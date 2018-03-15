ЦРУ и партнеры
14:15. 15 марта 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В продолжении истории про "норвежского шпица" https://colonelcassad.livejournal.com/4048019.html
ЦРУ и партнеры
Недавно в норвежских независимых СМИ появилась информация об использовании американской разведкой ресурсов спецслужб и министерства обороны Норвегии для работы против России.
Может возникнуть вопрос – почему независимые норвежские ярлы позволили опустить себя до уровня рядовых американских вассалов?
Задействован давно испытанный механизм, обычно используемый США в странах «третьего мира» – где отсутствует суверенная политика, сильная власть и процветает беспринципность чиновников, желающих получать «надбавки к зарплате» неважно от кого, пусть даже от ЦРУ.
ПО этому сценарию уже «к ногам американцев пали» маленькие, но гордые страны Балтии, нищая Румыния, а сегодня разрушаются скандинавские государства. Все происходит согласно отработанной и надежной методики Лэнгли:
• На начальном этапе американцы устанавливают с национальной спецслужбой любые контакты под благовидным предлогом. Наиболее распространенные сегодня борьба с международным терроризмом, кибербезопасность.
• Затем через эту «дырку» происходит налаживание и расширение так называемых партнерских отношений, сегодня – на почве нелюбви к России и другим странам, которые ведут независимую от США политику и не вписываются в мировой порядок «по-американски».
•• При складывающихся благоприятных и комфортных условиях начинается про ведение совместных оперативных мероприятий и акций против названных стран, естественно в интересах американцев.
• На случай, если контрагенты американцев будут пытаться отказываться от добровольного установления «партнерских отношений», предусмотрен целый набор «силовых» средств – от угрозы компроматом, до использования слабостей и прямого подкупа. Как показывает богатая практика американцев – устоять не может никто. Так, в частности, «обрабатываются» Германия, Франция, Италия, Австрия, Испания.
В итоге – ресурсы «захваченной» иностранной спецслужбы начинают работать в интересах Соединенных Штатов, но не собственного государства.
В силу свойственной им прагматичности американцы используют описанную тактику по линии не только ЦРУ, но и всех своих спецслужб.
По сведениям информированного источника, только в феврале нынешнего года, к примеру, ФБР США обращалось с заманчивыми предложениями к спецслужбам Италии, Болгарии, Туркмении. Министр внутренней безопасности США Нильсен и директор ФБР Рэй с особой теплотой отнеслись к встрече в Вашингтоне с министром внутренних дел Италии Миннити. Американцы выразили готовность на любое сотрудничество с итальянскими коллегами, даже на расширение присутствия своих специалистов на Аппенинах. И под вроде бы благовидным предлогом все это делается из-за серьезных опасений американцев по поводу возможного возврата к власти «команды Берлускони», что повлечет неизбежное снижение нынешнего влияния Вашингтона на Рим. Аналогичные контакты имеются с министерством внутренних дел Болгарии. По линии центрального аппарата ФБР продвижением зарубежных проектов занимается сотрудник отдела по иностранным операциям Ким Фуджи.
Однако вернемся к Норвегии. Именно по изложенной схеме в орбиту американского влияния были втянуты и ее спецслужбы.
Как рассказал в доверительной беседе бывший оперативник ЦРУ «Томас», в начале 2000-х годов руководство Лэнгли задействовало программу спецподготовки для сотрудников норвежской разведки, с перспективой их последующей работы по российским <щелям». Сотрудники ЦРУ совместно с представителями норвежской разведки стали осуществлять вербовочные подходы к российским гражданам и отрабатывать методы поддержания связи с агентурой, как в Европе, так и на территории России. По словам «Томаса», «этот процесс чем-то напоминал учебу кошкой своих котят выслеживанию и ловле мышей».
Все, казалось бы, правильно, но не учли одного – отсутствия у норвежцев четкой мотивации для работы против России. Итог – провал в декабре 2017 года в Москве ценного агента Разведывательной службы МО Норвегии (ЕТ).
Со слов экс-сотрудника ЦРУ, нынешняя цель Лэнгли – обострить отношения европейских стран с Россией, втянуть разведки стран НАТО и ЕС в орбиту своих маниакальных планов в отношении Москвы.
Для тех, кого заинтересовал – этот материал, сообщаем, что «Томас» готов поделиться некоторыми деталями работы американцев по продвижению демократии в Африке, ослаблению влияния Франции на этом континенте, свержению Каддафи, а также рассказать о роли особо ценных агентов ЦРУ – бывшего министра обороны Заира Оноре Нгбанда-Нзамбо Ко Атумба (Honore Ngbаndа-Nzаmbо Ко Аtumbа) и бывшего министра обороны Либерии Броуни Джеффри Самукаи (Brownie Jeffrey Sаmukаi). Но об этом в следующий раз …
Виктор Феналоров
http://cigr.net/glavnoe/27657-partnerstvo-po-amerikanski.html – цинк
PS. На заглавной фотографии задержанный в декабре 2017-го года в Москве норвежский шпион Фроде Берг. Берга очень интересовали https://lenta.ru/news/2017/12/19/shpion/ секретные данные связанные с отечественным флотом.
Судя по активизации утечек про действия российских спецслужб на Западе и западных спецслужб в России и около, война спецслужб продолжает набирать обороты, как и положено в период Холодной войны.
Источник: colonelcassad.livejournal.com