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Гуд бай, Америка: Европа обложит пошлиной джинсы, виски и Harley Davidson

11:22. 4 марта 2018 Просмотров - 253 Один комментарий Опубликовал:

Гуд бай, Америка: Европа обложит пошлиной джинсы, виски и Harley Davidson. Гуд бай, Америка: Европа обложит пошлиной джинсы, виски и Harley

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал ответные меры, на которые готова пойти Европа в ответ на действия США. Речь идет о введение Америкой пошлин на сталь и алюминий, что может больно ударить по европейским поставщикам

"Мы не будем равнодушно смотреть, как промышленность и рабочие места Европы ставятся под угрозу. ЕС готовит ввозные пошлины на американские продукты — (мотоциклы) Harley Davidson, бурбон и джинсы Levi's", — цитируют Юнкера европейские СМИ.

Об этом председатель ЕК завил в интервью немецкому телевидению.

"Если американцы введут тарифы на сталь и алюминий, мы должны так же относиться к американским продуктам. Мы должны показать, что тоже можем принимать меры", — пояснил Юнкер.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил, что в условиях убытков в торговле с другими государствами можно и нужно вводить торговые ограничения на благо страны.

"Когда страна теряет много миллиардов долларов на торговле с практически каждым государством, с которым ведет дела, торговые войны — это благо, в них легко побеждать", — пишет Трамп в своем "твиттере".

 

Заявление связано с введением импортных пошли на сталь и алюминий на 25% и 10% соответственно со следующей недели. Оно будет касаться всех стран, поставляющих сталь и алюминий в США.

 

Метки: ес, США
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Один комментарий»

  • 6086 4998
    Ирбис 4 марта 2018 в 13:58 Ссылка Пометить
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    У них сплошной секс и только за деньги, а за так и папа маму не имеет. Так что НАТО в любой момент если бабла не будет рассыпется как карточный домик.

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