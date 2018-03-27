Списки погибших и пропавших без вести в Кемерово
16:59. 27 марта 2018 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Опубликованы официальные списки по погибшим и пострадавшим во время пожара в Кемерово.
Опознанные погибшие.
Список пропавших без вести.
Список госпитализированных.
Информация с сайта администрации Кемерово http://www.kemerovo.ru/aktualno/spisok_postradavshih_i_pogibshih_pri_pozhare_v_tc_zimnyaya_vishnya.html, который под наплывов желающих посмотреть периодически падает.Списки с незамазанными фамилиями выложены здесь https://news.vse42.ru/feed/show/id/27930254
Фото погибших https://www.kp.ru/best/msk/photo-pogibshih-vo-vremya-pozhara-v-kemerovo/?utm_source=telegram
Стоит отметить, что параллельный подсчет пропавших без вести родственниками погибших дал расхождение с официальным списком – родственники насчитали 85 пропавших без вести, тогда как власти 69. Также есть расхождения по погибшим – к активистам обратились родственники 67 погибших, тогда как официально погибших 64.
Данные будут переданы в полицию для проверки. Было также проверено кладбище, на котором согласно заявлениям различных провокаторов, было выкопано 200 могил. Никаких выкопанных могил естественно не обнаружено. По вопросам захоронения на этом кладбище обратилось 3 семьи, чьи родственники погибли в сгоревшем ТЦ.
Как уже установлено, фейк про сотни трупов в моргах Кемерово (который был опровергнут инициативной группой с митинга) запустили с Украины.
Касательно механизма паразитирования на трагедии, то примечательно, что за несколько дней до трагедии в Кемерово вышла очередная серия американской "Родины" https://colonelcassad.livejournal.com/4063106.html, где был воспроизведен схожий механизм разгона каналазируемой истерики построенный на вбросе.
Коварный русский шпион делает фото в больнице и выкладывает его в Твиттер с комментарием "Они его убили". В обществе начинается истерика. Отец мальчика увидев репортаж по ТВ с этими кадрами расстреливает захваченного агента ФБР.
На ферме разгорается бойня – убиты несколько агентов ФБР и куча фермеров, остальных арестовывают. Вспыхивают протесты аля Шарлоттсвиль.
PS. На заглавной фотографии из Кемерово, с краю можно увидеть нашего бывшего губернатора Меняйло, который ныне работает полпредом в Сибири.
28 марта объявлено днем национального траура.
Источник: colonelcassad.livejournal.com