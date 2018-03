Афера «Джемини»: «Астронавты» – на выход!

Автор использует ниже клип [4]: «NASA Documentary 4 Days of Gemini 4 – Документальный фильм НАСА «4 дня Джемини – 4»». Заставка клипа показана на илл.1а. На илл.1б показан Э. Уайт.

Обычный просмотр не позволяет рассмотреть некоторые интересные, но слишком быстротечные моменты. Зато на стоп – кадрах они хорошо видны.

09:40 – 10:30: Почему лента «спешит» в «космос» впереди «астронавта»? Почему она быстро полощется?

Идут первые 40 секунд эпизода выхода Э. Уайта (илл.2). К груди «астронавта» привязана лента, которая так и рвётся выскочить в «космос», что называется, «поперёд батьки». При этом её полощет, крутит, сворачивает и разворачивает за доли секунды. Из всего разнообразия её движений можно выделить два главных. Это «вперёд» в глубину кадра и «вверх».

Илл.2. «Проворная» лента: а – г) «астронавт» появился на краю «космоса». Впереди него трепещет и извивается лента;

д) «астронавт» готов шагнуть в «космосе».

NASA Documentary 4 Days of Gemini 4 [4]. Время по таймеру клипа – 09:40 – 10:30.

Автор получил от коллеги интересное письмо по этому поводу:

«Нашел фильм "В скафандре над планетой" http://www.net-film.ru/film-6047/ о выходе в космос А. Леонова – крайне интересные кадры, многие довольно качественные – но никаких "развеваний" кусков шлангов и т.д., характерных для выходов из «Джемини» и в помине нет.



Есть интереснейший видеосюжет – заснятый блик солнца от водной глади земли (момент 8мин 25с). Ничего подобного «Джемини» снять не смогли, что доказывает, что наш выход – реальный, а к Джемини – много вопросов». (Несколько стоп – кадров из этого фильма можно посмотреть в следующем разделе – А.П.)

Действительно, в невесомости и пустоте космоса нет сил, которые приводили бы ленту в такое быстрое движение. Зато на Земле это легко объяснимо. Например, если в том пространстве, куда «астронавт» собирается шагнуть, дует поток воздуха по направлению «вверх».

Понятно и почему лента рвётся вперёд от груди «астронавта». Давление воздуха в движущемся потоке меньше давления спокойного воздуха. На стоп – кадрах илл.2а–г «астронавт» стоит у границы воздушного потока в зоне относительно спокойного воздуха и относительно высокого давления.



А прямо перед ним в потоке восходящего воздуха давление понижено. «Астронавта» туда не засосёт, поскольку он – видный мужчина. А вот лёгкую ленту на ветер так и тянет.

Эпизод с «нетерпеливой» лентой – это первое указание на использование вертикального потока воздуха для инсценировки выхода в «космос». На кадре илл.2д «астронавт» готовится шагнуть в «космос». Последуем и мы за ним.

09:40 – 10:30: «Астронавт» висит на тросе

В последние годы к критике американских кино – и фото – имитаций «пилотируемых космических полётов» подключились некоторые мастера отечественного кино [5, 6].



Познакомимся с мнением маэстро советского и белорусского кино Ю.И. Елхова, кинооператора, кинорежиссёра, сценариста, актёра, кинопродюсера, создавшего несколько десятков кино – и телефильмов [7].



Его мнение о клипе [4] подробно изложено в работе «Бутафорская Луна, или пока живут на свете дураки».



В сети можно найти много адресов этой работы и скачать их в формате pdf. Ниже приводится краткая выдержка из экспертизы Ю.А. Елхова. Нумерация комментируемых маэстро стоп – кадров (скриншотов) приведена ниже в соответствие с данной статьёй:

«Вот несколько скриншотов из киноролика: «Выход Эдварда Уайта в открытый космос 3 июня 1965 г.», хранящихся в архиве НАСА, как подлинники, снятые на орбите.



На самом деле, ролик этот снимался на Земле методом комбинированных съемок в кинопавильоне. Фальсификация американских космических полетов началась, оказывается, задолго до легендарных лунных миссий «Аполлон». Вот результаты моей экспертизы этого киноролика.

На каскадере в скафандре, снимавшемся в роли астронавта Эдварда Уайта, одеты поддерживающие ремни, аналогичные ремням парашютиста (илл.3а, б). Они обтягивают его ноги в районе паха, поясницу и грудь.



