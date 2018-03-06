Источник: russian.rt.com

Исключительная путаница царит в землях наших украинских братьев. Очень сложно определиться, за кого молиться в первую очередь.



Принял давеча шоколадный королёк новый закон о чём-то в Донбассе. Разумеется, сам Донбасс на мизинце вертел всё, что без воли самого Донбасса принято. Хоть кем на киевской оккупационной вотчине. Донбасс теперь можно только уничтожить, но никак не дезинтегрировать… или как там на бесовском? А уничтожить Донбасс без уничтожения России не получится. Так что все речи о дезинтеграции Донбасса — лишь пустой звук и отсрочка возмездия на неопределённый срок.

Парадоксально, но президент Украины стал примером канонического негодяя-украинца. В истории каждого народа есть такой. У нас Тушинский вор был. От веры отцовской отрёкся, людей обижал, с полькой путался. Это наш рок-н-ролл. А украинский — всё продал, а что не продал — предал, а что не предал — погубил. Такой рыночный перформанс.

У бздешеков Радзивиллы, братья-проказники, своих шведам продали. Но хоть продали. Шоколадный королёк и продать-то никому не может. Хочет, но не может. Даже до существа доходит, что бежать некуда. С одной стороны — контуженные патриоты, с другой — братский народ, очень раздосадованный пустым кровопролитием. Нет такого зарубежного курорта, где бы существо могло потом свои богатства прогулять. Его будут со всех курортов всю жизнь гнать. Чтобы другие невинные отдыхающие не пострадали.

Остаётся ему только войну затеять. И по максимуму привлечь Антанту. Боюсь только, Антанта будет до последнего капризничать. Как Темнейшего не критикуй, но армия у нас сейчас есть. Согласитесь, это лучше, чем ничего. Или в глобальный минус, как при Бориске.

И даже в некотором смысле шоколадный королёк может быть полезен.

Донбасс наконец освободим, фашизм победим, экономику восстановим. У нас после тотальных шухеров всегда экономический Ренессанс. Если за правду бьёмся.

Тоже, кстати, важный вопрос: за правду ли биться будем?

Наверное, так: простые люди — за правду, богатые, как обычно, — за себя. Богатых у нас единицы, остальные — голытьба. Так что за правду.

За мельдоний — от спортсменов, за бардак в гендерной теме — от людей одиноких, за навязанный офисный атеизм — от четырёх традиционных религий, за Родину — совокупно.

И старец Адриан мне говорил, что будет война, будет обязательно. Плохо это очень, но будет. Не дадут России без войны мир наладить. Ничего не поделаешь: все, кроме нас, болеют мировым господством, только мы лечим этот срамной недуг, спасаем планетарное тело от злых дураков.

И наивно считать, что в предстоящие выборы мы выбираем президента, — в предстоящие выборы мы выбираем главнокомандующего. Если рассматривать кандидатуры с этой точки зрения, то всё встанет на свои места. Дамочки, завхозы и теоретики сами собой отпадут.

Согласен, сурово. Но и края у нас суровые, и любовь наших женщин губительна, за что они особо нами любимы, и запросы у нас не стяжательные: в космос рвёмся, смерть отменить намерены.

Разве можно нас победить?

В общем, гойда!

Автор: Иван Охлобыстин

Источник: nstarikov.ru