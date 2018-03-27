Главная » Невероятное в мире

Списки погибших и пропавших без вести в Кемерово

16:59. 27 марта 2018 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал:


Опубликованы официальные списки по погибшим и пострадавшим во время пожара в Кемерово.


Опознанные погибшие.


Список пропавших без вести.


Список госпитализированных.

Информация с сайта администрации Кемерово http://www.kemerovo.ru/aktualno/spisok_postradavshih_i_pogibshih_pri_pozhare_v_tc_zimnyaya_vishnya.html, который под наплывов желающих посмотреть периодически падает.Списки с незамазанными фамилиями выложены здесь https://news.vse42.ru/feed/show/id/27930254
Фото погибших https://www.kp.ru/best/msk/photo-pogibshih-vo-vremya-pozhara-v-kemerovo/?utm_source=telegram

Стоит отметить, что параллельный подсчет пропавших без вести родственниками погибших дал расхождение с официальным списком – родственники насчитали 85 пропавших без вести, тогда как власти 69. Также есть расхождения по погибшим – к активистам обратились родственники 67 погибших, тогда как официально погибших 64.
Данные будут переданы в полицию для проверки. Было также проверено кладбище, на котором согласно заявлениям различных провокаторов, было выкопано 200 могил. Никаких выкопанных могил естественно не обнаружено. По вопросам захоронения на этом кладбище обратилось 3 семьи, чьи родственники погибли в сгоревшем ТЦ.
Как уже установлено, фейк про сотни трупов в моргах Кемерово (который был опровергнут инициативной группой с митинга) запустили с Украины.
Касательно механизма паразитирования на трагедии, то примечательно, что за несколько дней до трагедии в Кемерово вышла очередная серия американской "Родины" https://colonelcassad.livejournal.com/4063106.html, где был воспроизведен схожий механизм разгона каналазируемой истерики построенный на вбросе.

Коварный русский шпион делает фото в больнице и выкладывает его в Твиттер с комментарием "Они его убили". В обществе начинается истерика. Отец мальчика увидев репортаж по ТВ с этими кадрами расстреливает захваченного агента ФБР.
На ферме разгорается бойня – убиты несколько агентов ФБР и куча фермеров, остальных арестовывают. Вспыхивают протесты аля Шарлоттсвиль.

PS. На заглавной фотографии из Кемерово, с краю можно увидеть нашего бывшего губернатора Меняйло, который ныне работает полпредом в Сибири.

28 марта объявлено днем национального траура.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: кемерово
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Савченко под давлением СБУ скорректировала списки военнопленных
..., кто вымогает деньги с родственников пропавших и погибших военнослужащих, не находящихся в... называлось властями ранее. Но поименного списка пропавших без вести Савченко все равно не предоставила...
Погибшие за Родину живут вечно!
... и на котловое довольствие. В списки части тогда еще не зачисляли... сына и брата, считая его пропавшим без вести. Двое старших братьев Ивана, кстати...
Митинг в Кемерово
...предлагают составить единый список погибших и пропавших без вести. На тему вчерашнего ...администрацию фамилии погибших, которые не вошли в официальные списки. Пофамильный...городе, скрыть погибших и похороненных помимо официальных списков будет затруднительно....
Сводки от ополчения Новороссии 24 июля 2017
...соратников никто не вносил в списки обмена пленными. Чего греха таить... стороны числилось около пятисот без вести пропавших, некоторые найдены (особенно погибшие в Славянске/Семёновке...бойцов пропали без вести, в основном в 2014-м, когда списки личного состава...
Убыль населения СССР в 1941-1945 гг.
...8 млн чел. – погибших, умерших, пропавших без вести. Почему поимённые сведения ...без вести. 61 человек не значится ни в одном из списков...значащихся ни в каких списках потерь около 2,...пропавших без вести, либо вовсе не учтённых ни в одном из официальных списков......
Земсков о потерях СССР в Великой Отечественной войне. Взгляд честного ученого
... июня 1941 года.Общее число погибших, умерших, пропавших без вести и оказавшихся за пределами... и не вернувшихся, заносили в списки потерь, а потом они возвращались... местные комиссии ЧГК вносили в списки погибших и замученных немало живых людей...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>