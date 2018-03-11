РОССИЯ В ЗЕРКАЛЕ… НУ И ВИД!

«Свет, мой, зеркальце, скажи, да всю правду расскажи…», - давно используемый надёжный приём сбора информации о ситуации, которым, в силу сложившихся в стране обстоятельств, что называется не грех воспользоваться и сегодня.

Итак.

Отгремел очередной прощальный салют, вручена награда, сослуживцы поклялись отомстить, государство «сполна получило» пользу от жизни и смерти очередного НАСТОЯЩЕГО РУССКОГО ВОИНА – Романа Филиппова, ПРЕДПОЧЁВШЕГО СМЕРТЬ ПЛЕНУ и теперь будет вспоминать о нём лишь при появлении удобного случая. Увы, до боли знакомая в последние годы ситуация с «потребительским» отношением к героям (да и вообще всем жителям) ЭТОГО ГОСУДАРСТВА… А что же мы – отдельные люди и всё общество?

Рады, что не перевелись ещё богатыри на земле русской (вроде, как и мы рядом с их славой, греемся в её лучах, находясь под защитой ещё живых будущих героев)? Да доступными способами и формами – в память народную? Конечно, но достаточно ли этого, кто знает «запас сил» людей и страны? Пока, к счастью для нас, ещё самые достойные граждане-защитники не перевелись, почёт им и уважение 23 февраля! И защищают и надежду сохраняют, правда ответ на вопрос «благодаря или вопреки», увы, всё более склоняется ко второму варианту. Что происходит и почему, «свет наш зеркальце»?

Корни проблемы кроются очень глубоко – в умении наших врагов учиться на своих ошибках, давно осознавших, что «кто к нам с мечом…». Сомневающиеся или забывшие это ещё иногда пытаются вспомнить, наученные давно перешли к иным способам решения стратегической задачи – уничтожить генетику русов и её носителей. Успешно устранив первое препятствие – идеологию «МЫ» и социалистическое государство, построенное на ней, они пошли дальше. Куда? Да, в общем, «недалеко» – к уничтожению исконных нравственных общественных основ и насаждению противоположных взглядов и его «носителя» - потребительского общества, базирующегося на примате индивидуального «Я», безграничного в возможностях воплощения и терпимости к ним, прикрываемой термином «свобода». Инструмент – простая и, как оказалось, эффективная технология под названием «крысиный король». Странное название, тем не менее, отражает схожесть пути этого животного и человека к утрате НРАВСТВЕННОСТИ – ПРИРОДНОЙ ЗАЩИТЫ от потери «родного» облика, а также единого МЕХАНИЗМА её разрушения – ПРИМАТА РАЦИОНАЛИЗМА отдельных индивидуумов, – который как эпидемия быстро захватывает в этом случае всех и приводит к одному результату: общество, потерявшее нравственность, увы, обречено на мучительную гибель.

С крысами, правда, сложнее: социальная сплочённость сообщества – основа его невероятной живучести – «снаружи» не разрушается, поддаваясь только специально-принятым искусственным методам «дрессировки». Достаточно ограничить крысу выбором: умереть или убить себе подобную, чтобы выжить. Начинать путь к безнравственности можно с простой ситуации – с мертвой «пищи», завершать – более слабой живой особью, при чем, к концу эксперимента крыса решает задачу «выжить» уже не мучаясь «совестью», затрачивая с каждым новым испытанием всё меньше и меньше времени, к концу вообще завершая сомневаться в своём праве выжить.

Люди, увы, способны сами найти пути утраты человеческих качеств. Бизнесмен может начать с увольнений работников и невыплат зарплат, перейдя затем к более широким формам безнравственности – выпуску или продаже вредной для здоровья продукции, «распилу» госденег. Путь чиновника – от стыдливого покраснения при первой взятке – до неприкрытого, возведённого в ранг нормы, «услугообмена», невыполнимых предвыборных обещаний, торговле выборными местами и лоббированию невыгодных обществу и государству законов, основанных на эгоистических предпочтениях и личном интересе.

Потерявшее нравственные ориентиры животное, вернувшись в сообщество, остановиться не может, только пожирает своих уже втихаря. Природа, видимо, предусмотрела такой вариант выявления угрозы, только ответа на последний вызов у неё нет: крысы, почуяв неладное, лишь ВСЕГДА покидают МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА. Но данное сообщество обречено: обретённые навыки передаются потомству. Вопрос, вероятно, лишь в наборе «критической массы» порочности, реализованной в количестве новых «крысиных королей».

«Свои» в потребительском человеческом обществе заканчиваются сразу с переходом к нему: все – чужие, все — потенциальная пища, от самых «вкусных» – близких, до «быдла» и тех, кого «потребляют» кучами под завесой высокопарных слов. По мере «размножения» и появления «больного потомства», «крысы» разбивают страну на места кормления, превратившись в сборище ненасытных пожирателей общества втихую под прикрытием облика порядочных членов общества, на самом деле не имеющих ничего святого и не способных остановиться пока «пастбища» не оскуднели. Вершина безнравственности, достигнуть которой человеку помогают разум и свобода, – позволить обществу самому «выбирать» тех, кто будет пожирать его, итог – внедрение в массовое сознание логики рационального поведения («голод» – не тётка, своих не существует; своё счастье строить на чужом несчастье можно и т.п.), начало следования ему каждого в надежде стать «королём» под покровом формулы: всё в этом мире продаётся (даже совесть), но не всё покупается (может не хватить денег) и появление «крысиных королей» – «элиты» (элита - тело электроника с заложенной программой наживы и уничтожения). Остановить процесс нельзя: у «королей-крыс» тоже рождаются «крысята» с генами «королей», не желающие стать «пищей».

Есть у крыс ещё одно «замечательное» качество: они первыми покидают тонущий корабль (иногда, правда, даже стоящий у причала). Наш мы точно спасём, а вот стоит ли пускать сбежавших с него «крыс» обратно на «корабль»? Дно, похоже, уже под ногами. Ведь если ещё вчера сильный защищал слабого, то в сегодня – с без всяких угрызений уже отсутствующей совести «съедает» его, да ещё на «законных» основаниях. Если вчера о силе народа судили по двум признакам: по уважению к старшим и непорочности дев, сегодня – уже только по заботе о старших (правда, опять же только на словах, «питаясь» ими также как и остальными). «Вчера» обследования немецких врачей (в концлагерях) показывали, что свыше 90% русских незамужних женщин в возрасте до 21 года были девственницами, сегодняшнюю ситуацию в стране лучше всего характеризуют разговоры о легализации проституции. Правда, те, кто торгуют собой лучше, чем те, кто торгует чужим - госсобственностью, но результат один – безнравственное потребительское общество медленно умирает, разлагая каким-то чудом выживающее в нём здоровое. А ГИБНУЩИЕ и ЕЩЁ ПОКА ЖИВЫЕ ГЕРОИ – последняя надежда на защиту от «крыс», увы, пока явно недостаточная для такой большой и так сильно больной страны.