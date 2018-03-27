Видеоблог №130: Высылка дипломатов, арест Савченко и Саркози
Новостная лента сразу после президентских выборов в России стала похожа на пулеметную. Новости выстреливаются одна за другой. И каждая последующая удивительнее предыдущей.
Продолжается скандал по «делу Скрипаля». Другие европейские (и не только европейские) страны проявляют «солидарность» с Великобританией, высылая наших дипломатов. Арестована и посажена в тюрьму герой Украины Надежда Савченко; во Франции подвергся аресту бывший президент этой страны Николя Саркози. Что стоит за этими событиями?
00:00 Дело Скрипаля. Развитие событий.
10:22 О высылке российских дипломатов из других стран. (Видеоблог писался в понедельник 26 марта, до появления полной информации по этому вопросу).
24:02 За что задержан Саркози.
30:20 Почему Надежда Савченко оказалась в украинской тюрьме.
37:37 О торговой войне США и Китая.
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P.S. Предыдущий выпуск:
Видеоблог — выпуск №129
Источник: nstarikov.ru