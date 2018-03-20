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Эксклюзив: дебаты египтологов с представителями ЛАИ

10:12. 20 марта 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:
Любопытные дебаты официальных археологов с исследователями ЛАИ по технологиям строительства пирамид в Египте. Несмотря на неприятного по своему поведению ведущего, такие встречи в чём-то полезны.

И хотелось бы отметить пару моментов. Со стороны ЛАИ не все участники продемонстрировали чёткую логику. А со стороны историков… осталось гадливенькое чувство от выступающего, который перемежал свою речь нередким употреблением слова „да”. И почему-то не возникло чувство доверия к правдивости результатов тех экспериментов по обработке гранита примитивным инструментом, на которые ссылаются египтологи.

Только совместные эксперименты вместе с представителями ЛАИ могут претендовать на определённое доверие со стороны общественности.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: археология, Гипотеза, Египет, лаи, наука, пирамида, технологии
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