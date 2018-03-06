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Новости Украины и Новороссии 06 марта 2018

10:26. 6 марта 2018 Просмотров - 542 Нет комментариев Опубликовал:

Поддержка Донбассу сейчас необходима – “Абхаз”

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Семченко о газовой афере Петра Порошенко

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Порошенко добавил в декларацию миллион гривен дохода

Порошенко добавил в декларацию миллион гривен дохода | Русская весна

В феврале 2018 Петр Порошенко дополнительно заработал 915 266 гривен. Эти деньги он якобы получил в качестве процентов по вкладам в «Международном инвестиционном банке», который ему же и принадлежит.

Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Эти изменения в электронную декларацию были внесены в понедельник, 5 марта.

Так, согласно документу, Порошенко получил проценты по трем вкладам в МИБ — 100 074 гривны, 283 543 гривен и 531 643 гривен.

Как сообщала «Русская Весна», Порошенко не раз говорил, что за годы президентства стал только беднее. А новогодний вояж на Мальдивы, по оценкам украинских журналистов, обошёлся Петру Алексеевичу в 500 тысяч долларов.

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Типичная Украина: В Харькове безработный продавал наркотики полицейским

Типичная Украина: В Харькове безработный продавал наркотики полицейским | Русская весна

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области разоблачили сеть реализации наркотических и психотропных веществ работникам полиции.

Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры, сбыт наркотиков организовал безработный житель Харькова.

«В своей квартире он изготавливал и фасовал психотропные вещества амфетамин и марихуану. Готовый „товар” наркоделец распространял среди сотрудников управления патрульной полиции Харькова, а также бывших работников правоохранительных органов», — цитирует пресс-служба начальника управления прокуратуры Харьковской области Ивана Тарасова.

Вместе с тем в пресс-центре СБУ уточнили, что во время обысков по месту жительства организатора сети и ее активных членов были изъяты амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боевые патроны к огнестрельному оружию.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрании меры пресечения.

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В минобороны Украины рассказали, сколько женщин служат в зоне «АТО» 

В минобороны Украины рассказали, сколько женщин служат в зоне «АТО»  | Русская весна

В зоне боевых действий на Донбассе выполняют боевые задачи две тысячи женщин.

В целом участниками «АТО» являются более шести тысяч женщин. Об этом сообщили в пресс-центре министерства обороны Украины.

«На сегодня в Вооруженных силах Украины (ВСУ) проходят службу около 25 тысяч женщин, из них более 3 тысяч — офицеры. 10 тысяч женщин служат на должностях, определяющих боеспособность ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме этого, более 31 тысячи женщин работает в ВСУ на гражданских должностях.

В украинском военном ведомстве также добавили, что в вооруженных силах за последние два года был существенно расширен перечень военно-учетных специальностей, которые могут занимать военнослужащие-женщины (а это около 100 специальностей).

«В связи с этим ориентировочное количество воинских должностей, на которые разрешается назначать женщин, составляет свыше 90 тысяч (до 2016 года — лишь 38 тысяч должностей)», — отметили в минобороны.

Также в минобороны добавили, что в 2018 году введен в действие План по реализации соблюдения гендерных вопросов в военной сфере, согласно которому предусмотрено обучение женщин во всех высших военных учебных заведениях. К тому же в министерстве создан отдел по вопросам гендерного равенства.

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Обрезки Путина

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Украинский «Нафтогаз» ведёт переговоры о новом кредите с ЕБРР

Украинский «Нафтогаз» ведёт переговоры о новом кредите с ЕБРР | Русская весна

НАК Нафтогаз Украины ведёт переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о возможности получения новой кредитной линии. Об этом на брифинге сказал главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

«У Нафтогаза нет проблем с ресурсами. У нас открыта кредитная линия в Международном банке реконструкции и развития. Линия Европейского банка реконструкции и развития уже закончилась, однако у нас идут переговоры о новой линии», — сказал Витренко.

По его словам, Нафтогаз может выйти на международный финансовый рынок и выпустить еврооблигации на значительную сумму.

Витренко добавил, что после победы в Стокгольмском арбитраже «все понимают мощность и стабильность Нафтогаза».

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Социальный ролик News Front «Поколение»

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Клоун! Филарет покатился до маразма — Семченко

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