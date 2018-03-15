О базарной хабалке
23:05. 15 марта 2018 Просмотров - 183 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вдогонку к британскому предложению России "Уйти и заткнуться" https://colonelcassad.livejournal.com/4052937.html
Если МИД отреагировал в своем традиционном интеллигентном стиле, то в Минобороны решили особо выражений не выбирать и назвали министра обороны Британии "базарной хабалкой" и "интеллектуальным импотентом".
Давать отповедь было поручено Конашенкову, выступившему в роли злого следователя.
Риторика базарной хабалки, продемонстрированная главой британского минобороны, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции.
Всё это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих «обвинителей».
Великобритания давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций: от британской «Обсерватории прав человека в Сирии» до созданных британским же офицером разведки якобы сирийских «Белых касок».
Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствии реальных результатов служебной деятельности, видимо, только они одни и остались в арсенале вооруженных сил ее величества.
Получилось достаточно коротко и ясно.
Источник: colonelcassad.livejournal.com