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Александр Нужин. Календарь Майя Цолькин

11:55. 7 марта 2018 Просмотров - 186 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 4308 582
    krikunoleg 7 марта 2018 в 14:43 Ссылка Пометить
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    Авторы, озвучили ФИО “сказителя”, озвучьте и его научную степень. Кто он по образованию, чем занимается, чем на хлеб себе зарабатывает? А то “…запретная история…” и все.

    На этой теме паразитируют, однако…

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