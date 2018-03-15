Жириновский прокомментировал слезы Собчак

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что политик должен быть готов к жестким правилам, таким образом он прокомментировал слезы кандидата от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак во время дебатов.

«Политика – это тяжелая работа, это жесткие споры, иногда крик, риск и даже опасность, потому что политика – это не дискуссия друзей, а борьба оппонентов, борьба за власть. Политик должен быть готов быть жестким и даже жестоким. Тем более политик, который хочет стать лидером России. Размазни как последний царь или Горбачев довели нашу страну до краха, а тираны привели ее к величию», – написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По его словам, если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру.

«Куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу. Тут никто не обидит», – заметил политик.

Напомним, в ходе дебатов на телеканале «Россия-1» Ксения Собчак расплакалась, заявив, что представители КПРФ и ЛДПР борются не с президентом Владимиром Путиным, а с ней лично. Владимир Жириновский предложил Собчак вернуться в детский сад и заплакать, «чтобы прибежала мамочка».

Источник: voicesevas.ru