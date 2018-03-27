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Сводки от ополчения Новороссии 27 марта 2018

11:35. 27 марта 2018 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:

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О присутствии иностранных военных на Украине

Больше чем уверен, что и прошлые никуда не делись. То что натовские военные присутствуют на Донбассе известно давно и это состоявшийся факт. В условиях гибридной войны и полного подчинения укрокарателей Западу это со стороны НАТО необходимость. Во-первых, надо контролировать свои политические и военные вложения, во-вторых весьма удобно вести разведывательную деятельность находясь в непосредственной близости от границ России. Ну а в-третьих, укровоины должны ощущать присутствие старшего брата непосредственно на месте.

“Военнослужащие из Британии прибыли в Станицу Луганская

Британские военнослужащие без боевого опыта проведут разведку в зоне так называемой “ООС” (операции объединенных сил) ВСУ для дальнейшей координации расположения украинских позиций. 

“По имеющейся у нас информации, в подразделения 80-й отдельной десантной штурмовой бригады в район населенного пункта Станица Луганская на железнодорожную станцию Кондрашевская прибыли бравые военнослужащие из Великобритании в количестве до пяти человек”, – заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР  Андрей Марочко.  - В этот раз отважные английские вояки, не имеющие никакого боевого опыта, приехали не в качестве инструкторов, а как великие полководцы для проведения рекогносцировки и отдачи указаний командирам подразделений украинских боевиков по дислокации позиций. Предположительно, английские боссы посетят все подразделения ВСУ, находящиеся на линии боевого соприкосновения”.


С развитием “холодной” войны обстановка в зонах локальных конфликтов будет постепенно накаляться и таких персонажей будет все больше. Например, одна из основных военных частей, где постоянно дислоцируются иностранные инструктора находится в городе Изюм (Харьковская область). Еще в 2014-2015 году на информационных ресурсах проскакивала инфа о большой группе американских инструкторов работающих там. Писали даже о наличии на базе американских “Предаторов” и другого вооружения иностранного производства, хотя эта инфа официального подтверждения не нашла. Также можно сказать точно, что и потери среди иностранцев регулярно случаются, например, сбитый в Луганском аэропорту борт, на котором присутсвовали польские наемники.

Стоит только пожелать нашим ДРГ удачной работы, в тот момент когда иностранные наемники будут находится на укропозициях.

В Киеве америкосы дислоцируются постоянно, уже и парады вместе проводят…

Польский персонаж, один из командиров польского военного контингента НАТО Радослав Кравец отжигает о непобедимой укроармии http://www.politik.org.ua/?p=10971

Ниже парочка фото всем известных грузинских наемников, воевавших на Донбассе:





Здесь, у нашего аналитика Бориса Рожина можно найти море информации о подразделениях укрокарателей, воюющих на Донбассе:

1. 25-я воздушно-десантная бригада в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3205583.html
2. Батальон “Айдар” в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3240562.html
3. Батальон “Донбасс” в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3243261.html
4. Полк “Азов” в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3254314.html
5. Батальона “Кривбасс” в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3354220.html
6. 3-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3366344.html
7. Полк “Днепр” в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3367498.html
8. 80-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3381187.html
9. 36-я бригада морской пехоты в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3416552.html
10. 79-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3486882.html
11. 95-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3514785.html
12. 81-я десантно-штурмовая бригада в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3661572.html
13. Батальон “Днепр-2″ в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3707062.html
14. 51-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3727932.html
15. 24-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3741851.html
16. 72-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3751198.html
17. 93-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3759796.html
18. 1-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3764147.html
19. 73-й морской центр специального назначения в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3767885.html
20. 17-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3781823.html
21. 30-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3790630.html
22. 92-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3796297.html
23. 8-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3799516.html
24. 25-й батальон “Киевская Русь” в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3813630.html
25. 28-я механизированная бригада в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3826211.html
26. 128-я горно-пехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3840101.html
27. Батальон “Донбасс-Украина” в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3844652.html
28. 53-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3865711.html

П.С. Как всегда продолжаем оказывать помощь бойцам Республик на передовой.

Карта Сбера 4276 3800 5378 2368 Игорь Владимирович.

Здесь сводный пост https://centercigr.livejournal.com/104157.html, в котором последние отчеты и подробная инфа о нашей военно-гуманитарной программе…

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линк Центр CIGR

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ЛНР: Пьяный нацгвардеец вступил в бой с трактором, убиравшим снег

ЛНР: Пьяный нацгвардеец вступил в бой с трактором, убиравшим снег | Русская весна

Боевик национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Новый Айдар (оккупированная часть Луганщины) открыл огонь по трактору, убиравшему снег.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Нам продолжает поступать информация о вопиющих фактах издевательского отношения украинских боевиков к мирному населению», — отметил он.

«Так, недалеко от населенного пункта Новый Айдар боец из национальной гвардии открыл огонь по трактору, выполняющему работы по уборке снега. Водитель трактора, к счастью, не пострадал, а вот техника выведена из строя», — сообщил подполковник.

«Выяснилось, что отморозок нацгвардии был в нетрезвом состоянии. На данный момент он находится в отделе полиции», — добавил Марочко.

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