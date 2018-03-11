Главная » Бэкграунд, Новости, Самое самое, События, События Настоящего

РОССИЯ В ЗЕРКАЛЕ… НУ И ВИД!

10:17. 11 марта 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

«Свет, мой, зеркальце, скажи, да всю правду расскажи…», - давно используемый надёжный приём сбора информации о ситуации, которым, в силу сложившихся в стране обстоятельств, что называется не грех воспользоваться и сегодня.

1

Итак.

Отгремел очередной прощальный салют, вручена награда, сослуживцы поклялись отомстить, государство «сполна получило» пользу от жизни и смерти очередного НАСТОЯЩЕГО РУССКОГО ВОИНА – Романа Филиппова, ПРЕДПОЧЁВШЕГО СМЕРТЬ ПЛЕНУ и теперь будет вспоминать о нём лишь при появлении удобного случая. Увы, до боли знакомая в последние годы ситуация с «потребительским» отношением к героям (да и вообще всем жителям) ЭТОГО ГОСУДАРСТВА… А что же мы – отдельные люди и всё общество?

2

Рады, что не перевелись ещё богатыри на земле русской (вроде, как и мы рядом с их славой, греемся в её лучах, находясь под защитой ещё живых будущих героев)? Да доступными способами и формами – в память народную? Конечно, но достаточно ли этого, кто знает «запас сил» людей и страны? Пока, к счастью для нас, ещё самые достойные граждане-защитники не перевелись, почёт им и уважение 23 февраля! И защищают и надежду сохраняют, правда ответ на вопрос «благодаря или вопреки», увы, всё более склоняется ко второму варианту. Что происходит и почему, «свет наш зеркальце»?

Корни проблемы кроются очень глубоко – в умении наших врагов учиться на своих ошибках, давно осознавших, что «кто к нам с мечом…». Сомневающиеся или забывшие это ещё иногда пытаются вспомнить, наученные давно перешли к иным способам решения стратегической задачи – уничтожить генетику русов и её носителей. Успешно устранив первое препятствие – идеологию «МЫ» и социалистическое государство, построенное на ней, они пошли дальше. Куда? Да, в общем, «недалеко» – к уничтожению исконных нравственных общественных основ и насаждению противоположных взглядов и его «носителя» - потребительского общества, базирующегося на примате индивидуального «Я», безграничного в возможностях воплощения и терпимости к ним, прикрываемой термином «свобода». Инструмент – простая и, как оказалось, эффективная технология под названием «крысиный король». Странное название, тем не менее, отражает схожесть пути этого животного и человека к утрате НРАВСТВЕННОСТИ – ПРИРОДНОЙ ЗАЩИТЫ от потери «родного» облика, а также единого МЕХАНИЗМА её разрушения – ПРИМАТА РАЦИОНАЛИЗМА отдельных индивидуумов, – который как эпидемия быстро захватывает в этом случае всех и приводит к одному результату: общество, потерявшее нравственность, увы, обречено на мучительную гибель.

 

3

С крысами, правда, сложнее: социальная сплочённость сообщества – основа его невероятной живучести – «снаружи» не разрушается, поддаваясь только специально-принятым искусственным методам «дрессировки». Достаточно ограничить крысу выбором: умереть или убить себе подобную, чтобы выжить. Начинать путь к безнравственности можно с простой ситуации – с мертвой «пищи», завершать – более слабой живой особью, при чем, к концу эксперимента крыса решает задачу «выжить» уже не мучаясь «совестью», затрачивая с каждым новым испытанием всё меньше и меньше времени, к концу вообще завершая сомневаться в своём праве выжить.

 

6

Люди, увы, способны сами найти пути утраты человеческих качеств. Бизнесмен может начать с увольнений работников и невыплат зарплат, перейдя затем к более широким формам безнравственности – выпуску или продаже вредной для здоровья продукции, «распилу» госденег. Путь чиновника – от стыдливого покраснения при первой взятке – до неприкрытого, возведённого в ранг нормы, «услугообмена», невыполнимых предвыборных обещаний, торговле выборными местами и лоббированию невыгодных обществу и государству законов, основанных на эгоистических предпочтениях и личном интересе.

 

4

Потерявшее нравственные ориентиры животное, вернувшись в сообщество, остановиться не может, только пожирает своих уже втихаря. Природа, видимо, предусмотрела такой вариант выявления угрозы, только ответа на последний вызов у неё нет: крысы, почуяв неладное, лишь ВСЕГДА покидают МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА. Но данное сообщество обречено: обретённые навыки передаются потомству. Вопрос, вероятно, лишь в наборе «критической массы» порочности, реализованной в количестве новых «крысиных королей».

