Новости Украины и Новороссии 06 марта 2018

В феврале 2018 Петр Порошенко дополнительно заработал 915 266 гривен. Эти деньги он якобы получил в качестве процентов по вкладам в «Международном инвестиционном банке», который ему же и принадлежит.

Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Эти изменения в электронную декларацию были внесены в понедельник, 5 марта.

Так, согласно документу, Порошенко получил проценты по трем вкладам в МИБ — 100 074 гривны, 283 543 гривен и 531 643 гривен.

Как сообщала «Русская Весна», Порошенко не раз говорил, что за годы президентства стал только беднее. А новогодний вояж на Мальдивы, по оценкам украинских журналистов, обошёлся Петру Алексеевичу в 500 тысяч долларов.

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