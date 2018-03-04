Победители вражеских ракет

Источник: rusplt.ru

4 марта 1961 года советская противоракета В-1000 впервые в мире осуществила перехват и поражение боеголовки баллистической ракеты

Противоракета В-1000. Фото: militaryrussia.ru

К началу 50-х годов прошлого века ядерная бомба уже стала главным оружием и главным фактором мировой политики. В Советском Союзе были достигнуты первые успехи в разработке зенитных ракет ПВО, способных поражать тяжелые и высотные бомбардировщики, несущие ядерное оружие.

Но технический прогресс, особенно в военной сфере, никогда не стоит на месте. На смену самолету с ядерной бомбой пришла ракета с атомной боеголовкой. И если бомбардировщики ещё можно было перехватить с помощью высотных истребителей или первых ракет ПВО, то технических средств борьбы с баллистическими ракетами в начале 50-х годов XX века не было даже на чертежах.

Военные руководители нашей страны прекрасно осознавали эту опасность. В августе 1953 года высшему руководству СССР поступило так называемое письмо семи маршалов. Среди подписавших его были Жуков, Василевский, Конев и другие герои недавних битв Второй мировой войны.

Советские маршалы предупреждали о новой опасности: «В ближайшее время ожидается появление у вероятного противника баллистических ракет дальнего действия как основного средства доставки ядерных зарядов к стратегически важным объектам нашей страны. Но средства ПВО, имеющиеся у нас на вооружении и вновь разрабатываемые, не могут бороться с баллистическими ракетами…».

Сбить ракету могла только ракета — самолеты и зенитная артиллерия тут были бессильны. Но в то время не имелось ни средств управления, ни необходимых для такой точности вычислительных машин. На первом совещании по поводу создания противоракеты один из его участников даже воскликнул: «Это такая же глупость, как стрельба снарядом по снаряду…». Но опасность, которую несли нашим городам ядерные боеголовки в неуловимых ракетах, не оставляла выбора.

Первые исследования проблем противоракетной обороны были начаты в декабре 1953 года, вскоре для этих целей было создано специальное конструкторское бюро СКБ-30. Его возглавил специалист в области зенитных ракет подполковник Григорий Кисунько. До этого он создавал первый комплекс ПВО Москвы С-25, который мог сбивать стратегические бомбардировщики. Теперь предстояло «научить» ракеты сбивать ракеты.

Экспериментальная система противоракетной обороны получила кодовое наименование — Система «А». Для её испытания был создан огромный, в 80 тысяч квадратных километров, специальный полигон Сары-Шаган в степях Казахстана. В 1957 году десятки объектов на новом полигоне строили 150 тысяч солдат.

Для успешного создания противоракетной Системы «А» необходимо было решить массу сложнейших технических задач: разработать собственно противоракету, способную быстро маневрировать, создать для нее надежные системы связи, управления и обнаружения вражеских баллистических ракет.

Баллистическая ракета Р-12. Фото: kollektsiya.ru

Сама противоракета разрабатывалась конструкторским бюро Петра Грушина в подмосковном городе Химки. До этого именно Грушин создал первые ракеты, способные сбивать высотные самолеты.

Но в связи с высокими скоростями ракет, куда более высокими, чем у самых быстрых самолетов, управление противоракетой должен был полностью осуществлять компьютер, а не человек-оператор. Для середины прошлого века это была сложнейшая задача. Новая экспериментальная противоракета, оснащенная компьютером, получила имя В-1000.

Для противоракеты создавались две боеголовки. Одна «специальная» — с атомным зарядом, чтобы поражать вражеские ракеты в стратосфере на большом расстоянии ядерным взрывом. Неядерная боеголовка была осколочной, состоявшей из 16 тысяч шариков с ядром из твердого, почти как алмаз, карбида вольфрама.

К лету 1957 года Система «А» научилась «видеть» летящие баллистические ракеты, через год расстояние обнаружения увеличили до 1000 километров. Теперь предстояло научиться сбивать ракету на высоте за облаками. При этом противоракета должна была поражать именно боеголовку, отличая её от отделяющихся ступеней корпуса ракеты.

Первые пробные запуски противоракет для перехвата баллистических ракет в 1960 году закончились серией неудач. Основной проблемой было взаимодействие наземных радиолокационных станций с компьютером противоракеты.

Однако к весне 1961 года эти сложнейшие технические проблемы удалось решить. 4 марта 1961 года состоялся первый в истории человечества удачный перехват баллистической боеголовки управляемой ракетой.

Баллистическая ракета Р-12, которой предстояло стать целью, была запущена с полигона Капустин-Яр в Астраханской области. Радиолокационная станция Системы «А» обнаружила запущенную ракету на расстоянии 1500 километров, автоматикой была вычислена её траектория, и осуществлен пуск противоракеты.

Пролетев к цели 60 километров, противоракета В-1000 на высоте 25 километров взорвалась примерно в 30 метрах от летящей боеголовки. Чтобы понять сложность задачи, достаточно указать, что боеголовка летела со скоростью свыше 2500 км/ч. В результате поражения шрапнелью из карбида вольфрама боеголовка ракеты Р-12 с весовым эквивалентом ядерного заряда разрушилась и частично сгорела в полете.

Задача по перехвату баллистической ракеты была успешно решена. Если раньше территория нашей страны была абсолютно беззащитна против ракет с ядерными боеголовками, то отныне ситуация стала меняться, страна получила свой «ракетный щит». 4 марта 1961 года можно по праву считать не только большой победой, но и днем рождения войск противоракетной обороны.

Автор: Алексей Волынец

Источник: nstarikov.ru