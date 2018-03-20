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Университеты – под контроль церкви?

16:13. 20 марта 2018 Просмотров - 123 2 коммент. Опубликовал:

Патриарх Кирилл намерен обеспечить каждый вуз храмом и священником.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал развивать служение священников в российских вузах. Об этом он сказал, открывая 16 марта заседание Высшего церковного совета РПЦ. Вероятно, он считает, что настало самое время восстановить ту связь церкви и системы государственного образования, которая существовала в Российской империи, где самодержец контролировал, в свою очередь, саму церковь. Кроме того, глава РПЦ апеллирует к порядкам в университетах Западной Европы, где высшие учебные заведения были основаны церковью. В России же университетская система создавалась государством, как параллельная церковным учебным заведениям структура.

“Университетский священник, домовая церковь в вузе – это демонстрация исторической и существующей до сих пор связи христианства и науки. Вы найдете университетскую церковь и в Оксфордском, и в Гарвардском университетах. Многие бывали в тех странах и видели, что там присутствие капеллана в университете так же естественно, как присутствие профессора”, – приводит ТАСС слова патриарха. Глава РПЦ напомнил, что сейчас в некоторых российских вузах восстанавливаются церкви, приведя в пример домовый храм МГУ во имя святой мученицы Татианы. Здесь можно было бы возразить, что не во всех странах Европы церковь пускают в стены университетов. Скажем, во Франции, кроме Эльзаса, священников держат на почтительном расстоянии от студентов и вообще академической среды.

“Через эти храмы у образованной части нашего общества может формироваться представление о православии, чтобы стирались стереотипы в том числе о том, что наука и религия находятся в вечном конфликте. Работа капелланов должна помогать студентам и профессорам отвечать на те критические вопросы, которые возникают в обществе, которые обращаются в адрес церкви. На них церковь отвечает в меру сил, но не всегда эти ответы достигают университетской среды”, – продолжил патриарх Кирилл.

По его словам, данное предложение не олицетворяет “клерикальный поход на науку”, а является “той самой традицией, которая принадлежала России и сегодня принадлежит очень многим странам”.

Впрочем, это выступление патриарха идеально вписываются в картину, которую сложно назвать как-то иначе, чем клерикальным наступлением на систему образования и науку. Во многих вузах создаются кафедры теологии. Сама теология под давлением церкви признана академической дисциплиной. По теологии уже защищена диссертация, причем в среде ученых существует мнение, что ученая степень была присуждена с нарушениями. Летом 2017 года Общецерковная аспирантура РПЦ получила лицензию Рособрнадзора на ведение образовательной деятельности, а 15 февраля с.г. – государственную аккредитацию. 

На предыдущем заседании Высшего церковного совета РПЦ, 28 февраля с.г., патриарх Кирилл заявил: «Поддержка теологии государством никоим образом не ставит под сомнение принцип светскости образования, но зато является, если хотите, символическим финалом той ценностной системы образования, которое было создано не академическим сообществом, а партийными идеологами и было агрессивно-атеистическим». «Теолог – равноправный участник общественных дискуссий, теоретических, философских» – добавил он. Патриарх призвал богословов «больше» защищать диссертаций по теологии. 

Подобная последовательность в выступлениях патриарха, верного одной теме, позволяет предположить, что система высшего образования России стоит перед перспективой очередного поворотного этапа в процессе ее сращивания с доминирующей религией. Осталось дождаться реакции представителей других традиционных религий нашей страны.

Источник: http://www.ng.ru/faith/2018-03-16/100_cyril160318.html

Источник: pravosudija.net

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2 коммент.»

  • 205 134
    Ендар 20 марта 2018 в 16:39 Ссылка Пометить
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    А по чему только священников в российских вузах ? Тогда давайте и мулу и раввина и старообрядца с посохом в российских вузах. А если их не будет – то и нех@р там делать священникам.

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    • 4663 739
      krikunoleg Ендар 20 марта 2018 в 16:50 Ссылка Пометить
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      ““Университетский священник, домовая церковь в вузе – это демонстрация исторической и существующей до сих пор связи христианства и науки”. ИСТОРИЧЕСКОЙ! Причем здесь другие конфессии?

      ПС. Но если вы решите на ВУЗовском собрании организовать в стенах ВУЗа мечеть, то вам разрешат – не проблема. Хотите синагогу – пожалуйста. Обращайтесь…;)) Вы же сидите на попе ровно и только возмущаетесь…

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