В гостях у солнцеедки Зинаиды Барановой

Статья-интервью с самой знаменитой в России солнцеедкой Зинаидой Григорьевной Барановой.

В восемнадцати километрах от города в Краснодарском крае Горячий Ключ, расположен небольшой посёлок в предгорьях Северного Кавказа под названием Кутаис. Именно туда и отправилось местное отделение армавирского Русского географического общества (РГО) для встречи с уникальным человеком феноменом, который ничего не пьёт и не ест достаточно долгое время. Отказавшийсь от цивилизации, она живёт отрешённо, почти как отшельник.

С Зинаидой Григорьевной Барановой мы знакомы давно, но о том, что она ничего не ест и не пьёт уже более семнадцати лет — я верил с большим трудом. По виду её этого не скажешь — она просто пышет здоровьем и светиться счастьем. Все мы хорошо знаем, что голодный человек часто раздражителен, сух в общении и, вообще, готов съесть любого, кто хоть как-то заденет его.

Но именно любовь и душевное тепло, излучаемые Зинаидой Григорьевной, удивляют больше всего. Она всегда выглядит так, как будто только что пообедала. Чтобы узнать о ней больше, я без труда напросился к ней в гости с ночёвкой.

— Зинаида Григорьевна, ну а всё-таки с чего всё именно началось и как это случилось, что Вы ничего не кушаете и Вам есть не хочеться?

— Да нет же, я питаюсь, только это другое, альтернативное питание. Каждую секунду, каждое мгновенье я получаю энергию от Бога, я питаюсь космической энергией, поступающей непосредственно в чакры — энергетические центры организма — прямо из пространства. Для меня это так же естественно, как дыхание — я на этом не концентрируюсь и, практически, не замечаю этого. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы сначала произошло «возгорание» — раскрытие энергетических центров организма, особенно тех, которые направлены к лёгким. Предварительно нужно очистить свой организм от всех шлаков и паразитов. Это очень важный момент — от этого все болезни, но, что ещё важнее, человеку надо привести себя в гармонию с волей Бога — доверять Ему и следовать всем Его заповедям. Очень важно установление равновесия внутри себя, надо ощутить связь со всем сущим, связь своего микрокосма с макрокосмосом, с любовью и состраданием относиться ко всем существам. Очень важно, поэтому, начать с вегетарианства. Я и сейчас очень хорошо помню как изменилось моё восприятие мира, когда я перестала есть мясо.

Люди, в большинстве своём, не знают о том, что существует равновесие между пролитой людской кровью и кровью братьев наших меньших. Покупая мясо в любом виде — колбаса и т. п., — человек платит за убийство и становиться ответственным за то зло, которое сейчас твориться в мире.

— Да, Вы вдохновляете! Сколько же Вы прожить собираетесь?

— Сколько хочу, столько и проживу! А если честно, то все мы проживём столько, сколько нам отпущено. Психологию я всегда хотела изучить, это очень надо, чтобы помогать другим — мы ведь постоянно общаемся друг с другом! Сейчас я на пенсии, более свободна, часто общаюсь с людьми, меня часто приглашают на разные встречи, беседы, лекции. Да и себя я стала лучше понимать, изучая психологию.

Началось всё с того, что была я очень больна, трагическая смерть моего восемнадцатилетнего сына сильно подорвала моё здоровье, у меня была группа инвалидности и никакие средства не помогали. Это было в 1980 году. Тогда начало развиваться целительство, но я ни к каким целителям не пошла, а просто стала смотреть оздоровительную литературу, в том числе книгу Геннадия Петровича Малахова «Помоги себе сам», и на основе рекомендаций автора я провела очистку организма: кишечника, печени, лимфатических узлов, суставов, стала вегетарианкой. Самое же главное — начала читать духовную литературу. Тогда я много работала на даче, и косила, и копала, и полола, и строила — всё одна, без помощников. Однажды, когда я ехала на дачу, в автобус зашёл человек с книгами и я купила у него «Бхагавад-гиту». Эта книга сделала всё ясным, я поняла, каким образом Бог присутствует везде. Он — в нас, а мы — в Нём и Он — вокруг нас. Благодаря «Бхагавад-Гите» я осознала постоянное присутствие Бога и Его Божественных энергий, я стала доверять Всевышнему во всём, что бы ни происходило.

