В Екатеринбурге второй раз за неделю пролетел метеорит
09:48. 8 марта 2018 Просмотров - 401 7 коммент. Опубликовал: brahman
Падение светящихся болидов увидели жители Челябинской и Свердловской областей.
Подробности на http://tvzvezda.ru
Источник: www.youtube.com
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Однако над Рипейскими горами начались боевые действия с участием неизвестно каких космических сил.
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Боллид – редчайшее явление природы, человек может прожить всю жизнь, и ни разу не увидеть его. Мне повезло, я видел всего один раз настоящий боллид. А вот жителям Урала почему то повезло два раза подряд… и что-то подобное там уже было, и не так давно, стёкла там повылетали и на ютубе событие засветилось. Да и товарищ Пу… что-то там говорил недавно.
Интересно, почему боллиды летают на гиперзвуке? и плазма там поди вокруг них имеется, а то бы давно уже затормозились они в плотных слоях. Как много интересного вокруг, как часто вдруг случается маловероятное, как всё странно и непонятно.
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Хорошо,в ельцын центр целят.
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Новую концепцию, наверное, привезли. Над госдепом ещё покажитесь, а то они надменные над всеми, думают, что они “пуп земли”.
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Нормально все. Испытывают новое оружие… Над Америкой тоже должны летать (на ядерном топливе).
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Ага, быстро, как-то соображаете, пораньше не могли придумать?
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Молодец, белорус. Хорошая реакция.
Зачем привлекать базарных корреспондентов – очевидцев, что они могли увидеть:”..еду как бы за рулём… вспышка…” слева или справа (?), очнулся, гипс. Кладезь информации.