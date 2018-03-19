«Полузащитники прав человека» снова в строю

Главной задачей Пятой колонны на протяжении уже нескольких выборных циклов является попытка дискредитации выборной процедуры. Поскольку кандидата, хоть отдаленно соперничающего с В.В. Путиным по популярности у российских избирателей, сегодня у прозападных политических сил нет, то им остается только одно. Пытаться смоделировать ситуацию так, будто победа Путина на выборах есть не результат его предыдущей деятельности и доверия к нему избирателей, а якобы итог неких манипуляций. Хотя очевидно, что никто другой не заинтересован в абсолютно честных выборах больше, чем Путин. Чтобы победить ему не нужно ничего «регулировать» – надо чтобы люди пришли на избирательные участки и проголосовали.

Попытки дискредитировать выборы в России имеют в своей основе внешнего заказчика. Западу надо демонизировать Россию, выставлять президента «диктатором». Иначе вся западная пропаганда пойдет коту под хвост. Представьте себе: ну, как обвинить Россию в атаке химоружием в Лондоне или в Сирии, если признать выборы в России свободными и отражающими волю народа? Придется либо прекратить демонизацию Кремля, либо признать, что в результате соблюдения столь любимой Западом демократической процедуры, к власти приходят политики и лидеры, имеющие куда большую поддержку своих избирателей, чем политики Запада, и при этом не желающие выполнять волю Вашингтона и Лондона.

Это разрыв шаблона в голове современного жителя, так называемого, «свободного мира». Ведь вся ложь современной политики Запада в том и состоит, что есть «правильные страны с правильными процедурами» и есть неправильные, где «нет демократии». И соблюдение норм «демократии» якобы дает Западу право на любые действия по всему миру против «неправильных» стран. Западу можно бомбить, атаковать, реквизировать деньги. Ему можно все. И только на том основании , «что у него есть демократия».

Поэтому Запад изо всех сил старается создать информационную иллюзию о нечестности и нелегитимности процесса «создания» власти в странах, которые он считает своими соперниками.

Вот тут Пятая колонна ему и в помощь.

При этом методы и способы работы «полузащитников прав человека» не меняются, точно также, как не меняется и процедура создания провокаций в отношении России.

В большой политике англичане травят Скрипаля и Литвиненко, потом разворачивают массированную информационную кампанию по обвинению России, маскируя тем самым полное отсутствие реальных доказательств «вины Кремля». Далее отталкиваясь от того, что «вина России доказана», получают повод для ужесточения своей внешней политики в отношении нашей страны.

Не будь всей этой цепочки, действия англосаксов смотрелись бы как, агрессивная политика в отношении России. При помощи информационного тумана она смотрится, как ответ на якобы агрессивную политику уже самой России!

Волк одевает шкуру овечки – вот в чем смысл и всех этих отравлений.

И деятельности Пятой колонны внутри России.

Еще на прошлых президентских выборах 2012 года важную роль в попытках скомпрометировать их итоги играла Ассоциация «Голос».

Она была признана иностранным агентом, то есть получала финансирование из-за рубежа, но свою деятельность не свернула, а наоборот продолжила.

«Голос» и сегодня получает миллионы евро на свою деятельность по дискредитации выборов и их итогов в нашей стране.

Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать вал публикаций о «фальсификации выборов» Президента РФ сразу после их окончания.

Прямо накануне дня выборов двое «оппозиционеров» обсуждали между собой то, что необходимо делать для компрометации выборов.

«Учти, что бюджет выделен на очень специфическую деятельность: вбросы, провокации, вплоть до атак на ГАС и циковский сайт в день выборов».

Кстати, ничего нового в этом нет. Повторяются «полузащитники прав». Ровно также, как и их хозяева. В Лондоне наши «британские партнеры» снова травят кого-то уже не нужного, чтобы начать антироссийскую кампанию. А НКошники из ассоциации «Голос» вновь создают так называемую «Карту нарушений».

Хотя ещё шесть лет назад, в 2012 году (!) с ней уже расставили все точки над «I». Казалось, уже все ясно. И с этими ангажированными «борцами за правду» и с их проектом «Карта нарушений». Но прошло шесть лет. Многие уже забыли.

Давайте напомним.

Шесть лет назад блогер Дмитрий Беляев опубликовал материал, в котором рассказал, что якобы имеющиеся «нарушения» на «Карте нарушений» никто никак не проверяет и сразу публикует.

С радостью и готовностью.

Одно лишь условие – что сообщение «о нарушении» относится к Владимиру Путину. Тогда публикуется. Без проверки и однозначно. Если касается кого-либо иного из кандидатов, то не публикуется вообще.

