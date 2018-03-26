Следующий раунд
15:53. 26 марта 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1. Польша вышлет российских дипломатов в знак поддержки позиции Британии по делу Скрипаля.
2. Сегодня же в Польше арестован "российский агент", который работая гос.чиновником пытался проникнуть в секреты польской политики по противодействию "Северного Потока-2".
3. Российские дипломаты вызваны в МИД стран Прибалтики. Скорее всего там также будет объявлено о высылке дипломатов. Германия по этому вопросу определится в течение дня. Еще ряд стран рассматривают такую возможность. Реакция России скорее всего будет заключаться в симметричной высылке дипломатов из этих стран.
4. В Британии выданы ордера на арест "непонятного имущества" и "сомнительных активов" имеющих отношение к России. За персонажами, которые отмывали деньги через Англию наконец пришли. А ведь предупреждали, что это время рано или поздно настанет. Лондон, гудбай!
5. Германия вышлет 4 российских дипломатов.
6. Чехия вышлет некоторое кол-во "российских разведчиков", который по мнению премьера страны в Чехии больше, чем в какой-либо другой европейской стране.
7. Из Польши должны выехать 4 российских дипломата до 3 апреля.
8. Украина высылает 13 российских дипломатов.
9. США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают консульство РФ в Сиэтле. Эх, надеюсь хоть в этот раз закроют американский клоповник в Екатеринбурге.
10. Чехия высылает 3х дипломатов.
11. Литва высылает 3х дипломатов.
12. Франция высылает 4х дипломатов.
5. Германия вышлет 4 российских дипломатов.
6. Чехия вышлет некоторое кол-во "российских разведчиков", который по мнению премьера страны в Чехии больше, чем в какой-либо другой европейской стране.
7. Из Польши должны выехать 4 российских дипломата до 3 апреля.
8. Украина высылает 13 российских дипломатов.
9. США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают консульство РФ в Сиэтле. Эх, надеюсь хоть в этот раз закроют американский клоповник в Екатеринбурге.
10. Чехия высылает 3х дипломатов.
11. Литва высылает 3х дипломатов.
12. Франция высылает 4х дипломатов.
13. Эстония высылает российского военного атташе.
14. Латвия высылает одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота".
15. Голландия вышлет 2х дипломатов.
16. Дания вышлет 2х дипломатов.
17. Италия вышлет 2х дипломатов.
15. Голландия вышлет 2х дипломатов.
16. Дания вышлет 2х дипломатов.
17. Италия вышлет 2х дипломатов.
18. Румыния вышлет 1-го дипломата.
19. Канада вышлет 4х дипломатов.
20. Финляндия вышлет 1-го дипломата.
21. Хорватия вышлет 1-го дипломата.
22. Консульство РФ в Сиэтле прекратит свою работу к 30 марта.
21. Хорватия вышлет 1-го дипломата.
22. Консульство РФ в Сиэтле прекратит свою работу к 30 марта.
23. Швеция высылает 1-го российского дипломата.
24. Посол США в РФ Хантсман заявил, что улучшение отношений с США возможно, если только РФ станет "более ответственным партнером".
25. Албания вышлет 2-х дипломатов.
26. Испания вышлет 2-х дипломатов.
В целом, отношения РФ с Западом имеют устойчивый вектор к дальнейшей деградации. Это конечно был не тот путь, по которому хотели пройти российские элиты стремившиеся вписаться в западный мир, но реалии таковы, что в долгосрочной перспективе отношения России с США и их европейскими сателлитами будут переживать скорее очередные раунды эскалации, нежели стремительные прорывы к восстановлению отношений.
МИД РФ уже разъяснил, что всем высланным дипломатам будет зеркальный ответ.
Ниже, официальная позиция опубликованная на сайте МИД.
Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов.
Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта с.г. в г.Солсбери. Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. «деле Скрипалей» и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации.
Выдвигая огульные обвинения в адрес Российской Федерации в отсутствие объяснений произошедшего и отказываясь от предметного взаимодействия, власти Великобритании де-факто заняли предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию.
Речь идет о покушении на жизни российских граждан на территории Великобритании. У российской стороны, несмотря на наши неоднократные обращения к Лондону, нет никакой информации на данный счет. Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании, которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права. Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем.
25. Албания вышлет 2-х дипломатов.
26. Испания вышлет 2-х дипломатов.
В целом, отношения РФ с Западом имеют устойчивый вектор к дальнейшей деградации. Это конечно был не тот путь, по которому хотели пройти российские элиты стремившиеся вписаться в западный мир, но реалии таковы, что в долгосрочной перспективе отношения России с США и их европейскими сателлитами будут переживать скорее очередные раунды эскалации, нежели стремительные прорывы к восстановлению отношений.
МИД РФ уже разъяснил, что всем высланным дипломатам будет зеркальный ответ.
Ниже, официальная позиция опубликованная на сайте МИД.
Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов.
Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта с.г. в г.Солсбери. Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. «деле Скрипалей» и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации.
Выдвигая огульные обвинения в адрес Российской Федерации в отсутствие объяснений произошедшего и отказываясь от предметного взаимодействия, власти Великобритании де-факто заняли предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию.
Речь идет о покушении на жизни российских граждан на территории Великобритании. У российской стороны, несмотря на наши неоднократные обращения к Лондону, нет никакой информации на данный счет. Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании, которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права. Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем.
Источник: colonelcassad.livejournal.com