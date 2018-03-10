Красота Природы

– Нет, Веда, я думал об одном положении древнеиндийской философии. Оно говорит, что

мир не создан для человека, и сам человек только тогда становится велик, когда понимает всю

ценность и красоту другой жизни – жизни природы…

– Вы не договорили, и я не понимаю.

– Пожалуй, не договорил. Я бы добавил к этому, что одному лишь человеку дано понимать

не только красоту, но и трудные, темные стороны жизни. И одному лишь ему доступна мечта и

сила сделать жизнь лучше!

отрывок из "Туманность Андромеды"

———————————————————

Так, что мы творим и позволяем над собой творить. Вся эта "цивилизованная" жизнь которая навязана нам, стирает все человеческое и превращает в людей обремененных кучей забот и страхов, нет порыва свободы направленная в будущее, созидания мечты прекрасного далека. Все в суете и суете, а когда приходит покидать Землю, то становится поздно все накопленное здесь это тлен.

Источник: nashaplaneta.su