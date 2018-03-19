Агафокл – добрый тиран

Насилие, популизм и маленькая победоносная война в античных Сиракузах

"Кто сильнее - тот и прав" - принцип, известный человечеству с глубокой древности. При наличии силы можно захватить власть. Но для того, чтобы удержать её, нужно что-то больше, чем крепкие руки и острые мечи. И сын горшечника Агафокл, живший в Сиракузах в IV в. до н. э., на удивление неплохо это понимал.

Несмотря на очень простое происхождение, Агафокл проявил себя сильным, волевым и необыкновенно смелым человеком. Эти качества помогли ему поступить на службу к сиракузскому аристократу Дамасу, снискать военную славу и занять высокий пост в местной элите.

Но звёздный час вчерашнего простолюдина пробил в день смерти его патрона. Агафокл женился на вдове Дамаса, получил солидное приданое и задумался он захвате власти.

Для обеспечения силовой стороны операции Агафокл нанял крупный отряд наёмников. Народу же Сиракуз он обещал снизить налоги и улучшить качество жизни. Довольно типично для политика, не так ли? Управлявшие Сиракузами олигархи разумеется были против подобных движений и выгнали Агафокла за пределы города.

Тут-то и пригодились наёмники. Опираясь на военную силу и популярность в народе Агафокл в 316 году до н.э. захватил Сиракузы и объявил себя тираном. Так в те стародавние времена называли единовластных правителей, которые не принимают в расчёт мнение всяких там олигархов.

Первым делом новоиспечённый тиран принялся исполнять предвыборные (а точнее, предзахватные) обещания. Он конфисковал земли аристократов и раздал их бедным горожанам. Меньшую часть. Большая часть самых доходных земель конечно же досталась его ближайшим сподвижникам - командирам наёмников. Потому что любовь народа - это конечно хорошо, но прав-то всё равно тот, у кого ружьё (меч, топор, копьё).

А чтобы народ не сильно роптал, Агафокл ввёл в городе некое подобие демократии, выставляя разные не жизненно важные государственные вопросы на обсуждение Народного собрания. Стоит ли удивляться, что этого вполне хватило, чтобы прослыть «восстановителем народной свободы».

Следующим пунктом в правилах жизни любого уважающего себя тирана значилась война с соседями. Достойный противник у Сиракуз был один - Карфаген, захвативший большую часть Западной Сицилии. Нападать на могучего противника без разгона Агафокл побоялся. Поэтому он заверил карфагенян в своей дружбе, и принялся тренироваться на кошках, читай, соседних греческих городах.

Предприятие оказалось успешным, и Агафокл почувствовал себя в силах для крупной игры. Как вскоре оказалось, ощущение собственного величия сыграло с тираном злую шутку. Карфагеняне оказались не робкого десятка, и нанесли Сиракузам ряд обидных поражений.

Но не таков был Агафокл, чтобы признать себя побеждённым. Он играет на повышение, и во главе крупного войска высаживается в Африке, захватывает ряд крупных городов и устремляется к самому Карфагену.

Наступает время для очередного урока большой политики: "Не все войны выигрываются мечом". Карфаген включает дипломатию и организует восстание в недавно завоёванных Агафоклом греческих городах Сицилии. Тиран в спешном порядке мчит домой, подписывает с Карфагеном невыгодный мир, и начинает думать, как поступить с нехорошими соседями, столь дерзко лишившими его триумфа.

И вновь Агафокл проявляет себя умелым политиком, предлагая мятежникам не огонь и меч, а кнут и пряник. Причём делает это настолько искусно, что грамотный баланс между жестокими экзекуциями и щедрыми дарами обеспечил полную покорность и спокойствие греческих городов до самой агафокловой смерти.

Но прежде чем покинуть этот мир, Агафокл ещё успел в 305 году до н.э. принять титул "Царя сицилийцев", а также присоединить к своей державе часть Южной Италии, окончательно превратив Сиракузы в значительную фигуру на шахматной доске средиземноморской политики. Признанием новой роли Сиракуз стала, в частности, свадьба Агафокла и одной из дочерей основателя династии Птолемеев.

Однако, как это часто бывало в истории, держава, чьё величие держится на силе и харизме своего создателя, обычно рушится вскоре после его смерти. Так произошло и с державой Агафокла. Причиной тому послужили не только неурядицы в царской семье, где наследники отчаянно резали друг-друга в борьбе за власть, но и выход на сцену нового, исключительно мощного и амбициозного игрока.

Начиналась римская эпоха.

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https://zen.yandex.ru/media/dighistory/agafokl-dobryi-tiran-5aae75377ddde833424b7349