На спине под скафандром установлено крепежное устройство, за которое крепится тонкий подвесной металлический трос. Сам трос впоследствии был удален из контратипа изображения во время покадровой пересъемки с использованием маски и контрмаски.



На стреле крана или при помощи потолочной лебедки каскадера медленно выводили в подвешенном состоянии от люка макета корабля в глубину кадра на фоне рирэкрана с киноизображением вращающейся Земли».

Илл.3. «Астронавт» на тросе: а, б) отчётливо видна складка «скафандра» в месте крепления троса;

в) увеличенный фрагмент спины«астронавта»; г) тот же фрагмент после обработки в графическом редакторе

NASA Documentary 4 Days of Gemini 4 [4]. Время по таймеру клипа – 10:53. Надписи и стрелки на илл.3а сделаны Ю.А. Елховым

Хотя сам трос заретуширован надёжно, место его крепления к обвязке «астронавта» ретушёры замазали менее плотно. На увеличенных фрагментах илл.3б,в можно увидеть не полностью заретушированную деталь крепежного устройства, за которое подвешен «астронавт».



Ещё более ясно она видна после обработки в графическом редакторе автором данной статьи (илл.3г). Деталь располагается как раз над мощной складкой скафандра «астронавта», то есть там, где ей и положено быть.

Проходит ещё 20 – 30 секунд, и вот «астронавт», демонстрируя «невесомость», воспарил в лежачем положении в левом верхнем углу кадра (илл.4). И в это время на экране в течение шести секунд разыгрывается прелюбопытное действие.

11:28 – 11:34: Перчатка летит тоже вверх

Кто – то, видимо, решил продемонстрировать ещё одно проявление поддельной «невесомости» в поддельном «космосе». На открытой дверце «корабля» появляется некая перчатка.



Она отмечена на кадрах илл.4 оранжевым квадратиком.



Один из коллег так написал автору по её поводу: «…улетела перчатка от какого-то скафандра – а вряд ли на борту корабля был набор запасных перчаток, которые можно было спокойно выбрасывать в космос… ».

Илл.4. Перчатка тоже летит вверх.

NASA Documentary 4 Days of Gemini 4 [4].Время по таймеру клипа – 11:28 – 11:34.

Перчатка, кувыркаясь и крутясь, тоже «выбирает» направление «вверх». Ну как после этого не подумать, что и крутит её, и тащит вверх восходящий поток воздуха. Это – второе указание на наличие вертикального потока воздуха в «космосе» .

11:43 – 11:57: Тёмная полоса – брак комбинированной съёмки

Вскоре в кадр вползает некая тёмная прямая полоса (илл.5). Она тоже выдаёт фальсификаторов. Спасибо кинорежиссёру Ю.А. Елхову, который популярно разъяснил:

«Ну и конечно, помогла киносъемка в рапиде, кадров эдак на 60 в секунду. Потом, при нормальной скорости проекции (24 кадра в секунду) достигался окончательный эффект «космической невесомости».



Темная полоса поперек изображения является типичным операторским браком при комбинированной съемке , когда частота проекции кинофона на рирэкране не совпадала с частотой самой киносъемки 16 мм камерой».

Действительно, как написано в прологе, при комбинированной съёмке работа кинопроектора, освещающего рирэкран с фоном земного шара, и работа киносъёмочного аппарата, снимающего «астронавта» на этом фоне, должны быть строго синхронизированы.



При нарушении этой синхронизации на экране появляется устойчивая тёмная полоса.

Илл.5. Тёмная полоса – брак комбинированной съёмки.

«Астронавт» демонстрирует кульбиты в «невесомости», а студийные кинооператоры – брак своей работы.

верхний ряд:оригинальные кадры [4];

нижний ряд: те же кадры, осветлённые автором в графическом редакторе.

NASA Documentary 4 Days of Gemini 4 [4]. Время по таймеру клипа – (а) 11:43 и (б) 11:57.

«Так начался грандиозный обман века, апофеозом которого была фальсификация всех лунных миссий “Аполлон”», – подытоживает свой анализ Ю.А. Елхов.

Продолжим изучение выхода Э. Уайта в «открытый космос» по фотографиям, представленным в сети.

Б. Выход Э. Уайта по фотографиям НАСА

На илл.6 представлен весьма красивый снимок. Он взят с сайта [1], где он числится под №16.



