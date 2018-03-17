Сколько денег завезли на подготовку “оранжевой революции” в России



C 1 марта в резидентуре посольства США в Москве, по сути дела, введено чрезвычайное положение. По некоторым данным, сейчас им запрещены отпуска. В «подводной лодке» – тайной экранированной комнате резидента введено круглосуточное дежурство для постоянной связи с Лэнгли. Отменены даже выходные. И теперь сотрудников московской «станции» ЦРУ уже не увидишь, как раньше, на воскресных лыжных прогулках в Серебряном Бору.



"Накануне президентских выборов от них можно ожидать самых разных подлянок – от попыток терактов на наших избирательных участках до международных провокаций где-нибудь в Сирии или на Украине. Не зря же спецназ ФСБ, группы «Альфа» и «Вымпел», а также Силы специальных операций Минобороны России находятся в готовности номер один", – говорит ветеран российских спецслужб полковник в отставке Иван Шапошников. "Накануне президентских выборов от них можно ожидать самых разных подлянок – от попыток терактов на наших избирательных участках до международных провокаций где-нибудь в Сирии или на Украине. Не зря же спецназ ФСБ, группы «Альфа» и «Вымпел», а также Силы специальных операций Минобороны России находятся в готовности номер один", – говорит ветеран российских спецслужб полковник в отставке Иван Шапошников.

По утверждению члена Совета Федерации Андрея Климова, "по заслуживающим доверия данным, во все федеральные округа России из-за рубежа поступают наличные средства. Как вы думаете – для чего? Чтобы в нужный момент после выборов «сами собой» начались протесты. Каналы этого «серого нала» рекламировать не буду – кому надо, в курсе".



"Российская финансовая разведка внимательно отслеживает эти валютные вливания. Сейчас они намного больше, чем официальные предвыборные бюджеты кандидатов в президенты. Только за последние полгода этот «серый нал» вырос в три с половиной раза. Эти деньги предназначены для подготовки «оранжевой революции» в России. Ещё большие средства западные спецслужбы направляют на информационную войну", – уточняет полковник Шапошников.



Ещё в 2014 году Конгресс США принял закон «О предотвращении агрессии со стороны России». Где в разделе под номером два прямо прописана задача: «Улучшение демократических институтов в РФ». Так что попытки вмешательства в наши выборы точно будут, и защищаться надо.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com