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Cпецподразделения полиции начали разгон протестующих против полигона ТБО в Коломне

13:58. 29 марта 2018 Просмотров - 262 Нет комментариев Опубликовал:

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В подмосковной Коломне полицейские спецподразделения начали разгон местных жителей, протестующих против завоза на местный полигон ТБО «Воловичи» сверхнормативных объёмов мусора из Москвы.

Протестная акция началась в воскресенье, 25 марта и продолжалась четверо суток подряд. Несколько сотен человек, сменяя друг друга, круглосуточно переходили дорогу перед самосвалами по пешеходному переходу в районе посёлка Первомайский, пропуская лишь мусоровозы местного департамента коммунального хозяйства с коломенскими номерами и КамАЗы с грунтом для пересыпки тела полигона. К протестующим неоднократно обращались с призывами разойтись представители руководства полигона и местной администрации. Граждане соглашались прервать акцию при выполнении ряда условий, главными из которых было прекращение поступления на полигон отходов из других регионов (в частности, из Москвы), а также его последующее закрытие. Представители полиции присутствовали на мероприятии с самого начала, однако никаких активных действий до настоящего момента не предпринимали.

27 марта с протестующими общался лично мэр Коломны Денис Лебедев, ранее утверждавший представителям СМИ, что в Первомайском имел место всего лишь 40-минутный флэшмоб. Он пообещал все необходимые меры для снижения потока мусоровозов и закрытия «Воловичей». Однако в середине дня 28 марта в Первомайский стали прибывать подразделения сотрудников полиции (по другой информации — солдат-«срочников»), начались задержания. Активисты сообщают о задержании нескольких человек, среди которых женщины с детьми. Некоторые из них являются членами согласованной накануне с администрацией города инициативной группы по решению проблем в работе полигона «Воловичи». К месту событий прибывают неравнодушные граждане, местные электронные СМИ временно ввели ограничения возможности комментариев в новостных лентах. Активисты предупреждают о возможных провокациях массовых столкновений с сотрудниками органов правопорядка со стороны переодетых в штатское сотрудников областной полиции.

Напомним, ранее мощные протестные акции прошли в Волоколамске, где в результате выброса свалочного газа на полигоне ТБО «Ядрово» отправилось несколько десятков детей. Нападению подверглись представители местной администрации, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева закидали снежками. После этого в город были введены подразделения Росгвардии.

 

 

http://svpressa.ru/realty/news/196475/

Источник: svpressa.ru

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