Под этим снимком стоит следующая оригинальная подпись (без сокращений): «Астронавт Эдвард Уайт парит в невесомости космоса северо – восточнее Гавайев во время певого американского выхода в открытый косомос 3 июня 1965 года во время полёта «Джемини – 4»». NASA/JSC/ASU».

NASA в представлениях не нуждается. JSC – Jonson Space Centre – Космический Центр им. Джонсона, головная организация НАСА по пилотируемым полётам. ASU – университет штата Аризона. Вполне солидные первоисточники!

Илл.6. Э.Уайт якобы выходит в открытый космос

Оригинальная подпись [1]: Astronaut Edward White floats in zero gravity of space northeast of Hawaii, during the first-ever spacewalk for an American, on June 3, 1965, during the flight of Gemini IV

http://www.theatlantic.com/photo/2012/04/remembering-project-gemini/100274/#img16 . NASA/JSC/ASU. Скопировано автором статьи 24.8.2015

Обратим на ту самую ленту, с которой мы познакомились в этом разделе на илл.2. Её свободный конец отчётливо задран к верху.



Это – уже третье указание на наличие вертикального потока воздуха в «космосе» .



Средняя часть ленты экранирована от этого потока телом «астронавта», но её конец открыт ветру. Потому он и задрался вверх. Но главный сюрприз не в этом.

Неровный «космос» и привидения в «космосе»

Повысим яркость и контрастность снимка илл.6б с помощью графического редактора. То, что мы увидим при этом, показано на илл.7.

Илл.7. Э. Уайт и привидения – снимок илл.6 после обработки графическим редактором.

Белой стрелкой автором данной статьи указано примерное направление вертикали в помещении, где происходит съёмка.

Заметим, прежде всего, что «космос» на илл.7 перестал быть равномерно чёрным. Слева он остался чёрным, но справа стал почти голубым. В реальном космосе такое невозможно.



Космос пуст и сколько в него ни свети, всё равно ничего не отразится. Именно поэтому он абсолютно чёрен. А студийный «космос» светиться может!



Во – первых, может светиться пыль, присутствующая в воздухе и рассеивающая свет, идущий от осветителей.



Во – вторых, малая толика света от замаскированного осветителя может попасть и на рирэкран, расположенный за «астронавтом».



А самый чёрный экран в отличие от пустоты космоса отражает хотя бы несколько процентов от падающего на него света. Важно то, что в обоих случаях, как рассеянный свет, так и отражённый свет будут тем ярче, чем ближе к осветителю, что мы и видим на илл.7.

Графический редактор помог увидеть странные три «привидения» у правой границы кадра. Два – на первом плане, третье – у самой границы кадра. Все вместе они напоминают некий комплекс светотехнического оборудования.



Во всяком случае, на околоземных орбитах такие сооружения не летают, и к устройству «Джемини», хорошо известному нам из введения, их тоже отнести никак нельзя.

Как же студийцы допустили в поле зрения объектива посторонние предметы? А они и не допускали!«Космос», в котором парил «астронавт» был чист.Более того, по мнению автора, этот «космос» был отгорожен от съёмочной группы СТЕКЛОМ. Вот от этого стекла в поле зрения объектива и попали слабые отражения студийной аппаратуры.

В качестве пояснения на илл.8 показана домашняя заготовка автора – отражение пламени свечки в стекле стенного шкафа. На илл.8а в поле зрения объектива попадает и сама свечка. На илл.8б кадр ограничен, и свечка в кадр не попала, но её отражения остались.



Именно так, то есть, через стеклянную перегородку, по мнению автора статьи, и снимался в студии «выход» Э. Уайта в «космос».

Илл.8. Стекло дверцы книжного шкафа своим отражением выдаёт и себя, и присутствие осветителя, не попавшего в поле объектива. (Фото автора)

Фальсификаторы выхода Э. Уайта, конечно, сделали так, чтобы ни один осветитель не попал в поле зрения объектива. Но отражения от осветительной аппаратуры они проглядели. Почему, если отражение той же свечи так хорошо заметно?

Дело в том, что отражение пламени свечки сфотографировано в полутёмном помещении. Студийное же помещение во время съёмки залито светом мощных ламп. И его сияние мешает заметить слабые отражения в стекле. Но фотокамера зафиксировала слабые отражения для потомков, а графический редактор, спустя полвека помог их рассмотреть.

