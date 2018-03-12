Душа Европы- это жутко // Виолетта Крымская

Средневековая Европа это сборище злобных, вонючих, необразованных дикарей. Мылись они два раза в жизни, у них не было отхожих мест, содержимое “ночных ваз” они выливали в окно на улицу, читать не умели даже правители, носили красивые блохоловки и поголовно болели венерическими заболеваниями, покупали билеты на казни растаскивая пепел сожженных для изготовления “лекарств”…Ну чем и гордится “цивилизованная” Европа?!Говорят, что они мол терзали плоть для возвышения души.Ложь, нет у них души, там мерзость. Вот о чем рассказывается в детских, подчеркну – детских сказках.ЗолушкаЗеззеоле не нравилась родная матушка и тогда сговорившись с няней она предложила аматери посмотреть в сундук няни. Когда мать склонилась над содержимым “добрая” дочка с силой опустила крышку и сломала её шею. В более поздних вариантах мать заменили на мачеху.Зеззеола уговорила папу женится на няне, но она не обрела счастья, малолетнюю убийцу начали третировать шесть няниных дочерей. В процессе непосильной работы Заззеола нашла в лесу волшебное дерево, которое исполняло все желание., нужно было только крикнуть: “О разденься само и одень меня?” Найдя дармовой прокат платьев девушка начала шляться по всем балам, встретила короля. Король влюбился и повелел слуге найти прелестницу иначе: “Я побью тебя палкой и пну тебя столько раз, сколько волос в твоей бороде”. Стимул был весьма весомым. Слуга нашел и не чего не говоря запихал девушку а повозку, такое поведение не понравилось девушке. она сбежала потеряв, не-е-е, не туфельку , а похожие на ходули галоши с подошвой из пробки или дерева, без которых передвигаться по улицам среди нечистот было просто невозможно. Дальше все классически: общенациональный розыск и свадьба. Так убийца мачехи стала королевой.Братья Гримм добавили треша сводные сестры решили “кинуть” сиротку. Пытаясь втиснуться в заветную туфельку, одна из сестер отрубила себе палец, а вторая — пятку. Номер не прошел их сдали голуби: “Погляди-ка, посмотри, А башмачок-то весь в крови…”. Сестры не унимались и “милые” голуби выклевали сестрам глаза тут и сказочке конец.Спящая красавицаДевочка Таллия родилась принцессой, а колдунья предсказала ей смерть от укола отравленного веретена. Папаша король приказал унести из дворца все веретена, где она нашла эту ерунду – непонятно, но всё-таки укололась веретеном и упала замертво. Труп одели шикарно посадили на трон ,отнесли в небольшой домик в лесу и заперли навечно. Но туда заехал чужеземный король. говорят на охоту. Нашел домик, увидел сидящую на троне красавицу и перенёся её на постель и “собрал цветы любви”. Прошло девять месяцев, принцесса родила двойню – мальчика и девочку, которые лежали рядом с ней и сосали её грудь. Случайно мальчик стал сосать её уколотый веретеном палец и высосал отравленный шип. Слегка обалдевшая принцесса обнаружила себя в лесу в компании пары младенцев, вот это прилегла поспать. А тут король, вспомнив свое приятное эротическое путешествие заглянул в домик и он нашёл там прекрасную троицу. Раскаявшись, король обо всём рассказал прекрасной принцессе и даже задержался там на несколько дней. Потом он уехал, но обещал красавице вскоре послать за ней и детьми, забыв при этом упомянуть, что он давно женат. Наивная Талия приехала во дворец. Тут жена короля приказала схватить всех троих, малышей убить, приготовить из них несколько блюд и подать их королю на обед, а Талию заключить в тюрьму.Вечером королева пришла к Талии и приказала сжечь её. Отчаявшаяся принцесса, стеная, попросила исполнить её последнее желание – она хотела раздеться перед смертью. Её одежды были расшиты золотом и украшены драгоценными каменьями, поэтому жадная королева, подумав, согласилась.Принцесса раздевалась очень медленно. Снимая каждый предмет своего туалета, она испускала громкий и жалобный крик. И король услышал её. Он ворвался в подземелье, сбил королеву с ног и потребовал вернуть близнецов.“Но ты же их сам съел!” – сказала злобная королева. Король зарыдал. Он приказал сжечь королеву в уже разведённом огне. Тут как раз пришёл повар и признался, что не подчинился приказу королевы и оставил близнецов в живых, заменив их ягнёнком.