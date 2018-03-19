Страшный секрет сланцевой нефти

В США продолжается стремительный рост производства сланцевой нефти, что, по идее, должно позволить американцам увеличить рыночную долю за счет ОПЕК. Но не все так просто, и американской нефти будет непросто потеснить углеводороды с Ближнего Востока.



Нефть, поступающая из основных сланцевых месторождений США, легкая и малосернистая, в то время как производимая в ОПЕК - средней или тяжелой плотности и, как правило, высокосернистая. Большая часть нефтеперерабатывающих заводов, построенных в последние десятилетия на побережье Мексиканского залива, имеют оборудование для переработки тяжелых сортов нефти.

До сланцевой революции нефтеперерабатывающие предприятия вкладывали средства в транспортные и перерабатывающие активы, ожидая, что нефть, которую они будут использовать, будет поступать из таких стран, как Саудовская Аравия и Венесуэла.





Более легкая сланцевая нефть отлично подходит для производства бензина, но это не самое лучшее сырье для дизельного и авиационного топлива. Для него необходима средняя и тяжелая нефть. Но на этих заводах переизбыток легкой, малосернистой нефти.





Нефтеперерабатывающая промышленность США, в принципе, способна увеличить до максимума переработку легкой нефти, особенно в связи с тем, что американские сланцевые производители, как ожидается, увеличат ее добычу на более чем 4 млн баррелей в сутки в ближайшие пять лет.





Между тем, в последнее время наблюдается резкое сокращение производства тяжелой нефти, в первую очередь в Венесуэле и Мексике. Поставки из Канады ограничены пропускной способностью трубопровода. Как итог, на рынке наблюдается уменьшение предложения тяжелой нефти.





В ближайшие годы, по мнению экспертов, спрос на бензин будет сокращаться по мере повышения эффективности транспортных средств и увеличения доли электромобилей на рынке. При этом фиксируется неуклонный рост спроса на дизельное топливо, который может резко увеличиться со вступлением в силу в 2020 г. новых правил Международной морской организации по "грязному" топливу. Судоходной отрасли придется перейти с мазута на дизельное топливо, что мгновенно увеличит спрос на него на 2 млн баррелей в сутки.





Другими словами, на фоне роста предложения пригодной для производства бензина легкой нефти уровень добычи средней и тяжелой нефти, используемой для дизельного топлива, остается неизменным или даже снижается, хотя спрос на дизтопливо растет.





Некоторые аналитики считают, что это может создать определенные проблемы для нефтепереработчиков. "Мало кто говорит о страшном секрете сланцевой нефти в США, - заявил Financial Times эксперт Pisgah Partners Билл Барнс. - Неправильно думать, что Америка может добавить 1 млн баррелей в сутки и этот объем немедленно найдет место для переработки".





Только потому, что растет добыча сланца, не следует считать, что нефтепереработчики хотят эту нефть. Так, по словам представителя Eni Франко Маньяни, его компания не будет спешить со сланцевой нефтью, так как ее нефтеперерабатывающие заводы не имеют оборудования для этого сорта нефти.





Не все согласны с этой точкой зрения, указывая, что рынок в 100 млн баррелей в сутки способен переварить дополнительные 1 или 2 млн баррелей легкой нефти.





Проблема в том, что лишь часть мировой нефтеперерабатывающей промышленности способна принять дополнительные баррели легкой нефти. Исключив нефтеперерабатывающий сектор США, который уже почти достиг своих пределов, рынок для переработки легкой нефти составляет 15 млн баррелей в сутки.





Сланцевым производителям, возможно, придется снижать цену на свою продукцию в ближайшие несколько лет, если нефтеперерабатывающие заводы не будут покупать каждый дополнительный баррель легкой нефти.





Согласно недавнему исследованию Wood Mackenzie примерно три четверти дополнительной сланцевой нефти в США должны будут уйти за границу, так как американские заводы неспособны ее переработать.





Многие разделяют эту точку зрения. "Следует ожидать значительного профицита легкой нефти", - утверждает глава IHS Markit Роб Смит. Согласно его прогнозам к 2023 г. добыча сланцевой нефти увеличится в США на 4 млн баррелей в сутки, и этот объем неспособны освоить расположенные на берегу Мексиканского залива нефтеперерабатывающие заводы. По оценке WoodMac, до 2023 г. эти предприятия могут переработать дополнительно лишь 1 млн баррелей. Остальное придется экспортировать.





Правда нехватка мощностей для легкой нефти может стимулировать новые инвестиции в новые объекты. Компания ExxonMobil только что объявила о намерении удвоить свои мощности по переработке легкой нефти в районе Мексиканского залива. Расширение произойдет на заводах Exxon в Бомонте и Бейтауне в Техасе и Луизиане.





Таким образом, переизбыток легкой нефти может стать серьезной проблемой для сланцевых производителей. Резкое снижение цен способно замедлить рост, что не позволит сектору оправдать возложенные на него большие ожидания.

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