Источник: dbelyaev.ru Прежде чем приступить к эксперименту, просто окинем сайт взглядом. До выборов ещё две недели, а на сайте уже зарегистрировано 647 нарушений. Коротко окинем ясным взором уже зафиксированные системой нарушения. Нарушение №829 Вроде бы всех сотрудников мясокомбината «Парнас-М» (не путать с местным аналогом ливийского ПНС — незарегистрированной партией «ПарНаС») принуждают в воскресенье прийти на предприятие и проголосовать там. Есть сомнения, что сотрудники вообще получат возможность голосовать самостоятельно. Каждую бюллетень будут проверять, а сделавших неправильный выбор — ссылать в Лагеря Свободы, где они будут подвергнуты рукопожатным люстрациям. Чувствуете иронию? Трудно поверить правдивость подобного нарушения. Проверить же его истинность невозможно, если не направлена реальная жалоба в прокуратуру — так уж устроена «Карта нарушений». Интересно, а если ещё узнать, на самом ли деле начальника производства мясоперерабатывающего зовут Мясникова Татьяна Александровна? Как думаете, окажется ли информация достоверной? Едем дальше. Нарушение №771 Директор принуждает учителей приносить ей свои открепительные. Смысл, если по вашему открепительному никто кроме вас проголосовать не имеет право? Но нарушение зафиксировано. Никакой магии. На сайте школы указаны инициалы директора: И даже телефон. Может быть директор даже торгует открепительными? Как думаете? Нарушение №407 Руководство холдинга «ТИТАН-2», который строит атомные электростанции и еще много чего полезного, видимо под дулом пистолета, но поручило начальникам отделов пройтись по своим коллективам и узнать, за кого сотрудники намерены голосовать и собираются ли голосовать вообще. Так вот основной посыл был, что надо голосовать за Путина. Жесточайшее нарушение предвыборного законодательства. Каким образом анонимный сотрудник холдинга зафиксировал основной посыл? Не написано даже «приказали голосовать за Путина, иначе оставят без зарплаты». Думаю, вы все поняли. В общей массе уже скопилось почти 700 сообщений и их число растет каждый день. Как проверить вышеуказанные нарушения? Никак. Их мог написать один и тот же сотрудник компании «ГОЛОС», отрабатывая очередную крошку большого гранта. Давайте сами напишем что-нибудь подобное и проверим, как работает эта нехитрая система. Обратим внимание на следующее сообщение: То есть — пишите все, что душе угодно, примем все. Хорошо, прокачаем навык троллинга грантоедов, пускай не до 80 уровня, но хотя бы на долю процента. Зафиксируем количество нарушений до отправки экспериментальной «липы». Составляем слезный текст о давлении «кровавого режима»: Директор Синявинской птицефабрики (187326, Россия, Санкт-Петербург, Кировский р-н, п. Приладожский) Мельников Н.А., который также является депутатом областного ЗакСа сегодня, 22 февраля 2012 года, на общем собрании трудового коллектива намекнул «за кого нужно голосовать», а также пригрозил невыплатой заработной платы тем, чье мнение отличается от его собственного.

Это же произвол, граждане! Сотрудники птицефабрики молчат, но сколько можно это терпеть? В целях чистоты эксперимента намеренно искажаем отчество директора Синявинской фабрики. Насколько точно проверяются полученные данные? Выбираем тип нарушения — «Давление», проговаривая про себя знакомым голосом «Хватит это терпеть!» ©. И получаем неожиданное сообщение: Оказывается, несмотря на то, что немногим выше вы можете видеть надпись о том, что «Сообщения публикуются без предварительной проверки», проверка все-таки есть! Специалисты, ответственные за премодерацию с 09:00 по 00:00 по Москве тщательно проверяют все сообщения на правдивость. В результате зафиксированные нарушения могут быть опубликованы или удалены. Если конечно, данные в них указаны заведомо неверные. Ну, что ж, проверим! По истечении нескольких часов счетчик сообщений о нарушениях изменился в большую сторону. За несколько часов было промодерировано 18 сообщений! Ого-го! Вот это скорость работы! Скорее всего, модераторы написали по оставленному e-mail адресу, узнать существует ли вообще такой почтовый ящик, или сравнили инициалы директора с найденными за пару секунд в Интернете. И пришли к выводу, что нарушения не было. Но… Не тут то было. Вот оно, «нарушение моей мечты»! И в него даже внесена корректировка — запятая перед взятой в кавычки фразой «за кого нужно голосовать»! Сравните оригинал на входе и выходе. Браво! Это означает, что модератор тщательно вычитывал текст, и в грамотности ему не откажешь. А вот в проверке информации на достоверность — не только можно, но и нужно отказать! В глазах каждого прочитавшего это сообщения на сайте «Карта нарушений» сочувствующего рабочие Синявинской птицефабрики слезно стонут под гнетом «кровавого режима», в то время как сами рабочие и знать не знают о зафиксированном на сайте нарушении. Торжество правдивости, свободы и демократии на отдельно взятом сайте.

Вот так эти ребята и работают. По принципу: кто девушку ужинает, тот её и танцует.

Поэтому слыша неизбежные крики Запада о «нелегитимности и нечестности» выборов, просто знайте,

Кто

Зачем

И на чьи деньги

Помогает Западу создавать нужную информационную иллюзию!

Источник: nstarikov.ru