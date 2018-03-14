Сводки от ополчения Новороссии 14 марта 2018

Донбасс сегодня: перемирие «обострилось», ВСУ готовят «суперменов» под кайфом

В ДНР обострение военной обстановки, ВСУ бьют из минометов. Украинские СМИ «нашли» в ДНР «российскую полицию». Наркоман из ВСУ «крошил сепаратистов» в Луганской области. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВСУ обстреляли гражданских

Минувшие сутки начались с обстрела украинскими войсками дежурной смены донецкой фильтровальной станции. Это произошло в тот момент, когда сотрудники станции на трех автомобилях ехали к объекту работы. По машинам открыли огонь из автоматов и пулеметов.

При этом украинская сторона распространила свою версию, обвинив в обстреле «боевиков ДНР». То, что у республиканских вооруженных сил нет даже мотива устраивать подобные провокации, — киевские власти в расчет не берут. Главное — переложить ответственность с «больной головы на здоровую».

Также в понедельник поступила информация об обстреле бойцами 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ южнодонбасского водовода. В этом обстреле Киев по традиции снова обвинил силы ДНР.

Налицо атаки на гражданских лиц и объекты инфраструктуры с целью оправдания дальнейшей эскалации конфликта. По мнению военного руководства ДНР, эти действия в совокупности свидетельствуют о подготовке военно-политического руководства Украины к полному срыву «абсолютного» перемирия и началу очередной военной кампании.

Перемирие резко «обострилось»

Кратно возросло количество провокационных и прицельных атак на силы Донецкой народной республики и населенные пункты Донбасса. В минувшие сутки на всех ключевых направлениях киевские силовики открывали огонь. Так, на горловском и донецком направлениях применялось стрелковое оружие. На Мариупольском оперативном направлении киевские силовики выпустили более 160 мин калибром 120 и 82 мм по позициям армии ДНР. Также были применены автоматические станковые и противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

«Супермен под кайфом»

В районе железнодорожной станции поселка Ольховое Станично-Луганского района Луганской области случился забавный и в то же время показательный инцидент, сообщает оперативное командование ЛНР. 10 марта украинская полиция задержала десантника-штурмовика из 80 бригады ВСУ во время странного «перфоманса». «Защитник украинской государственности» громко кричал, что «идет в наступление на сепаратистов», и что «все умрут». При этом неадекватный военнослужащий угрожал мирным прохожим.

В наркологическом отделении, куда солдат был доставлен для проведения экспертизы, констатировали, что он находится в состоянии сильного наркотического опьянения.

Украинские СМИ: от «российской армии» к «российской полиции»

Разговорами о «российских военных», якобы находящихся в Донбассе, на Украине уже никого не удивишь. Видимо, поэтому украинские СМИ сочинили новый информационный повод, сообщив о том, что в Донбассе якобы находится «российская полиция».

В сообщении украинского сетевого издания речь идет о том, что в Макеевке, находящейся под контролем ДНР, патруль якобы «российских полицейских» остановил гражданский автомобиль и потребовал сменить государственные номера с республиканских на украинские.

Абсурдность данного сообщения очевидна. Во-первых, в ДНР есть своя государственная автоинспекция и полиция, а вот «российская полиция» — отсутствует. Во-вторых, гаишники ДНР если и «придираются» к гражданским, то ровно по противоположным причинам — в случае отсутствия республиканских номеров и наличия украинских.

Украинским СМИ хочется пожелать более избирательно подходить к формированию новостной ленты и тщательнее проверять информацию своих «источников».

Николай Романенко

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Агент украинской разведки раскрыл МГБ ЛНР схему вывоза оружия из Донбасса (ВИДЕО)

Министерство государственной безопасности ЛНР располагает данными о создании спецслужбами Украины канала поставки оружия, числившегося на складах Донбасса, на территорию, подконтрольную Киеву. Оно вывозилось из тайников, оборудованных украинскими военными при отступлении, для проведения специальных операций с последующим обвинением ЛНР и ДНР. Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР. По имеющимся данным, аналогичная схема была задействована для ареста председателя общественной организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана в связи с усиливающимся конфликтом между Службой безопасности и Главным управлением разведки министерства обороны Украины за право контролировать Донбасс. О существовании террористической схемы свидетельствует и агент обеих украинских спецслужб Иван Катышев, задержанный МГБ ЛНР при ликвидации группы диверсантов ГУР МОУ в марте 2017 года. Бывший сотрудник МВД Украины Иван Катышев (позывной «Кацо») занимался в последние годы предпринимательской деятельностью и с 2014 года перевозил через линию разграничения товары контрабандным путем. Весной 2015 года при пересечении линии разграничения через украинский КПП был завербован сотрудником Службы безопасности Украины Юрием (позывной «Семен») и после выполнения проверочных заданий передан на связь в Главное управление разведки минобороны Украины. Непосредственным куратором «Кацо» стал начальник отдела разведки 8 полка ГУР МО майор Павел Балов (позывной «Кедр»). Катышева использовали в качестве перевозчика грузов для диверсионных групп, проводивших спецоперации на территории Республик Донбасса. Агент оборудовал свой грузовой автомобиль «Газель» тайником для провоза оружия, взрывчатых веществ и людей, а позднее по приказу Балова оснастил тайниками еще несколько автомобилей этой же марки. По словам Катышева, он неоднократно выполнял задания по вывозу оружия и боеприпасов с территории ЛНР и ДНР, ранее заложенного в тайники украинскими военными при отступлении. Одно из заданий «Кедра» он выполнил осенью 2016 года, когда вывез из частного дома в Донецке, расположенного по улице Советской армии, арсенал оружия и передал его Балову и сотруднику СБУ с позывным «Иваныч». Взамен «Кацо» получил возможность пересекать линию разграничения без досмотра. «Мне приказывали забирать из тайников оружие. Оно было советского образца. Как пояснил мне потом «Фугас» (позывной диверсанта Сергея Иванчука), оно числилось на военных складах в Донбассе и его можно применять в своих целях, выдавая за «сепаратистское». Оно везде может пригодиться, сказал тогда «Фугас», — рассказал Иван Катышев. Читайте также: ВАЖНО: Россия готова нанести ответный удар в случае атаки США по Дамаску (+ВИДЕО)

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Защитник Донбасса погиб от пули украинского снайпера в районе Зайцево

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Агент “Семен Слепаков” и оружейные схему ГУР МОУ

В продолжение темы "минометного заговора" https://colonelcassad.livejournal.com/4044492.html МГБ ЛНР опубликовало показания арестованного на территории республики агента ГУР МОУИван Катышев рассказал о схемах, в рамках которых ГУР МОУ ввозит и вывозит оружие с территории республик на территорию Украины.Как не трудно заметить, спецслужбы республик с удовольствием подхватили засвеченную СБУ тему участия ГУР МОУ в контрабанде оружия через линию фронта. Вопрос о том, для чего ГУР МОУ использовало и планировало использовать вывозимое с Донбасса оружие, по-прежнему весьма интересен.

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Автомобили предприятия «Вода Донбасса» после обстрела со стороны ВСУ

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“Абсолютное перемирие” в Зайцево: снайпера ВСУ и минометные обстрелы

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Скорей бы Украина начала наступление, тогда никто останавливаться не будет – военнослужащий ДНР

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