт, корни нацизма уходят в повседневную практику Британской империи

Источник: news.rambler.ru

У британских джентльменов ощущение собственной исключительности появилось значительно раньше, чем подобные ощущения у немецких нацистов

У Великобритании чувство собственной исключительности появилось гораздо раньше, чем у фашистской Германии. Так считает политолог и публицист Николай Стариков. Эксперт напомнил о том, как Адольф Гитлер признавался в «восхищении» английским народом.

«Я восхищаюсь английским народом. В деле колонизации он совершил неслыханное», — говорил фюрер.

По мнению Старикова, идеологи нацистской партии «черпали свое вдохновение» в политике Британской империи.

«У британских джентльменов ощущение собственной исключительности появилось значительно раньше, чем подобные ощущения у немецких нацистов. Более того, Гитлер и идеологи нацистской партии вдохновение свое черпали в Британской империи», — сказал Стариков в эфире программы «Теория заговора» на телеканале «Звезда».

Недавно министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон позволил себе резкое и оскорбительное высказывание в адрес России, которое вызвало волну негодования среди граждан РФ. Он заявил, что Владимир Путин якобы использует ЧМ-2018 по футболу как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду-1936. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал слова Джонсона «отвратительными» и подчеркнул, что подобные заявления от политика такого высокого уровня «носят недопустимый характер».

А пользователи соцсетей быстро напомнили Борису Джонсону об обложке британского таблоида The Sun 2015 года, где был показан скрин с видеозаписи 1933 года, на которой юная королева Елизавета II выполняет нацистское приветствие.

Источник: nstarikov.ru

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