Своим расположением отражения на илл.7 не только выдали студийное происхождение подделки. Они ещё показали направление вертикали, то есть направление веса – силы, которой на космической орбите нет и быть не может.



Ведь ясно, что студийная аппаратура стоит вертикально. Направление вертикали показано автором на илл.7 белой стрелкой. Заметим, что оно совпадает с отмеченным нами предположительным направлением воздушного потока, который выдаёт конец ленточки.

Трепещущие ленточки

Один из коллег автора, читая черновик статьи, сделал такое дополнение:



«Также воздействие струи воздуха выдает размытое изображение кончика упомянутой ленточки и еще двух коротких расположенных ниже, как будто все они трепещут на ветру.



Эффект смазанности получился от того, что скорость движения ленточек оказалась достаточно большой для выбранной выдержки фотоаппарата.



Вспомним, что все движения в настоящем космосе довольно плавные, там нет причин для быстрых движений предметов, подобных рассмотренным».



Автор статьи склонен согласиться с этим дополнением, и отметил на илл.9 все три трепещущие ленточки оранжевыми квадратиками.

Илл.9. Трепещущие ленточки(фрагмент илл.6б)

Так что, всё говорит о том, что снимок илл.6б сделан в студии. В одной её части на фоне рирэкрана с космическим видом Земли позировал «астронавт».



Другая часть, занятая снимающим персоналом и осветительной аппаратурой, находилась «за спиной» объектива и не попадала в его поле зрения. Обе части студии были отделены друг от друга стеклянной перегородкой.

Зачем при съёмках «выхода» Уайта использовался сильный воздушный поток?

Зачем «астронавт» выступал за стеклянной перегородкой?

Поскольку «выход Э. Уайта» сделан на Земле, то и отгадку назначения восходящего воздушного потока и наличия стеклянной перегородки стоит искать на Земле.

Посетим мысленно аттракцион «Здесь летают люди» (илл.10), расположенный по адресу: Московская область, Симферопольское ш., д. 40. «Сердцем» его является вертикальная аэродинамическая труба. Простору здесь хватает для парения нескольких «трубонавтов».



Воздух дует снизу вверх. На нём можно и лежать, и сидеть. Оденьте посетителя в костюм с гермошлемом, сделайте задний фон с космическим видом Земли, и имитация выхода в открытый космос готова.



А съёмочная группа всё это снимет через стеклянную перегородку.

Илл.10. Аттракцион в аэродинамической трубе «Здесь летают люди».

http://gdechego.ru/temp/pic1250282800812.jpg http://gdechego.ru/temp/pic1321543142133.jpg

http://s.chattycatty.ru/image/gA/AA/AA/AH/img/Xs/gh/k9/o3/kC/E$.jpg_b650.jpg

Для мастеров Голливуда не было вопросом соорудить «космический фон» на рирэкране позади «астронавта». Что же касается больших аэродинамических труб, то они появились ещё до Второй мировой войны.



И что бы остановило НАСА от того, чтобы использовать аэродинамическую трубу для имитации «невесомости», лишь бы отмыть США от позора отставания в космическом соревновании? Опыт лунной аферы показывает, что ничего!

Конечно, как отметил Ю.А. Елхов, для «парения» Э. Уайта использовались лонжи (поддерживающие тросы). Но, по мнению автора статьи, в дополнение к лонжам использовалась и поддержка тела «астронавта» достаточно сильным восходящим потоком воздуха.

Висение «астронавта» вниз ногами (илл.3) можно обеспечить только с лонжами. Воздушный поток умеренной силы (то есть, не срывающий шлем и т.п.) в таком положении «астронавта» не удержит. Слишком мала площадь тела, которая встречает поток. Но висеть своим полным весом на тросе нелегко.



К тому же «космический» комбинезон образует замеченную Ю.А. Елховым предательскую складку в месте крепления троса к висящему «астронавту».

На воздушном потоке удобнее всего возлежать, что, судя по клипу [4], как раз и делает Э. Уайт бо҅льшую часть своего выхода в «космос». Но можно на нём и сидеть (илл.10). Вполне возможно, что показанный на илл.6б «астронавт» именно сидит на потоке, а лонжи помогают ему поддерживать устойчивое равновесие в несколько наклонном положении.

