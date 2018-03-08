Сводки от ополчения Новороссии 08 марта 2018

Вооруженные силы ДНР, совместно с Общественным штабом по оказанию помощи жителям прифронтовых районов и общественной организацией «Боевое братство» г. Челябинск, доставили крупный груз продуктов питания жителям посёлка Еленовка.

Этот населённый пункт находится непосредственно на линии разграничения и для его жителей подобная помощь является очень важной и своевременной.

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