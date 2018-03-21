Сводки от ополчения Новороссии 21 марта 2018

Украинская беспилотная разведка обнаружила на Донбассе «неизвестные новейшие комплексы», которые якобы блокируют работу дронов. Видео об этом устройстве опубликовали украинские волонтёры из фонда поддержки карательной операции «Вернись живым».

«Вот на такой непонятный лучевой прибор недавно наткнулись разведчики одного из подразделений (ВСУ, — прим. РВ). Сначала кажется, что это простой отблеск от стекла, ведь вокруг всё разрушено. Но после того, как свет немного погас и вновь загорелся — коптер отказался слушаться команд пилота», — сообщает Андрей Римарук.

«Без сомнений, это какая-то новая переносная часть одного из российских комплексов РЭБ (радиоэлектронной борьбы, — прим. РВ) или РЭС. Спросили о том, что это, наверное, почти у всех аэроразведчиков. Говорят, что не видели раньше ничего подобного. Но когда на мониторе появилось цветное мерцание, воздушные разведчики вспомнили, что их аппараты так же становились неконтролируемыми», — пугает читателей автор и срочно просит денег на новые БПЛА, так как «потребность в них ежедневно только растёт».

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