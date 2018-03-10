Красота Природы
– Нет, Веда, я думал об одном положении древнеиндийской философии. Оно говорит, что
мир не создан для человека, и сам человек только тогда становится велик, когда понимает всю
ценность и красоту другой жизни – жизни природы…
– Вы не договорили, и я не понимаю.
– Пожалуй, не договорил. Я бы добавил к этому, что одному лишь человеку дано понимать
не только красоту, но и трудные, темные стороны жизни. И одному лишь ему доступна мечта и
сила сделать жизнь лучше!
отрывок из "Туманность Андромеды"
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Так, что мы творим и позволяем над собой творить. Вся эта "цивилизованная" жизнь которая навязана нам, стирает все человеческое и превращает в людей обремененных кучей забот и страхов, нет порыва свободы направленная в будущее, созидания мечты прекрасного далека. Все в суете и суете, а когда приходит покидать Землю, то становится поздно все накопленное здесь это тлен.
Источник: nashaplaneta.su