Королеву сожгли…Три медведяРусская сказка ни чего общего не имеет с европейской жутью. Медведи жили и в Европе, и вот однажды старая оборванная нищенка влезла в дом к медведям поела каши, посидела на стуле, а потом завалилась спать.Что было дальше?В одной из библиотек Торонто нашли с этой сказкой. Старушка залезла в дом к трем медведям, потому что незадолго до этого они её обидели. А в конце, когда три медведя её поймали, они неторопливо и обстоятельно обсуждали, что же с ней теперь делать:“Они бросили её в огонь, но она не горела; Они бросили её в воду, но она не тонула; Тогда они взяли её и забросили на шпиль церкви Святого Павла – и если ты внимательно посмотришь, то увидишь, что она и поныне там!”Чуть позже английский поэт Роберт Сузи издал свою версию:Когда медведи вернулись, она выпрыгнула в окно. “Сломала ли она себе шею, замёрзла ли в лесу, была ли арестована и сгнила в тюрьме, я не знаю. Но с тех пор три медведя никогда не слышали о той старухе”.МожжевельникВдовец женится второй раз, но новая вдова ненавидит сына от первого брака, потому что хочет чтоб все наследство досталость её любимой доченьке. Долго не думая мачеха предложила мальчику скушать яблочко из сундучка. Он наклонился, она захлопнула крышку и отрубила мальчику голову. Мачеха ставит голову на место и обвязывает шею платочком, ее дочка толкает мальчика и голова падает… Преступление нужно скрыть и мама с дочкой готовят из него пудинг на можжевельнике и кормит им отца!!! Потом будет справедливость – мальчик реинкарнируется в птицу и скинув с высоты камень разбивает мачехи голову.КрысоловГород Гамельн подвергся нашествию полчища крыс. И тут появился человек с дудочкой и предложил избавить город от грызунов. Жители Гамельна согласились заплатить щедрое вознаграждение, и крысолов выполнил свою часть договора. Когда дело дошло до оплаты – горожане, что называется, «кинули» своего спасителя. И тогда Крысолов решил избавить город от детей тоже!РумпельштильцхенЗлой карлик Румпельштильцхен плетёт для юной девушки золотые нити из соломы, чтобы она могла избежать казни. За свою помощь он требует отдать ему будущего первенца. Девушка соглашается – но когда время расплаты приходит, она, естественно, не может этого сделать. И тогда карлик обещает, что освободит её от обязательства, если она угадает его имя. Подслушав песенку, в которой карлик напевал своё имя, молодая мать избавляется от необходимости уплачивать страшный долг. Посрамлённый Румпельштильцхен убегает прочь, и этим всё заканчивается.Но есть и другой вариант Румпельштильцхен от злости так топает ногой, что его правая ступня погружается глубоко в землю. Пытаясь выбраться, карлик разрывает себя пополам.Гензель и ГретхенДвое маленьких детей, потерявшихся в лесу, набредают на пряничный домик, в котором живёт сам дьявол. Дети его перехитрили и засунули в огонь, но он сумел спастись, соорудил козлы для пилки дров, после чего велел детям взобраться и лечь на них вместо брёвен. Дети притворились, что не знают, как правильно лечь на козлы, и тогда дьявол велел своей жене продемонстрировать, как это делается. Улучив момент, дети перепиливают ей горло и сбегают.Девушка без рукДьявол предложил бедному мельнику несметное богатство в обмен на то, что находится за мельницей. Думая, что речь идёт о яблоне, мельник с радостью соглашается – и вскоре узнаёт, что продал дьяволу собственную дочь. Дьявол пытается забрать девушку, но не может – потому что она слишком чиста. И тогда нечистый угрожает забрать вместо неё отца и требует, чтобы девушка позволила своему отцу отрубить ей руки. Она соглашается, и лишается рук.Это, конечно, малоприятная история, но всё же она несколько гуманней ранних версий, в которых девушка отрубает руки сама себе, чтобы стать уродливой в глазах своего брата, который пытается её изнасиловать. В другой версии отец отрубает руки собственной дочери, потому что та отказывается вступить с ним в интимную близость.