Сводки от ополчения Новороссии 21 марта 2018
- 11:42 Путь к Миру: Доброволец батальона «Призрак» vs Мединский.
- 11:39 ЛНР. Передовая: Киевские силовики используют перемирие для подготовки к войне.
- 11:39 Разборки между шайками карателей на передовой стали обычным делом.
- 10:52 58-я мотопехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе.
- 00:55 Было страшно когда свистели мины – девочка из Донбасса.
- Вчера 22:25 ВСУ открыли огонь под Донецком.
- Вчера 21:12 Донбасс: «Секретное лучевое оружие РФ» перехватывает технику ВСУ (ФОТО, ВИДЕО).
Путь к Миру: Доброволец батальона «Призрак» vs Мединский
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ЛНР. Передовая: Киевские силовики используют перемирие для подготовки к войне
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Разборки между шайками карателей на передовой стали обычным делом
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58-я мотопехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе
58-я мотопехотная бригада ВСУ в ходе карательной операции на Донбассе
Формирование 58-й мотопехотной бригады началось еще осенью 2014 года. Однако, в силу нехватки боевой техники, процесс создания бригады серьезно затянулся. Официально бригада была создана 17 февраля 2015 года, однако вплоть до осени она существовала исключительно на бумаге. В апреле 2015 было принято решение включить в состав бригады бывшие 13-й,15-й и 16-й батальоны территориальной обороны, именуемые теперь мотопехотными. Стоит отметить,что 15-й батальон "Сумы" и 16-й батальон "Полтава" ранее не принимали активного участия в боях на Донбассе.13-й батальон "Чернигов-1" был основательно потрепан в боях под Дебальцево. Кроме того,в состав бригады была включена танковая рота, вооруженная танками Т-72, а также гаубичный дивизион, вооруженный видавшими виды буксируемыми гаубицами Д-20. В мотопехотных батальонах отсутствовали БМП и БТР, однако в составе каждого имелось примерно по 10 БРДМ-2.
Ими же была вооружена введенная в состав бригады разведывательная рота. Кроме того,в мотопехотных батальонах имелось небольшое количество тягачей МТЛБ. Основным средством передвижения пехоты были грузовики ГАЗ -66 и ЗиЛ-131.Пунктом постоянной дислокации бригады стал город Сумы, штаб соединения располагался в Конотопе. Командиром 58 ОМПБр был назначен подполковник Михаил Драпатый. Любопытно,что 13-й и 15-й батальоны были выведены из подчинения 1-й танковой и 92-й механизированной бригад только осенью 2015 года, после чего занялись боевым слаживанием с остальными подразделениями 58-й ОМПБр.
В январе 2016 бригада прибыла в район Авдеевки, где сразу включилась в идущие на этом участке постоянные позиционные столкновения. Потери бригады были относительно умеренными, и составили к началу марта всего 5 человек убитыми. В марте 2016 бойцы 58-й ОМПБр принимали активное участие в ходе обострения в районе Авдеевки, потеряв как минимум 5 человек убитыми, включая двух командиров рот. Впрочем, не все потери были вызваны действиями противника. 9 марта капитан Орел, командир одной из мотопехотных рот, был убит в ходе пьяной драки с сослуживцами, обвинившими его в поддержке сепаратистов.
В мае 2016 бригада потеряла два грузовика, подорванных на противотанковых минах ДНР. Именно в этот период проявил инициативу командир бригады, подполковник Драпатый, решивший отомстить клятим сепарам путем заброски в их тылы импровизированных ДРГ, сформированных из бойцов мотопехотных батальонов. Стоит отметить,что попытки проводить подобные акции силами неподготовленных бойцов ожидаемо привели к потерям. Так, 28 мая сводная ДРГ, собранная из бойцов 13 батальона попала в засаду, и потеряла сразу 4 бойцов убитыми. Впрочем, комбриг, видимо пересмотревший американских боевиков, впоследствии неоднократно повторял подобные ошибки.
В октябре 2016 года 58-й ОМПБр была выведена из Донбасса на ротацию в ППД. Потери бригады за период с января по октябрь были вполне умеренными и составляли всего 30 человек убитыми. В период ротации в состав 16-го мотопехотного батальона влилось большое количество бойцов батальона "Донбасс", что было вызвано конфликтом последних с руководством МВД Украины.
В июле 2017-го 58-я ОМПБр была переброшена в район "Бахмутской трассы", сменив на позициях 93-ю ОМБр. Противником бригады этом направлении стал 14-й батальон территориальной обороны (бывший #Призрак Мозгового). Тем не менее, в условиях низкой интенсивности боевых действий, вызванных Минском-2 бригада не несла существенных потерь. Исключением стали потери от подрывах на минах, самая масовая причина потерь ВСУ на этом участке линии соприкосновения. 19 июля при подрыве на мине ОЗМ-72 погибли 3 и были ранены еще 2 военнослужащих, пытавшихся в составе импровизированной ДРГ проникнуть в тыл защитников Донбасса. 7 ноября подобная группа попала в засаду 14-го БТрО, потеряв еще двух человек убитыми. 23 ноября при повторении попытки поиграть в диверсантов, произошел пожалуй самый крупный провал 58-й бригады. Неудавшихся разведчиков разгромили в районе поселка Фрунзе. 4 военнослужащих погибли, еще один попал в плен к бойцам ЛНР https://colonelcassad.livejournal.com/3831638.html.
