Александр Нужин. Календарь Майя Цолькин
11:55. 7 марта 2018 Просмотров - 186 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: www.kramola.info
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Авторы, озвучили ФИО “сказителя”, озвучьте и его научную степень. Кто он по образованию, чем занимается, чем на хлеб себе зарабатывает? А то “…запретная история…” и все.
На этой теме паразитируют, однако…