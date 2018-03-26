Главная » Невероятное в мире, Политика

Следующий раунд

15:53. 26 марта 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:


1. Польша вышлет российских дипломатов в знак поддержки позиции Британии по делу Скрипаля.
2. Сегодня же в Польше арестован "российский агент", который работая гос.чиновником пытался проникнуть в секреты польской политики по противодействию "Северного Потока-2".
3. Российские дипломаты вызваны в МИД стран Прибалтики. Скорее всего там также будет объявлено о высылке дипломатов. Германия по этому вопросу определится в течение дня. Еще ряд стран рассматривают такую возможность. Реакция России скорее всего будет заключаться в симметричной высылке дипломатов из этих стран.
4. В Британии выданы ордера на арест "непонятного имущества" и "сомнительных активов" имеющих отношение к России. За персонажами, которые отмывали деньги через Англию наконец пришли. А ведь предупреждали, что это время рано или поздно настанет. Лондон, гудбай!
5. Германия вышлет 4 российских дипломатов.
6. Чехия вышлет некоторое кол-во "российских разведчиков", который по мнению премьера страны в Чехии больше, чем в какой-либо другой европейской стране.
7. Из Польши должны выехать 4 российских дипломата до 3 апреля.
8. Украина высылает 13 российских дипломатов.
9. США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают консульство РФ в Сиэтле. Эх, надеюсь хоть в этот раз закроют американский клоповник в Екатеринбурге.
10. Чехия высылает 3х дипломатов.
11. Литва высылает 3х дипломатов.
12. Франция высылает 4х дипломатов.
13. Эстония высылает российского военного атташе.
14. Латвия высылает одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота".
15. Голландия вышлет 2х дипломатов.
16. Дания вышлет 2х дипломатов.
17. Италия вышлет 2х дипломатов.
18. Румыния вышлет 1-го дипломата.
19. Канада вышлет 4х дипломатов.
20. Финляндия вышлет 1-го дипломата.
21. Хорватия вышлет 1-го дипломата.
22. Консульство РФ в Сиэтле прекратит свою работу к 30 марта.
23. Швеция высылает 1-го российского дипломата.
24. Посол США в РФ Хантсман заявил, что улучшение отношений с США возможно, если только РФ станет "более ответственным партнером".
25. Албания вышлет 2-х дипломатов.
26. Испания вышлет 2-х дипломатов.

В целом, отношения РФ с Западом имеют устойчивый вектор к дальнейшей деградации. Это конечно был не тот путь, по которому хотели пройти российские элиты стремившиеся вписаться в западный мир, но реалии таковы, что в долгосрочной перспективе отношения России с США и их европейскими сателлитами будут переживать скорее очередные раунды эскалации, нежели стремительные прорывы к восстановлению отношений.

МИД РФ уже разъяснил, что всем высланным дипломатам будет зеркальный ответ.
Ниже, официальная позиция опубликованная на сайте МИД.

Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов.
Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта с.г. в г.Солсбери. Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. «деле Скрипалей» и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации.
Выдвигая огульные обвинения в адрес Российской Федерации в отсутствие объяснений произошедшего и отказываясь от предметного взаимодействия, власти Великобритании де-факто заняли предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию.
Речь идет о покушении на жизни российских граждан на территории Великобритании. У российской стороны, несмотря на наши неоднократные обращения к Лондону, нет никакой информации на данный счет. Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании, которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права. Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, польша, разведка, Россия, скрипаль
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 мая 2017
....График дальнейших дипломатических действий выглядит следующим образом. В течение пяти дней..., то есть в двухнедельный срок. Следующий раунд переговоров в Астане пройдет в... Очередной раунд переговоров по Сирии состоится в середине июля в Астане Следующая...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 марта 2016
...которые оказались братьями Аль-Бакрауи. Следует отметить , что видеофайл были ...взрывных устройств, заложенных террористами. Следует отметить, что цитатель Пальмиры ... национальным. Поэтому и перспективы следующего раунда межсирийских переговоров в Женеве, ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 мая 2017
...и решение практических задач — тема следующего этапа. В частности, необходимо ...участников с противоположной стороны к следующему раунду, запланированному на апрель 2016 года...(которое будет подробно раскрыто в следующем материале), создала потребность в новом...
Новости Украины — сегодня 26 декабря 2014
... план мероприятий и проектов на следующий год. Ранее в четверг Пургин... Дата следующей встречи пока неизвестна. Украинские СМИ сообщили, что очередной раунд пройдет...Игорь Плотницкий заявил, что дата следующего раунда переговоров еще окончательно не определена...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 ноября 2015
...Хадер. Вчера 21:42 Штайнмайер: следующий раунд переговоров по Сирии пройдет в...заключение было обнародовано. Из заключения следует, что иприт действительно был ...пройдет в Вене 12 ноября Следующий раунд международных переговоров по урегулированию кризиса...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 февраля 2017
...ли вооруженная оппозиция участвовать в следующем раунде переговоров в Астане по ...-Хафиру, который должен стать следующим рубежом долговременной обороны. После ...Запад, постепенно обнаруживала разнообразные следы чудовищных злодеяний нацистов на оккупированных...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>