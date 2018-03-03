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Сводки от ополчения Новороссии 03 марта 2018

13:00. 3 марта 2018 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал:

Обстановка на линии соприкосновения за сутки 3 марта 2018 — Народная милиция

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Прифронтовая зона. Село Пришиб в ЛНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Произведение деревянного зодчества на передовой

Последние три года линия фронта на Донбассе практически не двигалась, если не считать занятия т.н. серых зон. За это время противоборствующие стороны достаточно хорошо изучили расположение позиций своих оппонентов, расположение блиндажей и огневых точек. Соответственно огонь стал точнее, опасность возросла.

Это вынудило военнослужащих Донецкой Народной Республики, в буквальном смысле уйти под землю. Были отрыты, порой в камне, просторные блиндажи, капониры для техники и хоз.помещения. Кое-где под землей целые города образовались.

Хорошие укрепления стали довольно обычным явлением. Но иногда приезжая на передовую сильно удивляешься тому, как военнослужащие обустраивают свои позиции. Так и в этот раз. Мы побывали на линии соприкосновения на Донецком направлении. От ближайшего поселка ехали еще минут двадцать по заснеженным полям. Наконец в очередной посадке наша “Нива” остановилась и мы вывалились наружу.

На первый взгляд ничего необычного, трое бойцов в маскхалатах пилят дрова двуручной пилой.

Из трубы землянки идет жар. Несколько входов в блиндажи тщательно замаскированы, чтобы с воздуха это выглядело, как обычные кусты.

Сразу замечаем, что между землянками дорожки выложены деревом. Удачное решение для того, чтобы не месить грязь круглый год.

На одном из блиндажей располагается инструментарий, которым все это было построено.

Один из офицеров этого подразделения, позывной у него “Зубастик”. Все коронки платиновые, на каждой выгравирован знак доллара. До войны был украинской звездой. Пел, занимался танцами. Теперь с оружием в руках живет в землянке. Выбором своим вполне доволен.

В кучу собран опасный металлолом, прилетевший с той стороны. В основном остатки снарядов от СПГ (станковый противотанковый гранатомет), но есть и гранаты РПГ-7 и даже артиллерийские болванки.

Спускаемся в окопы. