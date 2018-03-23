Российской армии нанесли удар с тыла

Весьма двусмысленное заявление сделал помощник президента России Андрей Белоусов. По его словам, «мы прошли пик цикла насыщения Вооруженных Сил новыми видами вооружения и военной техникой». Поэтому, дескать, теперь оборонные расходы можно существенно сократить. Что и будет, сообщил Белоусов, сделано для реализации задач, поставленных в Послании Владимира Путина Федеральному Собранию.

Тут же министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что «в план деятельности Министерства обороны до 2020 года и государственную программу вооружения на 2018−2027 годы будут внесены соответствующие коррективы». Надо ли уточнять, в какую сторону окажется направлен вектор тех корректив?

Понятно, что полноводная река финансирования нашей обороны внезапно резко обмелела. Но волшебник Шойгу бодрится и ставит перед Вооруженными силами совершенно невыполнимые, на мой взгляд, в резко изменившихся условиях задачи: «Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск». На какие шиши это делать?

Совершенно непонятно, как понимать слова и Белоусова, и Шойгу. Наши армия и флот уже по самые ноздри насыщены современными вооружениями, всем довольны, любого шапками закидают и им обновляться в прежних объемах отныне совершено необязательно?

Или наоборот — современных образцов оружия у России по-прежнему крайне недостаточно. Страна попросту надорвалась в тяжелейшей гонке, у нее иссякли всякие финансовые возможности вести процесс перевооружения в запланированном и абсолютно необходимом темпе?

Увы, нет никаких сомнений: ближе к истине второй вариант. Чтобы понять, какой глубины пропасть вдруг разверзлась перед российскими военными, стоит вспомнить историю подготовки государственной программы вооружений до 2027 года (ГПВ-2027).

Работа над ней началась в 2014 году. Тогда Министерству обороны РФ, перед которым президентом страны была поставлена задача к 2020 году довести долю современных вооружений в армии и на флоте до 70%, пришлось абсолютно честно определить, какие деньги для этого необходимы. Вышли умопомрачительные цифры — 55 триллионов рублей. Или сразу в 2,9 раза больше, чем в действовавшей на тот период ГПВ-2020.

Вряд ли и сами генералы хоть на мгновение верили, что этот их лихой запрос будет удовлетворен в Кремле и в правительстве. Но арифмометру не свойственны эмоции. Хотите 70% современных вооружений — раскошеливайтесь. Или пусть будет не 70%, а допустим, 50. Тогда расходы окажется иными, поскромней. Но и крепость нашей обороны пожиже. Выбирайте!

На самом деле выбор был ясен: никаких 70% к 2020 году не будет, это просто нереально. 19 декабря 2014 года Шойгу еще бодрился: «Завершена работа по формированию типажа перспективных образцов вооружений и техники, имеющих сходные функциональные и технические характеристики. Это позволит сократить стоимость Государственной программы вооружения с 55 до 30 триллионов рублей с сохранением необходимых объемов оснащения». Таким образом, крайний рубеж возможного отступления военных, на котором они собирались стоять насмерть, был отодвинут достаточно далеко. Но для неровно дышащей российской экономики и это оказалось непосильным.

Ожесточенная грызня под кремлевским ковром с ведомством Антона Силуанова к началу 2018 года вынесла на поверхность новый результат - на ГПВ-2027 никак невозможно выделить более 19 триллионов рублей. Как можно на них закупить столько же нового оружия, как и на 55 триллионов, определенно не знал даже Шойгу. Но публично роптать ему было бесполезно. Поскольку понятно, что такая арифметика одобрена президентом.

Вы полагаете, на этом все и завершилось? Какое там! Битва паркетных бульдогов вокруг будущего гособоронзаказа продолжалась еще не один месяц. Наконец, 26 февраля вице-премьер Дмитрий Рогозин победно объявил, что многострадальная ГПВ-2027 подписана, наконец, Путиным. По дороге из нее, правда, куда-то испарились еще два триллиона целковых, осталось «всего» 17 триллионов.

Надо думать, что на оборонных предприятиях уже стали прикидывать, чего и сколько можно изготовиться на эти средства. Какие договора и с кем для этого следует срочно заключать. Но даже месяца не было отведено военно-промышленному комплексу на такую сложнейшую работу. Все в очередной раз полетело в корзину теперь, после заявления Белоусова, с которого мы и начали этот разговор. Понятно, что сейчас и 17 триллионов рублей генералам и оборонной промышленности никто не даст.

Мне кажется, тут напрашивается важнейший вопрос, который касается вовсе не одной только обороны России. Как вообще в нашей стране готовятся решения президента? Как может быть, что Путин сначала подписывает программный документ принципиального свойства, а месяца не прошло — эту казенную бумагу с высочайшим автографом публично выбрасывают в корзину?

Что, 26 февраля, когда утверждалась ГПВ-2027, в Кремле не знали, с какими предложениями буквально через считанные дни перед Федеральным Собранием выступит глава государства? И по каким сусекам Минфину придется скрести дополнительные финансы на воплощение в жизнь его указаний?

Прекрасно понимаю, что разъяснений никто не даст. Поэтому опустимся пониже: так сколько теперь дадут хотя бы Минобороны РФ на ГПВ-2027? Судя по всему, и об этом широкой публике, видимо, знать не обязательно. Поскольку таких сведений в публичном пространстве нет до сих пор. Но ясно, что новые сокращения будут сокрушительными. Иначе о них просто не стали бы объявлять на таком уровне.

А теперь предлагаю посмотреть, до какого уровня к сегодняшнему дню Минобороны РФ все же удалось в «тучные» годы довести долю современных вооружений. Более или менее благополучно с этим делом в Ракетных войсках стратегического назначения (66% на ноябрь 2017 года) и в ВКС (73% на февраль 2018 года). Но в наиболее многочисленных в России Сухопутных войсках этот показатель не дотянул и до половины (45%). То же самое и у военных моряков — 47%.

Таким образом, планы перевооружения по большинству позиций в России давно сорваны. И, вне всякого сомнения, в ближайшее десятилетие наверстаны не будут. Просто денег на это никто не даст.

По опыту прежних лет, наверняка бесперебойно будут финансировать только создание и производство стратегических вооружений. Как в конце тяжелейших для Вооруженных сил 90-х годов. Тогда, в пору пребывания в министерском кресле маршала Игоря Сергеева, практически все, что страна в состоянии была выделить военным на новое оружие, шло исключительно на разработку и налаживание серийного производства межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования «Тополь-М». Все остальные подобные системы до того времени рождались на свет с участием все более явно поглядывавшей в сторону НАТО Украины. И эту опасную зависимость Москве нужно было побыстрее преодолеть.

Поэтому «стратегам» и сегодня переживать особо не придется. А что будет с силами общего назначения?

Тут, похоже, все будет довольно печально. С большой долей вероятности нам придется на годы забыть о массовых поставках в войска замечательных танков «Армата», боевых машин пехоты «Курганец-25» и бронетранспортеров «Бумеранг». Слишком дорого они обходятся бюджету. В лучшем случае, речь может идти о небольших партиях этих машин для войсковых испытаний.

Думаю, совершенно не случайно на днях заговорили о начале модернизации старых-престарых советских еще боевых машин пехоты БМП-1, на которых наша армия воевала в Афганистане. На них, говорят, поставят новые боевые модули «Бережок» и тем повысят возможности вести современный бой. Но никто ведь не станет менять древние бронекорпуса этим машин, которые легко прошивают даже пули крупнокалиберных пулеметов. И которые из-за низкой противоминной защиты заставляют десант забираться на броню, а водителей — подкладывать на свои сидения мешки с песком. Да, «Курганец-25» или БМП-4 этих недостатков лишены, но где ж на такую технику теперь набраться денег?

Утверждают, что первая партия тронутых тленом и ржавчиной модернизированных БМП-1 поступит в войска уже нынешним летом. Радоваться этому или плакать?

Нечего ждать, что в ВКС станут поступать истребители пятого поколения Су-57 (прежде эту машину чаще именовали ПАК ФА). Возможно, вы забыли, но изначально ее серийное производство планировалось с давно минувшего 2013 года. В конце прошлого года бывший главком ВКС, а с недавних пор сенатор генерал Виктор Бондарев заявил, что в 2018-м Су-57, наконец, примут на вооружение. Но, по его словам, в войска поступит лишь установочная партия из 12 машин. Похоже, что этим, по крайней мере, до 2027 года дело и ограничится.

Но солоней всего придется российским военным морякам. Просто потому, что новые корабли для них строятся годами, а то и десятилетиями.

Тут на сегодня диспозиция такова. Действующая по сей день кораблестроительная программа давно сорвана по всем показателям. По состоянию на 1 января 2018 года из заложенных в предыдущую ГПВ-2020 (на кораблестроение в ней было выделено около 5 триллионов рублей) 16 новых атомных подводных лодок всех проектов флоту переданы лишь четыре. Из восьми фрегатов проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» — ни одного. Из шести фрегатов проекта 11356 типа «Адмирал Григорович» — три. Из 24 корветов проекта 20380, 20385 и 22160 — четыре. Из двух танкодесантных проекта 11711 типа «Иван Грен» — ни одного. И т. д. и т. п.

И это, заметьте, при том, что в ГПВ-2020 флот вместе с ВКС был официально провозглашен государственным приоритетом. Чего же нам ожидать на предстоящее десятилетие, если в приоритете теперь интересы вовсе не моряков с авиаторами, а сильно отставших в перевооружении Сухопутных войск? С соответствующим перераспределением все более скудных финансовых ресурсов?

По крайней мере, в том, что касается флота, сообщения о спешных корректировках прежних планов в последние дни посыпались как из рога изобилия (хотя слово «изобилие» в этом контексте и выглядит сущим издевательством).

Из недавних: «Адмиралтейские верфи» объявили, что первые многоцелевые патрульные ледоколы арктической зоны проекта 23550 типа «Иван Папанин» будут готовы не ранее 2023−2024 годов (ранее планировалось, что «Ивана Папанина» Северный флот получит в следующем году, а «Николая Зубова» — в 2020-м).

Дизель-электрическую подлодку «Кронштадт» проекта 677 типа «Лада» спустят на воду в 2019 году. На год позже, чем предполагалось.

Как минимум на год, на 2019-й, на днях сдвинуты сроки сдачи ВМФ РФ многоцелевой атомной подводной лодки «Казань» модернизированного проекта 885 М («Ясень-М»).

К сожалению, это только начало. Может начаться обвал.

Подписанная Путиным важнейшая госпрограмма умерла через считанные дни .