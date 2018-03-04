Гуд бай, Америка: Европа обложит пошлиной джинсы, виски и Harley Davidson

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал ответные меры, на которые готова пойти Европа в ответ на действия США. Речь идет о введение Америкой пошлин на сталь и алюминий, что может больно ударить по европейским поставщикам

"Мы не будем равнодушно смотреть, как промышленность и рабочие места Европы ставятся под угрозу. ЕС готовит ввозные пошлины на американские продукты — (мотоциклы) Harley Davidson, бурбон и джинсы Levi's", — цитируют Юнкера европейские СМИ.

Об этом председатель ЕК завил в интервью немецкому телевидению.

"Если американцы введут тарифы на сталь и алюминий, мы должны так же относиться к американским продуктам. Мы должны показать, что тоже можем принимать меры", — пояснил Юнкер.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил, что в условиях убытков в торговле с другими государствами можно и нужно вводить торговые ограничения на благо страны.

"Когда страна теряет много миллиардов долларов на торговле с практически каждым государством, с которым ведет дела, торговые войны — это благо, в них легко побеждать", — пишет Трамп в своем "твиттере".

Заявление связано с введением импортных пошли на сталь и алюминий на 25% и 10% соответственно со следующей недели. Оно будет касаться всех стран, поставляющих сталь и алюминий в США.