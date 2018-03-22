Сводки от ополчения Новороссии 22 марта 2018

Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики располагает достоверной информацией о подготовке диверсионных групп ВСУ, которая проводится инструкторами вооруженных сил США, прибывшими в Международный центр миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне Львовской области.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

«По данным МГБ ЛНР, 18 февраля текущего года во львовском аэропорту приземлился военный самолет типа RCH № 561 сообщением Шпангдалем (Германия) — Львов (Украина) с шестью военнослужащими армии США и оружием иностранного образца (штурмовые и снайперские винтовки, пулеметы и другое специальное вооружение).

Американские инструкторы были доставлены на Яворовский полигон, где приступили к подготовке четырех диверсионных групп, которые будут направлены в Донбасс», — отметили в ведомстве.

МГБ ЛНР также известно, что военный атташе посольства Великобритании на Украине полковник Дэвид Уорнер осуществил инспекционную поездку в подразделения ВСУ, дислоцированные в зоне «АТО», которые ранее были подготовлены британскими и канадскими инструкторами для проведения диверсионных операций на территории республики.

В ходе визита иностранец проинспектировал 25 и 54 омбр ВСУ, действующие на дебальцевском направлении в составе оперативно-тактической группировки «Луганск».

«По факту пособничества украинским карателям в отношении гражданина Великобритании Дэвида Уорнера будет возбуждено уголовное дело», — подчеркнули в МГБ.

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