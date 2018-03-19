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Космос для США – упадок и разочарование, а Россия отделяется от США в космосе.

15:05. 19 марта 2018 Просмотров - 292 Один комментарий Опубликовал:

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США пытаются «сохранить лицо». Космос, ка одна из стратегических сфер влияния развитого государства – недоступен для США.
 
Этому есть много причин. Банальная жадность, когда конгрессменам жалко тратить «зеленые триллионы» «на воздух»; это и почивание на лаврах, после распада СССР; это и общий упадок научно-технической мысли + некачественное образование в США. Причин много – проблема одна.
 
До недавнего времени, при закупке Российских двигателей РД-180, для Американских космических ракет, торговыми договорами ЗАПРЕЩАЛОСЬ упоминание о том, что КАЖДЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ США ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА РОССИЙСКИХ ДВИГАТЕЛЯХ.
 
Это предусматривалось контрактами на закупку «космических технологий» у России.
 
Россия строго придерживалась этого правила, в то время, как США радостно рапортовали о запусках всяких там «Атлантисов» и «Спейсов». Они не стыдились откровенно врать всему миру о своих «технических достижениях».

 

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Потом, пошла в раскрутку ШОУ-программа с участием «чудо-мальчика» Илона Маска!
 
Бред и фантазии поперли сплошной волной – они и сейчас идут (но уже гораздо более тише).
 
Это и освоение Венеры и Марса, колонии на Альфа-Центавре и автомобили в космосе (кстати, выведен на Российском двигателе).  Пустое хвастовство – прикрытое «торговой тайной».
 
Российские ученые откровенно смеялись с этих Американских понтов!
 
Роскосмосу нужны были деньги, а США – понты; на том и поладили.
 
До недавнего времени.
 
Теперь, все по-другому.
 
По-взрослому и без сантиментов!
 
Весь мир узнал, что - "Король Голый!" 
 
Что Илон Маск – мошенник и пройдоха, действующий в интересах Американской Внешнеполитической Пропаганды.
 
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Россия перепродала устаревшие (для России) двигатели РД-180 Китаю, который в самом скором времени начнет серьезно осваиваться в Космосе.  Китай планирует собственную орбитальную станцию.  
 
 
Как и Россия, которая вот-вот приступит к созданию на орбите Отдельной ото всех Космической Станции!
 
К 2021 году «Роскосмос» планирует отделить российский сегмент МКС от американского. Для этого к орбитальной лаборатории необходимо запустить три дополнительных модуля, сообщает Интерфакс.
 
«Мы нашей промышленности дали задание, чтобы к 2021 году, то есть за годы до того, как истекает срок, оговоренный нами по совместной работе на МКС, мы имели возможность отделиться и самостоятельно работать в рамках российского сегмента», — сообщил глава госкорпорации Игорь Комаров.
 
По его словам, такие меры необходимы из-за завершения в 2024 году срока эксплуатации МКС. Несмотря на то, что есть возможность продлить «жизнь» станции, США могут отказаться в этом участвовать. «Тогда-то нам и понадобится автономность от их сегмента, если они перестанут поддерживать его работу», - подчеркнул Комаров, который пояснил, что «для этого нужно проработать и запустить новые модули, в течение ближайших трех лет».
 
При этом глава «Роскосмоса» считает, что «работать вместе гораздо эффективнее и лучше», с Китаем например.
 
Международная космическая станция  состоит из нескольких сегментов, которые в свою очередь строятся из модулей, образующих национальный сегмент МКС. Самые крупные сегменты у  России (5 модулей) и США (7 модулей). При этом полностью автономными они не являются.
 
 
Космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров во время работы за пределами Международной космической станции (МКС).
 
 
Кто будет возить Америку на орбиту, когда у нее закончатся последние выкупленные у России РД-180 не известно…
 
Сомалийские пираты, быть может?
 
А тут еще и Трамп объявил о создании "космических войск США" ???  
 
Совсем рехнулся старина… Каким образом, теперь, будет Запад поддерживать дальнейшую свою ложь о «космических прорывах», когда и на орбиту «ближнюю» выйти не в состоянии?
 
Но, да ничего! Илон Маск, что ни будь да придумает! Тем и сильна Америка – СЛОВОМ НЕ ПОДКРЕПЛЕННЫМ ДЕЛОМ!

 

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отсюда

Метки: илон маск, мкс, обман с высадкой на Луне, обман с полётами, Р-180, развод в космосе, российские двигатели в сша, Россия, США
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