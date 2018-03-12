Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать свою Родину – Россию?

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Андрею Кондрашову отметил героизм российских военнослужащих.

Путин в интервью журналисту Андрею Кондрашову

Военнослужащие современной российской армии в нужный момент готовы совершить геройский поступок, так же, как могли их отцы и деды. Такую точку зрения озвучил Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин.

«Я давно это понял для себя, для меня ясно: все поколения, и сегодняшнее поколение, если жизнь их ставит в определенные условия, они ведут себя так же героически, с полной отдачей, как вели себя наши отцы и наши деды во все времена», - отметил глава государства в интервью журналисту Андрею Кондрашову для фильма «Путин».

Путин в качестве подтверждения своей мысли привел пример с одним из сирийцев, с которым он общался в Арабской Республике.

«В Сирии местный гражданин, который имеет прямое отношение к тому, что там происходит, как-то сказал: "Смотрю, как ваши военнослужащие здесь себя ведут, как они воюют в Сирии... Как же они будут воевать, если они будут защищать свою собственную Родину?"», - сказал президент.

Продолжая тему армии, Путин отметил, что за последнее время Вооруженные Силы РФ были фактически созданы заново.

«Появились новые совершенно подразделения, таких формирований раньше в составе Вооруженных Сил не было. И они себя блестяще зарекомендовали в Сирии», - заключил глава государства. ■

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