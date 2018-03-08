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В Екатеринбурге второй раз за неделю пролетел метеорит

09:48. 8 марта 2018 Просмотров - 401 7 коммент. Опубликовал:

Падение светящихся болидов увидели жители Челябинской и Свердловской областей.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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7 коммент.»

  • 5073 2037
    Х'Ариец 8 марта 2018 в 10:22 Ссылка Пометить
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    Однако над Рипейскими горами начались боевые действия с участием неизвестно каких космических сил.

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  • 1875 1111
    Сергей 8 марта 2018 в 10:34 Ссылка Пометить
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    Боллид – редчайшее явление природы, человек может прожить всю жизнь, и ни разу не увидеть его. Мне повезло, я видел всего один раз настоящий боллид. А вот жителям Урала почему то повезло два раза подряд… и что-то подобное там уже было, и не так давно, стёкла там повылетали и на ютубе событие засветилось. Да и товарищ Пу… что-то там говорил недавно.
    Интересно, почему боллиды летают на гиперзвуке? и плазма там поди вокруг них имеется, а то бы давно уже затормозились они в плотных слоях. Как много интересного вокруг, как часто вдруг случается маловероятное, как всё странно и непонятно.

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    Вадим 8 марта 2018 в 11:00 Ссылка Пометить
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    Хорошо,в ельцын центр целят.

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    Oleg 8 марта 2018 в 12:48 Ссылка Пометить
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    Новую концепцию, наверное, привезли. Над госдепом ещё покажитесь, а то они надменные над всеми, думают, что они “пуп земли”.

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    pro100e.belarus 8 марта 2018 в 12:49 Ссылка Пометить
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    Нормально все. Испытывают новое оружие… Над Америкой тоже должны летать (на ядерном топливе).

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    strelez 8 марта 2018 в 13:50 Ссылка Пометить
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    Молодец, белорус. Хорошая реакция.
    Зачем привлекать базарных корреспондентов – очевидцев, что они могли увидеть:”..еду как бы за рулём… вспышка…” слева или справа (?), очнулся, гипс. Кладезь информации.

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