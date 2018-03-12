ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ БРОДСКОГО
01:15. 12 марта 2018 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал: Bakh
Угасшая мелодия капели…
Прошла минута взгляда из окна
И канула в историю апреля,
И понял снег, что на дворе весна,
И запахи объяли мегаполис,
И почки, как фурункулы дерев,
Используя завещанный гидролиз,
Фантазиями действуют на дев,
И звучными становятся клаксоны,
Автомобилям придавая шарм,
И постовые, снявшие кальсоны,
Неколебимо не страшатся карм,
Но обновление заметно все же –
Вот промелькнула женщина в трико,
И, глядя на нее, застыл прохожий,
И я застыл, хоть был и далеко,
И думалось мне в стиле монолога:
На протяжении былой зимы
С чьих плеч она свои снимала ноги
И кто теперь вассал ее кормы?
Проходит час, второй, четвертый,
И в сумерки впитался мой пейзаж,
Как будто со стекла назло мне стертый
Рукой незримой, впавшей в эпатаж.
И, несмотря на лампочки в квартирах,
Зажглись на небе тысячи свечей,
Боясь, что вдруг из арсенала мира
На сечу в темь рванет орда мечей.
И тишина, на звуки прерываясь,
Медлительно навязывает сон,
А я не сплю и тунеядно каюсь,
Что не живу с планетой в унисон.
Зачем стоит на пьедестале Пушкин,
О чем задумался в такую ночь,
Когда лежать под одеялом лучше?
О мысли мрачные, идите прочь!
Скукоженные тени в переулках,
Их интерес все так же нездоров,
Как и у тех, кто золото в шкатулках
Припас к визиту страждущих воров.
Чужую память втиснул в незабудку
Укроп, собравший сплетни в котелке,
И, словно кукиш здравому рассудку,
Зачем-то хрен пророс на потолке.
Мне это все приносится на блюде:
Ведь я глаза не просто так ношу,
А чтобы видеть зло, что множат люди,
И этим злом я сызмальства дышу.
Перерождая бедствия на фоне
Роскошных вилл, клозетов и путан,
Народы вымрут все равно в сифоне
Противоборства ненасытных стран.
Кому-то благо выдано по полной,
А я мечтал иметь хотя бы треть,
Чтобы узнать и поминутно помнить,
За что же мне придется умереть.
Не всё прописано в Экклезиасте,
А что написано, ушло в песок,
И можно получить в ответ на «Здрасьте»
Пинок под зад или удар в висок.
Как шатко это горе-мирозданье,
Где человекам нравится вражда,
Где остается втуне назиданье:
Не стойте сзади скунса никогда!
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