«Вашингтон обезумел! Это же война!»
Иностранцы о прямом ультиматуме главы Генштаба России, властям США
Как известно, 13 марта, на селекторном совещании Министерства Обороны России, глава Генштаба Валерий Герасимов неожиданно заявил, что согласно полученным российской стороной разведывательным сведениям:
- «...Боевики в Восточной Гуте планируют инсценировку применения химоружия. И в этих целях, уже собрали в нескольких района массовку из привезенных женщин, детей и стариков, которым и предстоит изображать жертв химического инцидента».
«По имеющимся данным, - заявил он. «Соединенные Штаты, после этой провокации, планируют обвинить в применении химоружия армию Сирии. А в качестве ответной меры – нанести ракетно-бомбовые удары по правительственным кварталам Дамаска».
- «В то же самое время» - жестко закончил генерал. «В Дамаске, в учреждениях и на объектах Министерства Обороны Сирии, находятся российские военные советники, представители ЦПВС и военнослужащие военной полиции. А потому, в случае возникновения угрозы жизням наших военнослужащих, вооруженные силы РФ официально заявляют, что примут все ответные меры как по ракетам, так и по носителям которые будут их применять».
То есть, иными словами, глава Генштаба изложил новую позицию страны, в рамках которой, ответные меры последуют незамедлительно, и на этот раз будут сбиты не только крылатые ракеты противника, но и их носители – самолеты и корабли США.
В тот же день, сенсационная новость разлетелась по всем центральным российским СМИ, а будучи переведенной и на другие языки, наделала шума и за их пределами…
еревод комментариев:
- «Не волнуйтесь, ребята! После такого ультиматума, янки уже не посмеют напасть на противника, который может дать отпор! Они специализируются только на нападении против маленьких государств, которые по меньшей мере на 50 лет отстают от них в военном отношении. О таких государствах как Китай, и тем более - Россия, не может быть и речи!»
Archangel Lucifer
- «США окончательно выжили из ума под руководством Трампа! Каждое ведомство действует у нас само по себе, и видимо спецслужбы с Пентагоном, захотели устроить эту дикую провокацию! Я не удивлюсь, если Трамп вообще узнал о ней (как и мы) из СМИ России! Чертов Вашингтон, обезумел! Россия - это не какая - нибудь Северная Корея. Это сверхдержава, которая планету может стереть с лица «земли»! Вы что там все, с ума посходили!? »
dheeraj gupta
- «Откровенного говоря, в моих глазах, после всех тех западных провокаций которые я видел, русские - будут в своем праве, после военного ответа о котором рассказал генерал. Вот только все остальные, прозомбированные прессой граждане наших стран, скорее всего бездумно втянутся в процесс войны! Поэтому скажу так: "Америка, я не думаю, что даже Бог простит тебя за то, что ты хочешь навлечь на всех нас!" Я сплю и вижу, как от тебя освободиться моя Европа!»
Geraldine Mitchell
- «ЦРУ и их коллеги - "Белые каски" должны быть уничтожены на месте. И им очень повезло, что Россия традиционно не является жестокой на этом театре военных действий. Да, вы можете сказать обратное, сославшись на пропаганду наших СМИ, но цифры показывают другое. Лично я, обратил бы внимание на предупреждение русских, потому, что исторически - Россия не терпит угроз своему народу, и всегда держит слово которое дала...»
Tipene Mokaraka-Hiriwa
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Куда движутся отношения России с США?
1) Перед нами распад ЕС и НАТО, и возвращение России. Многие страны бывшего восточного блока покинут американскую сферу влияния и вернутся к военному союзу с Россией (Даниила 11:29a).
2) Потом будет глобальная ядерная война (Даниила 11:29б, 30a; Матфея 24:7; Откровение 6:4). “Восстанет народ на народ” (подобно тому, как в 2008 году), а потом “царство на царство”. Горячей точкой может быть Грузия.
Книга Откровения предрекает, что когда США нападёт на Россию, будет использован «большой меч» (6:4). Что скрывается за этим символом? Иисус, говоря об этой войне, дал много важных подробностей об этом: «Ужасающие вещи также и необычные явления с неба могучие будут» (Луки 21:11). В некоторых древних рукописях содержатся слова Иисуса «и морозы». Сегодня мы называем это «ядерной зимой». А в Марка 13:8 есть также слова Иисуса: «и беспорядки» (хаос). Будут также значительные толчки (из-за использования этого оружия), глады и эпидемии вдоль и поперёк регионов (Луки 21:11). Серьезным последствием этого «меча» будут также изменения климата, катастрофическая засуха и глобальный голод (Откровение 6:5, 6).
Как видно, мы имеем здесь полную картину последствий глобальной ядерной войны. Иисус предостерегает нас от всех угроз, вызванных этой войной. Все это связано только с этой войной. Иисус указал, что: «Все именно это начало родовых схваток» (Матфея 24:7, 8).
3) После этой войны будет назначено мировое правительство (Даниила 11:31; Матфея 24:15; Откровение 13:1, 2, 7). Ядерное оружие будет ликвидировано.
4) Будущий лидер России (будет править по образцу Александра Великого) отлично подготовит армию к следующей мировой войне, не будет жалеть средст на создание новых, не известных ранее видов оружия (Даниила 11:36-39). Он также построит армию военных роботов (Исаия 5:27).
В XXI веке Россия будет ведущей мировой державой. Во время Четвёртой мировой войны будет как древний Вавилон и Ассирия военным орудием в руках Всемогущего (Даниила 11:40-43; Иоиль 2:1-11). После этого Англо-Америка уже не будет мутить воды (Иезекииль 32:1-32).