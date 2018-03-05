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Видеоблог: Никита Кричевский

14:55. 5 марта 2018 Просмотров - 265 Один комментарий Опубликовал:

Выступления на канале НаканунеTV

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Рекомендуем:

Антискрепа, Кричевский Н.А.

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Никита Кричевский

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 8857 4640
    Lada 5 марта 2018 в 18:26 Ссылка Пометить
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    Деньги-это эквивалент ЭНЕРГИИ, эквивалент ВНУТРЕННЕЙ , психической Силы…Помните,что деньги (золото, драгоценности) – Это Сила ДЕМОНИЧЕСКАЯ! Чем больше в Демоне демонической силы – тем он богаче…Все олигархи – демоны…отсюда и система, которую они нам навязали – ДЕМОНическая, ДЕМОНОкратическая (умножающая демонов)…но никакая не демократическая… Демоническая сила всегда имеет вектор РАЗРУШЕНИЯ и является порождением сил мрака…
    Деньги и страх всех мастей – её источник питания…
    На Руси эквивалентом энергии всегда был ТРУД ( созидание) и его плоды…особенно зерно, наполненное энергией Солнца и Света…и дающее жизнь …
    У нас демоны забрали подпитку: солнечный культ заменили лунным ( все религии – это лунные культы)…убрали труд, особенно творческий, заменив его торговлей (любимое занятие людей мрака)…заменили высокие, подпитывающие энергии любви РАЗВРАТОМ…ежесекундно поливают нас страхом и ложью!
    Светлые люди, просветляйтесь, выходите из мракобесия…осознавайте себя в новом, светлом мире…И как первая ступенька к этому миру – голосуйте за Грудинина! Других шансов не будет!

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