Красная ШапочкаПошла девочка в лес и послушала ерунду что наплел волк . Убив бабушку, волк не просто ее съедает, а готовит из ее тела жаркое, а из крови чудесный напиток. Улегшись на постель, он наблюдает, так Красная Шапочка с аппетитом уплетает свою же бабушку. Предупредить девочку пытается бабушкина кошка, но и она умирает страшной смертью (волк бросает в нее тяжелые деревянные башмаки). Красную Шапочку это, по-видимому, не смущает, и после сытного обеда она послушно раздевается и ложится в кровать, где поджидает волк, который лишает её девственности. Дровосеки не приходят. Мораль – не ложись в постель к незнакомым.Интересно, что сексуальный подтекст сказки дошел до наших времен. Французская идиома, обозначающая потерю девственности: elle avoit vû le loup (она видела волка)ПиноккиоДеревянный мальчик безжалостен по отношению к старому Джепетто и постоянно его дразнит. Старик начинает преследовать Пиноккио и попадает в тюрьму за то, что якобы, обижал мальчика.Пиноккио возвращается домой, где встречает столетнего сверчка, который говорит ему, что непослушные дети превращаются в ослов. Однако, деревянный мальчик, не желая слушать мудрые советы, в порыве злости кидает в сверчка молот и убивает его.Пиноккио заканчивает свою жизнь тем, что сгорает в огне. Свидетелями его предсмертных страданий становятся кошка с изувеченной лапой, которую ранее отгрыз Пиноккио, и лиса. Оба животных были повешены злым деревянным мальчишкой.РусалочкаПолучив человеческую душу, Ундина выходит замуж за рыцаря. Однако, многочисленные родственники русалки строят козни, мешая тем самым её счастью с мужем. Ко всему прочему, рыцарь влюбляется в Бертиду, которая поселяется у них в замке.Чтобы спасти возлюбленного и его новую пассию от гнева своего дяди, злого водяного, Ундина кончает жизнь самоубийством, бросившись в реку. Рыцарь женится на Бертиде. Однако Ундина возвращается в образе русалки и убивает неверного мужа.Возле могилы рыцаря неожиданно появляется ручеёк, который является своего рода символом того, что русалка и её возлюбленный даже на том свете вместе, а их любовь сильнее жизни и смерти.Белоснежка без громовДевочка умирает в возрасте семи лет. Её тело помещают в семь стеклянных гробов. Ключ от гроба хранится у дяди покойницы, так как мать девочки умирает от горя. Во сне девочка продолжает расти и к определенному возрасту становится настоящей красавицей.Жена дяди находит гроб с покойницей. Она тянет её за волосы, ядовитый гребень выпадает, и девушка оживает. Подозревая бедняжку в том, что она является любовницей её мужа, женщина начинает плохо относиться к ней.Белоснежке отрезают волосы, избивают её до полусмерти и делают её рабыней. Бедняжка ежедневно подвергается унижениям и побоям. От этого у неё появляются черные круги под глазами, а изо рта идёт кровь.Девушка решает свести счеты с жизнью, но перед этим рассказывает о своей нелегкой судьбе кукле. Дядя Белоснежки, подслушав её исповедь, всё понимает. Он разводится со своей женой, лечит искалеченную племянницу, затем выдаёт её замуж за богатого и хорошего человека.В сборнике братьев Гримм злая королева приходилась Белоснежке не мачехой, а матерью. Студия Диснея также предпочла опустить тот факт, что королева велела псарю отвести в лес и убить девочку, а в доказательство принести ей легкое и печень.Принц находит Белоснежку не спящей, а мертвой: для потехи он решил забрать тело с собой, но слуга поскользнулся, опрокинув гроб. Кусок отравленного яблока вылетел из горла, и Белоснежка волшебным образом ожила.На свадьбе Принца и Белоснежки мачеху заставляют плясать в раскалённых железных башмаках до тех пор, пока она не падает замертво.Король-лягушонокТрадиционно первая сказка в сборнике Гримм с незамысловатым сюжетом: принцесса от доброты душевной целует лягушонка, и тот превращается в прекрасного принца.В оригинале же лягушонок хитростью заставляет принцессу дать ему обет дружбы, приходит к ней во дворец и забирается на шелковую подушку девушки. Рассерженная принцесса бросает его об стену, и в тот же мгновение лягушка превращается в статного королевича.В более ранних версиях лягушонку вообще отрезали голову. Что и сказать, поцелуй гораздо романтичнее.***Это еще не все, есть тот же Джамбаттиста Базиле. Его написанная в стиле барокко «Сказка сказок» является первым в истории европейской литературы сборником сказочного фольклора. Я читала, вам не рекомендую, читайте русские сказки. У меня есть, увы вы их не читали. Да, да вы не читали настоящие русские сказки. Но о них потом.Вот, как-то так…Виолетта Крымская.

Источник: nashaplaneta.su