Кадры с Ромой из 58-й бригады облетели тогда весь мир. Любопытно, что крайним в провале сделали погибшего командира группы командира гранатометного (!) взвода 16-го мотопехотного батальона "Полтава". Впрочем, подполковник Драпатый вновь не сделал выводов из собственных ошибок.
12 февраля при попытке просочиться в тыл "Призрака", была обнаружена очередная импровизированная ДРГ https://colonelcassad.livejournal.com/3991289.html, причем тело одного из погибших "разведчиков" 16-го батальона "Полтава" (не понятно, чем занимается штатная разведрота бригады) было брошено сослуживцами и последствии передано украинской стороне бойцами ЛНР.
В данный момент 58-я мотопехотная бригада продолжает удерживать позиции на территории ЛНР. Потери бригады в ходе боев на Донбассе являются незначительными и составляют, по официальным данным, всего 47 человек убитыми. Безвозвратных потерь в бронетехнике бригада не имеет. Низкий уровень потерь не является следствием профессионализма 58-й ОМПБр, а обусловлен лишь невысокой интенсивностью боевых действий , в которых принимала участие бригада. Напротив, 58 бригада может поспорить с 56-й ОМПБр за звание наименее боеспособных воинских частей ВСУ. Не обладающая бронетехникой для переброски пехоты на поле боя, вооруженная изношенными БРДМ-2, МТЛБ и гаубицами Д-20 бригада фактически неспособна к проведению самостоятельных наступательных операций.
https://vk.com/wall-140312885_38627 – цинк
Предыдущие части цикла:
1. 25-я воздушно-десантная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3205583.html
2. Батальон "Айдар" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3240562.html
3. Батальон "Донбасс" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3243261.html
4. Полк "Азов" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3254314.html
5. Батальона "Кривбасс" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3354220.html
6. 3-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3366344.html
7. Полк "Днепр" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3367498.html
8. 80-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3381187.html
9. 36-я бригада морской пехоты в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3416552.html
10. 79-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3486882.html
11. 95-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3514785.html
12. 81-я десантно-штурмовая бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3661572.html
13. Батальон "Днепр-2" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3707062.html
14. 51-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3727932.html
15. 24-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3741851.html
16. 72-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3751198.html
17. 93-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3759796.html
18. 1-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3764147.html
19. 73-й морской центр специального назначения в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3767885.html
20. 17-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3781823.html
21. 30-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3790630.html
22. 92-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3796297.html
23. 8-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3799516.html
24. 25-й батальон "Киевская Русь" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3813630.html
25. 28-я механизированная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3826211.html
26. 128-я горно-пехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3840101.html
27. Батальон "Донбасс-Украина" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3844652.html
28. 53-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3865711.html
29. 54-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3920137.html
30. "Правый Сектор" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3944782.html
31. 10-я горно-штурмовая бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3956011.html
32. 56-я мотопехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3964493.html
33. 57-я мотопехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3983130.html
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Было страшно когда свистели мины – девочка из Донбасса
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ВСУ открыли огонь под Донецком
Украинские войска сегодня вечером открыли огонь по окрестностям Ясиноватой.
Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
«В 20:45 ВСУ открыли огонь по направлению Ясиноватой с применением СПГ, РПГ, АГС, стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия», — отметил Якубов.
По его данным, только из гранатометов противник произвел свыше 30 выстрелов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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Донбасс: «Секретное лучевое оружие РФ» перехватывает технику ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)
Украинская беспилотная разведка обнаружила на Донбассе «неизвестные новейшие комплексы», которые якобы блокируют работу дронов. Видео об этом устройстве опубликовали украинские волонтёры из фонда поддержки карательной операции «Вернись живым».
«Вот на такой непонятный лучевой прибор недавно наткнулись разведчики одного из подразделений (ВСУ, — прим. РВ). Сначала кажется, что это простой отблеск от стекла, ведь вокруг всё разрушено. Но после того, как свет немного погас и вновь загорелся — коптер отказался слушаться команд пилота», — сообщает Андрей Римарук.
«Без сомнений, это какая-то новая переносная часть одного из российских комплексов РЭБ (радиоэлектронной борьбы, — прим. РВ) или РЭС. Спросили о том, что это, наверное, почти у всех аэроразведчиков. Говорят, что не видели раньше ничего подобного. Но когда на мониторе появилось цветное мерцание, воздушные разведчики вспомнили, что их аппараты так же становились неконтролируемыми», — пугает читателей автор и срочно просит денег на новые БПЛА, так как «потребность в них ежедневно только растёт».
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