Эксклюзив: дебаты египтологов с представителями ЛАИ

Любопытные дебаты официальных археологов с исследователями ЛАИ по технологиям строительства пирамид в Египте. Несмотря на неприятного по своему поведению ведущего, такие встречи в чём-то полезны.И хотелось бы отметить пару моментов. Со стороны ЛАИ не все участники продемонстрировали чёткую логику. А со стороны историков… осталось гадливенькое чувство от выступающего, который перемежал свою речь нередким употреблением слова „да”. И почему-то не возникло чувство доверия к правдивости результатов тех экспериментов по обработке гранита примитивным инструментом, на которые ссылаются египтологи.Только совместные эксперименты вместе с представителями ЛАИ могут претендовать на определённое доверие со стороны общественности.

Источник: ss69100.livejournal.com