Сводки от ополчения Новороссии 23 марта 2018
- 08:54 Ночные обстрелы: под огнём Горловка и юг ДНР.
- 01:01 Ансамбль «Новороссия»: Поэзия войны под музыку перемирия.
- 00:30 Боец ВС ДНР «Хитрый» теперь может ходить! Спасибо зрителям News Front.
Ночные обстрелы: под огнём Горловка и юг ДНР
Украинские оккупанты за минувшие сутки четыре раза нарушили перемирие.
Об этом заявили сегодня в оперативном командовании Донецкой Народной Республики.
«За прошедшие сутки режим прекращения огня был нарушен украинскими военными четыре раза», — отметили в командовании.
Под огнём оказались Горловка и село Саханка на юге ДНР. Противник применял минометы и вооружение БМП.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Как сообщала «Русская Весна», накануне вечером под обстрел попали работники коммунальных служб в многострадальном посёлке Зайцево в Горловке.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ансамбль «Новороссия»: Поэзия войны под музыку перемирия
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боец ВС ДНР «Хитрый» теперь может ходить! Спасибо зрителям News Front
К оглавлению | Источник: www.youtube.com