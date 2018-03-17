Главная » Политика

Сколько денег завезли на подготовку “оранжевой революции” в России

14:52. 17 марта 2018 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:

C 1 марта в резидентуре посольства США в Москве, по сути дела, введено чрезвычайное положение. По некоторым данным, сейчас им запрещены отпуска. В «подводной лодке» – тайной экранированной комнате резидента введено круглосуточное дежурство для постоянной связи с Лэнгли. Отменены даже выходные. И теперь сотрудников московской «станции» ЦРУ уже не увидишь, как раньше, на воскресных лыжных прогулках в Серебряном Бору.

"Накануне президентских выборов от них можно ожидать самых разных подлянок – от попыток терактов на наших избирательных участках до международных провокаций где-нибудь в Сирии или на Украине. Не зря же спецназ ФСБ, группы «Альфа» и «Вымпел», а также Силы специальных операций Минобороны России находятся в готовности номер один", – говорит ветеран российских спецслужб полковник в отставке Иван Шапошников.
По утверждению члена Совета Федерации Андрея Климова, "по заслуживающим доверия данным, во все федеральные округа России из-за рубежа поступают наличные средства. Как вы думаете – для чего? Чтобы в нужный момент после выборов «сами собой» начались протесты. Каналы этого «серого нала» рекламировать не буду – кому надо, в курсе".

"Российская финансовая разведка внимательно отслеживает эти валютные вливания. Сейчас они намного больше, чем официальные предвыборные бюджеты кандидатов в президенты. Только за последние полгода этот «серый нал» вырос в три с половиной раза. Эти деньги предназначены для подготовки «оранжевой революции» в России. Ещё большие средства западные спецслужбы направляют на информационную войну", – уточняет полковник Шапошников.

Ещё в 2014 году Конгресс США принял закон «О предотвращении агрессии со стороны России». Где в разделе под номером два прямо прописана задача: «Улучшение демократических институтов в РФ». Так что попытки вмешательства в наши выборы точно будут, и защищаться надо.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: выборы 2018, Провокации, разведка, Россия, спецслужбы, США
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как иностранные спецслужбы пытаются влиять на выборы в России и сколько денег они завезли на подготовку "оранжевой революции"
... раза. Эти деньги предназначены для подготовки «Оранжевой революции» в нашей стране... раза. Эти деньги предназначены для подготовки «оранжевой революции» в России. Ещё...
Глава 10. Определенное время, которого нет! (То, что умышленно скрывалось от людей...)
...понимают. Сколько столетий их забивали? Сколько последних десятилетий... Человек, при достаточной подготовке, может управлять Программами Комплекса.... Гуманоидов в Японию завезли НЕМНОГО раньше, центр ... Программа «Сила денег» получает расширенное развитие...
“Бектал” – Великие Калифорнийские Каменщики
...занимались экстренной военной подготовкой вооруженных формирований на... поставками оружия и денег заговорщикам». Лейтон МакКартни...баталии грядущего века, сколько акцентирует ключевую роль, ...Тунари» в Качабамбе: завезли компьютеры, факсы и ксероксы...
Второе откровение инсайдера
...по всему миру власти денег, мы достигли определённой ...людей под свои потребности. Сколько высших существ, столько и...добычи золота, остальные расы завезли сюда уже после проявление...подчёркивать дамские попки? Система подготовки кшатриев всё ещё существует, ...
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
.... А. Ладаткиной за подготовку рукописи к печати. СОДЕРЖАНИЕ...не французские?!), которые «завезли» гомосексуализм в дебри африканского...столько природой повреждения, сколько интенсивностью и продолжительностью ...? Конечно, таких денег у государства для ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 3 апреля 2015
...факторов после славы и денег. Идея написать про награды... своей стороны, также проводит подготовку к отражению возможных ударов. ... все их проблемы им завезли из России. В то..., интересуют не столько события, сколько человеческая мимика, человеческие реакции, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>