Следующий раунд

2. Сегодня же в Польше арестован "российский агент", который работая гос.чиновником пытался проникнуть в секреты польской политики по противодействию "Северного Потока-2".

3. Российские дипломаты вызваны в МИД стран Прибалтики. Скорее всего там также будет объявлено о высылке дипломатов. Германия по этому вопросу определится в течение дня. Еще ряд стран рассматривают такую возможность. Реакция России скорее всего будет заключаться в симметричной высылке дипломатов из этих стран.

4. В Британии выданы ордера на арест "непонятного имущества" и "сомнительных активов" имеющих отношение к России. За персонажами, которые отмывали деньги через Англию наконец пришли. А ведь предупреждали, что это время рано или поздно настанет. Лондон, гудбай!

5. Германия вышлет 4 российских дипломатов.

6. Чехия вышлет некоторое кол-во "российских разведчиков", который по мнению премьера страны в Чехии больше, чем в какой-либо другой европейской стране.

7. Из Польши должны выехать 4 российских дипломата до 3 апреля.

8. Украина высылает 13 российских дипломатов.

9. США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают консульство РФ в Сиэтле. Эх, надеюсь хоть в этот раз закроют американский клоповник в Екатеринбурге.

10. Чехия высылает 3х дипломатов.

11. Литва высылает 3х дипломатов.

12. Франция высылает 4х дипломатов.

13. Эстония высылает российского военного атташе.

14. Латвия высылает одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота".

15. Голландия вышлет 2х дипломатов.

16. Дания вышлет 2х дипломатов.

17. Италия вышлет 2х дипломатов.

18. Румыния вышлет 1-го дипломата.

19. Канада вышлет 4х дипломатов.

20. Финляндия вышлет 1-го дипломата.

21. Хорватия вышлет 1-го дипломата.

22. Консульство РФ в Сиэтле прекратит свою работу к 30 марта.

23. Швеция высылает 1-го российского дипломата.



25. Албания вышлет 2-х дипломатов.

26. Испания вышлет 2-х дипломатов.



В целом, отношения РФ с Западом имеют устойчивый вектор к дальнейшей деградации. Это конечно был не тот путь, по которому хотели пройти российские элиты стремившиеся вписаться в западный мир, но реалии таковы, что в долгосрочной перспективе отношения России с США и их европейскими сателлитами будут переживать скорее очередные раунды эскалации, нежели стремительные прорывы к восстановлению отношений.



МИД РФ уже разъяснил, что всем высланным дипломатам будет зеркальный ответ.

Ниже, официальная позиция опубликованная на сайте МИД.



Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов.

Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта с.г. в г.Солсбери. Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. «деле Скрипалей» и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации.

Выдвигая огульные обвинения в адрес Российской Федерации в отсутствие объяснений произошедшего и отказываясь от предметного взаимодействия, власти Великобритании де-факто заняли предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию.

Речь идет о покушении на жизни российских граждан на территории Великобритании. У российской стороны, несмотря на наши неоднократные обращения к Лондону, нет никакой информации на данный счет. Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании, которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права. Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем.



24. Посол США в РФ Хантсман заявил, что улучшение отношений с США возможно, если только РФ станет "более ответственным партнером".25. Албания вышлет 2-х дипломатов.26. Испания вышлет 2-х дипломатов.В целом, отношения РФ с Западом имеют устойчивый вектор к дальнейшей деградации. Это конечно был не тот путь, по которому хотели пройти российские элиты стремившиеся вписаться в западный мир, но реалии таковы, что в долгосрочной перспективе отношения России с США и их европейскими сателлитами будут переживать скорее очередные раунды эскалации, нежели стремительные прорывы к восстановлению отношений.МИД РФ уже разъяснил, что всем высланным дипломатам будет зеркальный ответ.Ниже, официальная позиция опубликованная на сайте МИД. Источник: colonelcassad.livejournal.com

1. Польша вышлет российских дипломатов в знак поддержки позиции Британии по делу Скрипаля.