«Свои» в потребительском человеческом обществе заканчиваются сразу с переходом к нему: все – чужие, все — потенциальная пища, от самых «вкусных» – близких, до «быдла» и тех, кого «потребляют» кучами под завесой высокопарных слов. По мере «размножения» и появления «больного потомства», «крысы» разбивают страну на места кормления, превратившись в сборище ненасытных пожирателей общества втихую под прикрытием облика порядочных членов общества, на самом деле не имеющих ничего святого и не способных остановиться пока «пастбища» не оскуднели. Вершина безнравственности, достигнуть которой человеку помогают разум и свобода, – позволить обществу самому «выбирать» тех, кто будет пожирать его, итог – внедрение в массовое сознание логики рационального поведения («голод» – не тётка, своих не существует; своё счастье строить на чужом несчастье можно и т.п.), начало следования ему каждого в надежде стать «королём» под покровом формулы: всё в этом мире продаётся (даже совесть), но не всё покупается (может не хватить денег) и появление «крысиных королей» – «элиты» (элита - тело электроника с заложенной программой наживы и уничтожения). Остановить процесс нельзя: у «королей-крыс» тоже рождаются «крысята» с генами «королей», не желающие стать «пищей».

 

5

Есть у крыс ещё одно «замечательное» качество: они первыми покидают тонущий корабль (иногда, правда, даже стоящий у причала). Наш мы точно спасём, а вот стоит ли пускать сбежавших с него «крыс» обратно на «корабль»? Дно, похоже, уже под ногами. Ведь если ещё вчера сильный защищал слабого, то в сегодня – с без всяких угрызений уже отсутствующей совести «съедает» его, да ещё на «законных» основаниях. Если вчера о силе народа судили по двум признакам: по уважению к старшим и непорочности дев, сегодня – уже только по заботе о старших (правда, опять же только на словах, «питаясь» ими также как и остальными). «Вчера» обследования немецких врачей (в концлагерях) показывали, что свыше 90% русских незамужних женщин в возрасте до 21 года были девственницами, сегодняшнюю ситуацию в стране лучше всего характеризуют разговоры о легализации проституции. Правда, те, кто торгуют собой лучше, чем те, кто торгует чужим - госсобственностью, но результат один – безнравственное потребительское общество медленно умирает, разлагая каким-то чудом выживающее в нём здоровое. А ГИБНУЩИЕ и ЕЩЁ ПОКА ЖИВЫЕ ГЕРОИ – последняя надежда на защиту от «крыс», увы, пока явно недостаточная для такой большой и так сильно больной страны.

А. Никонович

 
Метки: важное, власть, война, геноцид, знания, компиляция, образование, политика, развитие, ссср
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Четвертый Рейх. Американские политологи признали, что цель США — подавить «бунт» России
... Робинсоном он сказал, что “Запад видит Россию не как сверхдержаву, которая, как... кажемся благородными и альтруистичными в зеркале нашего собственного тщеславия, но которые... по ухудшению наших отношений с Россией мы видим, что, когда речь идет...
В.Башлачев. ПРАВДА ЖИЗНИ в зеркале Русской демографии. ЧТО ДЕЛАТЬ. 2011.
... Башлачев ПРАВДА ЖИЗНИ в зеркале русской демографии. ЧТО ДЕЛАТЬ... Смертность в России, на 1000 чел Как видите, с 1985... - надо побудить предпринимателей России перестать ориентироваться только на....Башлачёв. ПРАВДА ЖИЗНИ в зеркале русской демографии 2011 год"...
Мультикультуризм Запада в зеркале демографии. В.Башлачов.
... Запада в зеркале демографии. В.Башлачов. Сейчас в России по всем каналам...«Экономическом чуде» реформы Эрхарда следует видеть два негативных демографических фактора. Первый...из Совета директоров Федерального банка. Видите, какое лицемерие нынешних правители ...
«ПРОДУКЦИЯ» ЗАЗЕРКАЛЬЯ в Зеркале НЕ ЕГО ДУШИ
... все воруется. «ПРОДУКЦИЯ» ЗАЗЕРКАЛЬЯ в Зеркале НЕ ЕГО ДУШИ Продолжение Исследования... своих ЗНАНИЙ!) на основе знаний Российского учёного Левашова Николая Викторовича...» и «УСВОЯЕМОСТИ материала». Сейчас – мы видим БЛЕСТЯЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ. КОМЕНТАРИИ – НЕ НУЖНЫ...
Все - Адреса, Факты, Схемы Мирового правительства ("Николаитов" как Стравливающих - поработителей, завоевателей, скупщиков, ... народов - Новый завет, Откровение от Иоанна) - и ВЫХОДЫ из Них С-Начала России - Пойдём?!..
..., и назначает судей по всем видам дел. Общий закон гласит, что... говорить, что «недемократичный» в кривых зеркалах западной пропаганды давно означает в... БЕЗОПАСНОСТИ и НАЦИОНАЛЬНОЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ - РОССИИ СНАЧАЛА" - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ и СОВЕТУЙТЕ! - ПО...
ОБРЕЗАННАЯ ОТ РАЗУМА ВОЛЯ НАРОДА – 3 часть
... или намеренно искажающим в кривом зеркале устройство демократии. Наоборот, цирк –... мы видим на сцене демократического цирка России? Разве мы видим могучих ... Нет, на демократической сцене России мы видим третьесортный, непрофессиональный, бездарный сброд...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>