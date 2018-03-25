Чубайсатые поляки массово сносят памятники освободивших Польшу от фашистов советских воинов

Россия рано или поздно покончит с террористической угрозой, исходящей с территории Сирии. Россия выбрала своего президента, а взволнованная Тереза Мей, осознав несостоятельность своих выводов и предположений, вскоре, несомненно, сменит свою риторику на более нейтральную. Все пройдет. Но некоторые вещи, которые сегодня кажутся нам малозначимыми, мы не сможем изменить уже никогда.

Иногда, увлеченные глобальными процессами, тем, что мы считаем по-настоящему важным и судьбоносным, мы игнорируем некоторые события, которые, как нам кажется, не особенно нас и касаются. Россия одерживает победу над мировым терроризмом на территории Ближнего Востока. Россия выбирает своего президента. Россия подвергается «плановой» атаке со стороны своих западных «партнеров», в очередной раз выдвинувших безосновательные обвинения и потребовавших покаяться в том, к чему мы не имеем ни малейшего отношения.



Летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации.



В освобождении Польши за период с июля 1944 года по март 1945 года принимали участие войска 3, 2, 1-го Белорусских, 1-го и 4-го Украинских фронтов, а также Балтийский флот. Всего в составе перечисленных фронтов на 1 января 1945 года состояло 3 246 000 советских солдат и офицеров и около 80 000 солдат и офицеров 1-й армии Войска Польского.



В ходе операции по освобождению Польши Советская Армия понесла следующие потери: в людях – безвозвратных – 477 295 человек, санитарных – 1 636 165 человек, всего – 2 113 460 человек.



Потери в технике я перечислять не буду, ибо сейчас это уже не имеет особого смысла. Такова цена, которую советский народ заплатил за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков.





Подразделение красноармейцев проходит маршем через деревню в Польше, 1944 год



Современная Польша отрицает факт освобождения, утверждая, что СССР навязал ей социалистической режим.



Так же не любят поляки вспоминать и о том, какие расходы понес Советский Союз, восстанавливая Польшу после немецкой оккупации.



Согласно архивным документам Министерства обороны РФ только за период с марта по ноябрь 1945 год для обеспечения населения и на посевную кампанию Советским Союзом было передано продовольствия и фуража на сумму более 1,5 миллиарда рублей в ценах 1945 года. В порядке трудового договора Временному правительству Польши в течение 2 и 3 кварталов 1945 года было поставлено более 130 тысяч тонн продовольствия, 20 тысяч тонн хлопка, 100 тысяч тонн крупных кож, более 2 тысяч грузовых автомобилей.

Не любят говорить поляки и о том, что именно советские военнослужащие занимались восстановлением железнодорожной сети, автодорог и мостов, разрушенных оккупантами.



В частности, железнодорожные части 1-го Белорусского фронта восстановили более 5 тысяч километров железных дорог, 12,5 тысяч проводо-километров железнодорожной связи, построили и отремонтировали более 30 тысяч погонных метров мостов.

Сегодня нас выставляют оккупантами, которые освободив Польшу от немецко-фашистских захватчиков, тут же превратили ее в свою колонию. Рассказывают нам о том, что поляки были не рады приходу Красной армии, понимая, что сменили одно иго на другое, теперь уже коммунистическое.



Однако, те же самые документы из архива Минобороны РФ, рассекреченные совсем недавно, говорят об обратном. «На Люблинщине местное население открыто и бурно выражало свой восторг и свои симпатии Советскому Союзу и Красной Армии.



Во всех городах и селах стихийно возникали митинги, население вывешивало национальные флаги и транспаранты с надписями, приветствующими Красную Армию».



«Польское население населенных пунктов, освобожденных от немецких захватчиков, встречает части Красной Армии с большой радостью и в беседах с ненавистью рассказывает о годах, прожитых в немецкой неволе, об унижениях и издевательствах, которые чинили немецкие захватчики на польской земле».



Данные выдержки из архивным документов, ставших достоянием общественности, крайне красноречиво говорят о том, как встречали бойцов РККА освобожденные поляки.

Свою благодарность, как было принято в то время, поляки облекли в гранит, установив по всей стране памятники, часть из которых так и называлась – Памятники Благодарности Красной Армии.



Довольно длительное время, даже после распада Советского Союза и начала движения Польши по европейскому пути, памятники воинам-освободителям пользовались заслуженным вниманием польского населения и не вызывали аллергии у польских политиков новой формации.



Но данный период продлился недолго, завершившись принятием закона о декоммунизации, который был призван избавить свободных поляков от пагубного коммунистического, точнее советского, наследия.



Первыми, как мы и предполагали, пострадали памятники, символизирующие вклад советских солдат в дело освобождения Польши.





Памятник Благодарности Советской Армии в Мельце



На фотографии выше — Памятник Благодарности Советской Армии в Мельце. Так он выглядел до октября 2015 года.



Памятник представлял собой фигуру советского солдата, держащего в одной руке меч, а в другой — ребёнка, и был почти точной копией берлинского монумента.



Памятник буквально сравняли с землей, а останки монумента использовали для упрочнения площади, на которой в дальнейшем возникла автостоянка и сквер. Местная пресса несказанно радовалась тому, что из города наконец-то исчез нежеланный символ коммунизма.