Тёмное стекло шлема «астронавта» тоже участвует в иллюзионе

На илл.1б мы видели Э. Уайта в гермошлеме без защитного фильтра, который применяется при выходах в открытый космос. На орбите солнечный свет значительно ярче, чем у поверхности Земли, потому что он не ослаблен толщей земной атмосферы.



Поэтому при выходах, для защиты глаз человека, поверх прозрачного стекла надевается защитный отражающий светофильтр.

Илл.11. Эд Уайт в гермошлеме без солнцезащитного фильтра и с ним.

NASA Documentary 4 Days of Gemini 4.Время по клипу [4] – 03:00 – 04:45.

Выход Эда в «космос» снимался в студии, но ведь он подавался как настоящий. Поэтому на илл.11а,б Эд позирует в шлеме с защитным светофильтром.



На выпуклой поверхности светофильтра видны отражения и далёких, и близких предметов. Для примера на илл.11а обозначены несколько близких к «астронавту» предметов: шланг 1, рукавица 2 и некая трубка 3. Они видны и в отражении илл.11б.



И одновременно видны значительно более удалённые лампы – светильники у потолка. (Так в выпуклое боковое зеркало автомобиля одновременно видны и борт автомобиля, и вся лента шоссе до горизонта).

Теперь рассмотрим то, что видно на защитном фильтре гермошлема (илл.12). На илл.12б видна линия, наверное, призванная обозначить лимб Земли, и черное поле над ней (сойдёт за космическое небо).



Виден то ли космический корабль, то ли микрофон в полёте. Однако, как ни странно, НИ ОДИН ближний предмет из экипировки «астронавта», который виден на илл.12а, на илл.12б не присутствует.

На илл.12б «астронавта» и «корабль/микрофон» связывают две почти прямые линии – 1 и 2. Но на илл.12а их нет. Здесь от «астронавта» к «кораблю» тянется только один и притом очень изогнутый шланг.

Илл.12. Это не отражение в шлеме, а дополнительное изображение, наложенное в границах защитного фильтра.

Эти неувязки говорят о том, изображение на защитном фильтре гермошлема является не отражением, а совершенно независимым изображением, которое путём фотомонтажа наложено на центральную часть шлема.

Таким образом, проведённые исследования говорят о том, что выход Э. Уайта в открытый космос – это студийная подделка.

В связи с этим будет полезно привести в качестве дополнения мнение одного из читателей, которое автор получил в письме во время работы над данным материалом:

«А вот как оценивает этот якобы самый первый выход американца в открытый космос американский скептик Дэвид Мак-Гоуан http://bigphils.livejournal.com/6309.html : «Как вспоминал Макдивитт:



«Наш выход в открытый космос в тот момент был очень скрытным. Мы не объявили, что собираемся сделать это, и мы тренировались по ночам, и только группа возможно в 30 или 40 человек знала, что мы собираемся рискнуть».



В переводе с языка НАСА это весьма вероятно означает, что ещё до запуска Джемини-4 некая группа тайно работала с астронавтами для фальсификации съёмок выхода в открытый космос».

P.S. НАСА стирает следы подделок

То, что НАСА отслеживает работы скептиков и изымает из интернета выявленные подделки, неоднократно отмечалось в дискуссиях. Сюжет, отражённый на снимке 6б – один из таких примеров.



На илл.13а показано это же фото, но не с сайта «Атлантик» [1], а сайта НАСА [8].

Илл.13. НАСА заметает следы.

а) оригинал снимка с сайта НАСА[8]; б) тот же снимок после обработки автором статьи в графическом редакторе.

http://spaceflight1.nasa.gov/gallery/images/gemini/gemini4/html/s65-34635.html . Скопировано автором статьи 24.8.2015

Снимок вроде бы тот же, что и приведённый на илл.6б, но, как оказалось, админы сайта [8] спохватились и задали работу ретушёрам. Космос приобрёл ровную окраску по всему полю изображения.



От трёх «приведений» на илл.13б остался только слабый след, который ничего не расскажет исследователю. Может быть, потому он и оставлен: не опасен, а придаёт снимку пикантную загадочность.

В общем, спасибо админам «Атлантика» [1] за их неожиданный подарок, за то, что они «прошляпили» синие «привидения». Без них наш рассказ был бы не так полон. И хорошо то, что НАСА не везде успевает замести следы своих подделок. Слишком широко они расползлись.

