Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 22 марта 2018

11:03. 22 марта 2018 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

Группа Зверобой — Ополченец

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Захарченко: Мы воюем не с украинским народом

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В ЛНР возбудят дело против британского военного атташе за подготовку украинских диверсантов

В ЛНР возбудят дело против британского военного атташе за подготовку украинских диверсантов | Русская весна

Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики располагает достоверной информацией о подготовке диверсионных групп ВСУ, которая проводится инструкторами вооруженных сил США, прибывшими в Международный центр миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне Львовской области. 

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

«По данным МГБ ЛНР, 18 февраля текущего года во львовском аэропорту приземлился военный самолет типа RCH № 561 сообщением Шпангдалем (Германия) — Львов (Украина) с шестью военнослужащими армии США и оружием иностранного образца (штурмовые и снайперские винтовки, пулеметы и другое специальное вооружение). 

Американские инструкторы были доставлены на Яворовский полигон, где приступили к подготовке четырех диверсионных групп, которые будут направлены в Донбасс», — отметили в ведомстве. 

МГБ ЛНР также известно, что военный атташе посольства Великобритании на Украине полковник Дэвид Уорнер осуществил инспекционную поездку в подразделения ВСУ, дислоцированные в зоне «АТО», которые ранее были подготовлены британскими и канадскими инструкторами для проведения диверсионных операций на территории республики. 

В ходе визита иностранец проинспектировал 25 и 54 омбр ВСУ, действующие на дебальцевском направлении в составе оперативно-тактической группировки «Луганск». 

«По факту пособничества украинским карателям в отношении гражданина Великобритании Дэвида Уорнера будет возбуждено уголовное дело», — подчеркнули в МГБ.

Читайте также: Донбасс: «Секретное лучевое оружие РФ» перехватывает технику ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв ...ФОТО) В конце марта 2016 года семья Андрушевичей... такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к... если в течении марта не будет существенных ...
Сводки от ополчения Новороссии 09 марта 2016
...». 14:52 Сводка МО ДНР за 9 марта. 14:18 ...info Сводка МО ДНР за 9 марта Сводка МО ДНР за 9 марта ...то помочь ополчению, что ему делать? Может через музей Новороссии передать?... оглавлению | Источник: voicesevas.ru Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 08.03...
Сводки от ополчения Новороссии 29 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Экскурсия по «остаткам» ...предприятия Донецкой Народной Республики за март и апрель 2015 года поставили... тех, кто был призван в марте - апреле год назад. Подавляющее большинство...
Сводки от ополчения Новороссии 27 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Жительница ...Широкино. В феврале и марте 2015 года, в ходе...стороны силовиков: так, 17 марта был совершен умышленный подрыв,...отведено еще в начале марта, было использовано ВСУ 6...
Сводки от ополчения Новороссии 11 марта 2016
.... 15:02 Сводка МО ДНР за 11 марта. 14:57 ... Сводка МО ДНР за 11 марта Сводка МО ДНР за 11 марта ...Марина Ахмедова С 5 марта между силами ополчения ДНР и украинскими войсками...К оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 10.03...
Сводки от ополчения Новороссии 7 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Информация обновляется. Украина...Георгий Кратиров) стало известно 3 марта. Люди в военной форме ...видеозаписью был обнаружен в конце марта 2015 года. Судьба украинского ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>