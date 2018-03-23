Сводки от ополчения Новороссии 23 марта 2018

Украинские оккупанты за минувшие сутки четыре раза нарушили перемирие.

Об этом заявили сегодня в оперативном командовании Донецкой Народной Республики.

«За прошедшие сутки режим прекращения огня был нарушен украинскими военными четыре раза», — отметили в командовании.

Под огнём оказались Горловка и село Саханка на юге ДНР. Противник применял минометы и вооружение БМП.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщала «Русская Весна», накануне вечером под обстрел попали работники коммунальных служб в многострадальном посёлке Зайцево в Горловке.

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