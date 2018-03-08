Сводки от ополчения Новороссии 08 марта 2018
- 09:00 ВС ДНР доставили продукты для жителей Еленовки (ВИДЕО).
- Вчера 21:22 Откровения пленного ВСУшника: если бы не платили денег, никого бы здесь не было.
ВС ДНР доставили продукты для жителей Еленовки (ВИДЕО)
Вооруженные силы ДНР, совместно с Общественным штабом по оказанию помощи жителям прифронтовых районов и общественной организацией «Боевое братство» г. Челябинск, доставили крупный груз продуктов питания жителям посёлка Еленовка.
Этот населённый пункт находится непосредственно на линии разграничения и для его жителей подобная помощь является очень важной и своевременной.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Откровения пленного ВСУшника: если бы не платили денег, никого бы здесь не было
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