Британия вышлет 23 российских дипломата
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Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за “дела Скрипаля”, заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, этот шаг “подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы”. Мэй также пообещала помешать России, “если она попытается восстановить эту работу”.
Всего в стране, согласно диплисту британского МИД, работают 58 российских дипломатов.
Прямое обвинение
Британский премьер прямо обвинила Москву в атаке на Сергея Скрипаля и пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России.
Она отметила, что полностью разрывать связи с Россией “не в интересах Лондона”, однако отношения двух стран “не могут быть обычными”.
Также высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. При этом речи о бойкоте турнира не идет, сборная будет участвовать в соревнованиях.
Кроме того, Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне. Премьер пообещала заморозить российские государственные активы, если “будут свидетельства того, что они могут использоваться для угрозы жизни или имуществу британских граждан”.
Реакция России
Российский посол в Лондоне Александр Яковенко назвал решение Лондона “серьезной провокацией”.
МИД в ближайшее время опубликует заявление в связи с выступлением Мэй, сказала журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Рассматриваем этот враждебный шаг как неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании”, — говорится в полученном РИА Новости заявлении посольства.
Дело Скрипаля
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Экс-офицера и его дочь нашли без сознания 4 марта в центре британского города Солсбери. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.
Тереза Мэй заявила, что к отравлению “с высокой степенью вероятности” причастна Москва, и потребовала от нее объяснений.
Российский МИД назвал это заявление “цирковым шоу” и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.
Источник: voicesevas.ru