Демонтажа Памятника благодарности Красной армии в польском городе Щецин



Данная фотография зафиксировала процесс демонтажа Памятника благодарности Красной армии в польском городе Щецин. Памятник, установленный благодарными поляками после освобождения страны от немецкой оккупации, исчез с лица земли в ноябре 2017 года.



На фотографии ниже – демонтаж Памятника благодарности Красной армии в городе Дембице Подкарпатского воеводства уже в феврале 2018 года. В большинстве случаев, говоря о демонтаже, мы подразумеваем полное уничтожение.

Подобное происходит повсеместно, по всей территории Польши. Большинство муниципалитетов планирует избавиться от «нежеланных символов коммунизма» в установленные законом сроки – до 31 марта 2018 года.



На сегодняшний день под прямой угрозой сноса находятся около двух сотен монументов, посвящённых солдатам-освободителям.



Не тронут лишь те памятники, на которых вместе с бойцами Красной армии запечатлены солдаты Войска польского. И основная загвоздка заключается в том, что политика правительства Польши в данном вопросе выстроена таким образом, что муниципалитетам выгодно именно сносить данные монументы, так как подобная деятельность оплачивается из федерального бюджета.



Деятельность по переносу памятников или демонтажу, с целью дальнейшей передачи третьим лицам, финансирует сам муниципалитет.





Демонтажа Памятника благодарности Красной армии в польском городе Щецин



К сожалению, на уровне государства данную ситуацию мы решить не в силах, так как правительство и Сейм Польши блокируют все попытки официальной Москвы наладить по данному вопросу конструктивный диалог.



Но это совершенно не значит, что мы должны сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как наших солдат, застывших в граните, второй раз хоронят в польской земле. Уже сегодня к решению данного вопроса подключились лучшие представители польской общественности, которые готовы приложить максимальнæые усилия для сохранения памятников советским воинам-освободителям.



На данный момент представители польской организации Содружество «KURSK» договорились о вывозе ряда памятников, часть из которых уже демонтирована, а часть еще стоит на своих местах, но должна исчезнуть с постаментов до 31 марта 2018 года.

Данный материал я пишу отнюдь не как депутат Государственной Думы Российской Федерации. Данный материал я пишу исключительно как общественник, председатель Совета РПОО «Бессмертный полк — Москва».



Как человек, посветивший определенную часть своего времени сохранению исторического наследия в разрезе популяризации подвига советского народа, совершенного в период Великой Отечественной войны.



Пишу его для того, чтобы обратить внимание активной части населения России на проблему, которую без преувеличения считаю крайне важной. Пишу для того, чтобы призвать неравнодушных к сплочению. Позволить снести памятники нашим славным предкам, позволить использовать их остатки для «упрочнения площадей» — равноценно предательству.



Можем ли мы, благодарные потомки, те, кто каждый год шагает в Бессмертном полку, предать память солдат, отдавших свои жизни за наше будущее? Лично я верю в то, что озвученная мною проблема близка и понятна многим россиянам.



Верю, что мы сможем найти в себе силы для того чтобы объединиться и сохранить то, что нам по-настоящему дорого!





РПОО «Бессмертный полк — Москва» и польская организация Содружество «KURSK» подписали соглашение о сотрудничестве в вопросе сохранения памятников советским солдатам-освободителям, расположенным на территории Польши

На сегодняшний день между РПОО «Бессмертный полк — Москва» и польской организацией Содружество «KURSK» подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в вопросе, касающемся сохранении памятников советским солдатам-освободителям, расположенным на территории Польши.



О своем намерении оказать содействие в этом, без преувеличения благом деле, уже заявили представители различных общественных структур России и активные граждане Польши, чтящие память солдат Красной армии, отдавших свои жизни за свободу польского народа.

Я обращаюсь ко всем неравнодушным, ко всем тем, кто так же как и мы считает память погибших воинов неприкосновенной, к блогерам, журналистам, предпринимателям политикам, общественным деятелям и просто гражданам с активной жизненной позицией – присоединяйтесь к нашей акции «Своих не бросаем!».

В настоящее время мы планируем вывести на временное хранение памятники воинам освободителям, намеченные к сносу на территории городов Вроцлав, Тарновски Горы, Старогард, Решель и Домброва Горнича.



Времени у нас практически нет, так как в соответствии с законом о декоммунизации, памятники, как нежеланное наследие коммунизма должны быть снесены в период до 31 марта 2018 года.



Нам нужна и важна ваша помощь!

Я обращаюсь к жителям Республики Польша, к тем, кто чтит память советский солдат, павших на польской земле – нам нужна помощь тех, кто владеет строительной и грузовой техникой.

Сообщить о своем намерении присоединиться к акции и оказать посильную помощь тем, кто занимается демонтажем и вывозом памятников, спасая их от разрушения, вы можете позвонив по телефону Горячей линии:

8 (800) 500-46-49

Данный телефон так же актуален и для тех, кто хочет поддержать акцию информационно.

Оказать финансовую помощь участникам акции можно при помощи реквизитов, размещенных по адресу

https://myveteran.ru/svoix-ne-brosaem/

Заранее благодарю всех, кто вновь откликнулся на наш призыв!