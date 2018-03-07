Щипков: термин «застой» изобрел Горбачев, чтобы вычеркнуть этот период из русской истории

Москва, 6 марта. Оценивая исторический период, называемый «эпохой застоя», советник Председателя Государственной Думы, член Общественной палаты, доктор политических наук Александр Щипков подчеркнул, что сам этот термин впервые начал использоваться М. Горбачевым для того, чтобы показать предыдущую историческую эпоху в негативном свете. Этот вопрос стал предметом обсуждения в программе «ЩИПКОВ» на телеканале «Спас».«Дать определение понятию «застой» довольно сложно, нельзя вставить его в какую-то научную парадигму. Можно ли найти аналог «застою» в истории? Почему в СССР это «застой», а период правления Павла I в России или «Великая депрессия» в США не «застой»? А нынешнее критическое состояние Европы – это «застой» или нет?», – задался вопросом А. Щипков.«Дело в том, что это явление лишено привязки к истории, это понятие не научное, а идеологическое. Вот когда говорят о Хрущеве, то чаще всего оценивают его период с политической точки зрения: «оттепель», развенчание «культа личности»… Но Хрущев, в частности, установил партийный контроль над хозяйственной деятельностью, что привело к кризису. Уже мало кто помнит, что в конце 1950-х годов была катастрофическая безработица в стране. Не вспоминают и широкую антирелигиозную кампанию, которую вел Хрущев, есть ведь и понятие – «хрущевские гонения». И если сравнивать брежневский и хрущевский периоды, то еще неизвестно, где больше плюсов, а где минусов», – подчеркнул Щипков.«В период, который мы называем «застоем», в сфере культуры проходили очень интересные процессы, которые повлияли на последующую жизнь в стране, и влияют на нас до сих пор. Есть еще одна ошибка при взгляде на советскую историю: мы психологически отделяем официальные процессы от полуподпольной «самиздатовской» жизни. В ту эпоху были писатели-деревенщики, барды. 1970-е годы – это расцвет Высоцкого, Галича, Окуджавы, это самиздат, это невероятный религиозный подъем. Рок-музыка – это тоже 70-е годы, это расцвет русского рока. После 1991 года русский рок умер, его сегодня не существует. Так какой же это застой, если наша культура родила этот русский рок? Сегодняшнее телевидение, сегодняшний театр до сих пор эксплуатируют достижения того периода, который сами же и клеймят “застоем”», – отметил Щипков.«В этот период, в 1970-80-е годы происходила стагнация компартии, партийцы погрязли в цинизме и кроме денег их ничего не интересовало. Культура и интеллектуальная сфера существовали независимо от этой небольшой группы партноменклатуры, члены которой по сути и были антисоветчиками, разваливали собственную страну. Хотя нам все время говорили, что это мы, православные – антисоветчики», – заметил Щипков.«Сам термин «застой» – лживый, его изобрели, чтобы «закрасить» этот период, показать, что он отвратителен. Этот термин придумал Горбачев, чтобы показать, что все, что было до него – мерзко, а он принес «новый мир». Горбачев – первый политический постмодернист в России. Он никогда не объяснял народу, что он делает со страной, но бесконечно повторял: «Ну вы меня понимаете». С этой точки зрения его ещё никто не пытался изучать. Эти диссертации ещё впереди», – сказал Щипков.Коснувшись темы диссидентства в период «застоя» и в настоящее время, Щипков заметил: «Диссидентство было очень разное. Были те, которых волновали судьбы Отечества и народа, были те, которых интересовала только смена хозяина, были те, что боролись за свое имущество. Были те, которые зарабатывали на этом деньги, те, которые мечтали уехать заграницу, но были и настоящие бессребреники, которые погибали в лагерях за свои убеждения. Это были самые разные люди».«Сегодня никакое диссидентство невозможно, так как мы живем в эпоху свободной политической конкуренции, и политики могут законно выходить на улицу, высказываться, распространять свои воззрения через СМИ и Интернет. Но если ты воспринимаешь свою Родину как «рашку», как «эту страну», и только потому называешь себя диссидентом – «сидящим отдельно», то ты смешон в этом своем “сидении”», – заключил Щипков.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com