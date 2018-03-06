Новости Украины и Новороссии 06 марта 2018
- 11:33 Поддержка Донбассу сейчас необходима – “Абхаз”.
- 10:46 Семченко о газовой афере Петра Порошенко.
- 09:04 Порошенко добавил в декларацию миллион гривен дохода.
- 02:00 Типичная Украина: В Харькове безработный продавал наркотики полицейским.
- 01:30 В минобороны Украины рассказали, сколько женщин служат в зоне «АТО» .
- 00:47 Обрезки Путина.
- Вчера 23:32 Украинский «Нафтогаз» ведёт переговоры о новом кредите с ЕБРР.
- Вчера 22:34 Социальный ролик News Front «Поколение».
- Вчера 21:32 Клоун! Филарет покатился до маразма — Семченко.
Поддержка Донбассу сейчас необходима – “Абхаз”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Семченко о газовой афере Петра Порошенко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Порошенко добавил в декларацию миллион гривен дохода
В феврале 2018 Петр Порошенко дополнительно заработал 915 266 гривен. Эти деньги он якобы получил в качестве процентов по вкладам в «Международном инвестиционном банке», который ему же и принадлежит.
Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Эти изменения в электронную декларацию были внесены в понедельник, 5 марта.
Так, согласно документу, Порошенко получил проценты по трем вкладам в МИБ — 100 074 гривны, 283 543 гривен и 531 643 гривен.
Как сообщала «Русская Весна», Порошенко не раз говорил, что за годы президентства стал только беднее. А новогодний вояж на Мальдивы, по оценкам украинских журналистов, обошёлся Петру Алексеевичу в 500 тысяч долларов.
Читайте также: Зрада: У сборной Украины отобрали медали чемпионата мира по легкой атлетике
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Типичная Украина: В Харькове безработный продавал наркотики полицейским
Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области разоблачили сеть реализации наркотических и психотропных веществ работникам полиции.
Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры, сбыт наркотиков организовал безработный житель Харькова.
«В своей квартире он изготавливал и фасовал психотропные вещества амфетамин и марихуану. Готовый „товар” наркоделец распространял среди сотрудников управления патрульной полиции Харькова, а также бывших работников правоохранительных органов», — цитирует пресс-служба начальника управления прокуратуры Харьковской области Ивана Тарасова.
Вместе с тем в пресс-центре СБУ уточнили, что во время обысков по месту жительства организатора сети и ее активных членов были изъяты амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боевые патроны к огнестрельному оружию.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрании меры пресечения.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В минобороны Украины рассказали, сколько женщин служат в зоне «АТО»
В зоне боевых действий на Донбассе выполняют боевые задачи две тысячи женщин.
В целом участниками «АТО» являются более шести тысяч женщин. Об этом сообщили в пресс-центре министерства обороны Украины.
«На сегодня в Вооруженных силах Украины (ВСУ) проходят службу около 25 тысяч женщин, из них более 3 тысяч — офицеры. 10 тысяч женщин служат на должностях, определяющих боеспособность ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, кроме этого, более 31 тысячи женщин работает в ВСУ на гражданских должностях.
В украинском военном ведомстве также добавили, что в вооруженных силах за последние два года был существенно расширен перечень военно-учетных специальностей, которые могут занимать военнослужащие-женщины (а это около 100 специальностей).
«В связи с этим ориентировочное количество воинских должностей, на которые разрешается назначать женщин, составляет свыше 90 тысяч (до 2016 года — лишь 38 тысяч должностей)», — отметили в минобороны.
Также в минобороны добавили, что в 2018 году введен в действие План по реализации соблюдения гендерных вопросов в военной сфере, согласно которому предусмотрено обучение женщин во всех высших военных учебных заведениях. К тому же в министерстве создан отдел по вопросам гендерного равенства.
Читайте также: Зрада: У сборной Украины отобрали медали чемпионата мира по легкой атлетике
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Обрезки Путина
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украинский «Нафтогаз» ведёт переговоры о новом кредите с ЕБРР
НАК Нафтогаз Украины ведёт переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о возможности получения новой кредитной линии. Об этом на брифинге сказал главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.
«У Нафтогаза нет проблем с ресурсами. У нас открыта кредитная линия в Международном банке реконструкции и развития. Линия Европейского банка реконструкции и развития уже закончилась, однако у нас идут переговоры о новой линии», — сказал Витренко.
По его словам, Нафтогаз может выйти на международный финансовый рынок и выпустить еврооблигации на значительную сумму.
Витренко добавил, что после победы в Стокгольмском арбитраже «все понимают мощность и стабильность Нафтогаза».
Читайте также: Европейский газ обошелся Украине в четыре раза дороже российского (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Социальный ролик News Front «Поколение»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Клоун! Филарет покатился до маразма — Семченко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com