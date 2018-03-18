«Вашингтон обезумел! Это же война!»

- «В то же самое время» - жестко закончил генерал. «В Дамаске, в учреждениях и на объектах Министерства Обороны Сирии, находятся российские военные советники, представители ЦПВС и военнослужащие военной полиции . А потому, в случае возникновения угрозы жизням наших военнослужащих, вооруженные силы РФ официально заявляют, что примут все ответные меры как по ракетам, так и по носителям которые будут их применять ».

То есть, иными словами, глава Генштаба изложил новую позицию страны, в рамках которой, ответные меры последуют незамедлительно, и на этот раз будут сбиты не только крылатые ракеты противника, но и их носители – самолеты и корабли США.

В тот же день, сенсационная новость разлетелась по всем центральным российским СМИ, а будучи переведенной и на другие языки, наделала шума и за их пределами…

еревод комментариев :

- «Не волнуйтесь, ребята! После такого ультиматума, янки уже не посмеют напасть на противника, который может дать отпор! Они специализируются только на нападении против маленьких государств, которые по меньшей мере на 50 лет отстают от них в военном отношении. О таких государствах как Китай, и тем более - Россия, не может быть и речи!»

Archangel Lucifer

- «США окончательно выжили из ума под руководством Трампа! Каждое ведомство действует у нас само по себе, и видимо спецслужбы с Пентагоном, захотели устроить эту дикую провокацию! Я не удивлюсь, если Трамп вообще узнал о ней (как и мы) из СМИ России! Чертов Вашингтон, обезумел! Россия - это не какая - нибудь Северная Корея. Это сверхдержава, которая планету может стереть с лица «земли»! Вы что там все, с ума посходили!? »

dheeraj gupta

- «Откровенного говоря, в моих глазах, после всех тех западных провокаций которые я видел, русские - будут в своем праве, после военного ответа о котором рассказал генерал. Вот только все остальные, прозомбированные прессой граждане наших стран, скорее всего бездумно втянутся в процесс войны! Поэтому скажу так: "Америка, я не думаю, что даже Бог простит тебя за то, что ты хочешь навлечь на всех нас!" Я сплю и вижу, как от тебя освободиться моя Европа!»

Geraldine Mitchell