Каждую секунду я чувствовала заботу, внимательный контроль Бога и Высших сил, постоянную связь с Высшими силами. Когда следуешь заповедям Бога, начинаешь воспринимать мыслеобразы высших учителей, которые ведут тебя к Нему. Они говорили мне о том, что я могу это сделать, чтобы я ничего не боялась и смело следовала их рекомендациям. Моё тело стало исцеляться, я стала ощущать, что в нём происходят изменения. Постоянно я чувствовала заботу свыше и потому смело доверяла тому, что ведет меня изнутри.

Сначала я перешла на такое питание: крапива, одуванчики, листья смородины, соки и всё это в очень маленьких количествах. Очень хорошо себя чувствовала. Когда произошла перестройка энергетических центров, изнутри пришло понимание, что теперь могу попробовать жить без еды. Я послушалась и перестала есть.

— И Вам совсем не хотелось?

— Нет. Я хорошо себя чувствовала.

— И Вы удивились?

— Нет, очень обрадовалась. Это было перед Пасхой и я была рада очиститься, подумала: «Слава Богу, не поем».

— Тогда Вы ещё воду пили?

— Да, в то время я ещё пила, но через 23 дня, 18 апреля 2000 года, мне дали понять, что теперь могу обходиться и без воды.

— Проводились ли медицинские обследования организма?

— Достаточно много лет я уже не хожу к врачам, но меня обследовали по методу Фолля — акупунктурная диагностика, а так же по методу Кирлиана. Общая энергетика организма в целом и органов в отдельности — выше нормативных показателей.

Съёмочной группе телеканала «Россия» в том центре, где меня обследовали акупунктурным методом, заявили, что пока никого здоровее Зинаиды Григорьевны не встречали — отменное здоровье практически по всем показателям.

— А как Вы сами себя чувствуете?

— Замечательно!

— А почему Вы всегда улыбаетесь?

— Мне хорошо, и я улыбаюсь.

— Вы, я знаю, для внуков и дочери готовите, а есть не хочеться?

— Нет, совсем. Спрашиваю у дочки, как что получилось.

— Вы в Индии были?

— Да, в 2002 году на Фестиваль Гаура-пурнимы ездила, там и получила посвящение и духовное имя — Джаянтика Деви Даси. Конечно, впечатление незабываемое. Сразу ощутила, что попала домой — состояние комфорта. В глубине души я знаю, что в предыдущем своём воплощении, в прошлой жизни, я жила в Индии. Во время поездки в Индию, в Маяпур, на духовный фестиваль я пережила сильные откровения, новые осознания.

— Что означает Ваше духовное имя — Джаянтика?

— Прославляющая Бога.

— Да, и впрямь, всем бы быть такими активными, как Вы в Вашем возрасте. По темпераменту Вы больше похожи на девочку. Зинаида Григорьевна, изменились ли Ваши внутренние ощущения, по сравнению с тем, какой Вы были раньше, Вы по-другому ощущаете мир?

— Да, я стала очень чувствительной к окружающему миру, к энергетике Земли и всего человечества. Я очень чувствительна к поступкам человека и его внутреннему состоянию. Ощущаю всплески негативных эмоций и поступков в атмосфере. Очень хочу помочь людям стать лучше.

— К чему Вы стремитесь? У Вас есть заветные мечты?

— Стремлюсь достигать как можно большего. Моя задача и цель — жить во благо всемирное, самосовершенствоваться, и, обретя дары самосовершенствования, получать возможность ещё больше отдавать людям, планете, всему мирозданию.

— О чём Вы просите Бога, когда молитесь?

— Я молюсь об эволюции человечества, о том, чтобы люди осознали духовность как свою составляющую, сердцем приняли духовную жизнь.

— Зинаида Григорьевна, а Вы собираетесь когда-нибудь начать есть?

— Ты не понял — я ем, только по-другому и, уверена, что скоро таких людей на Земле будет больше. Еда в обычном понимании это просто привязанность, но есть кое-что повкуснее, это общение с Богом!

Член русского географического общества ( РГО ) города Армавира, Фролов Сергей

Источник: slavyanskaya-kultura.ru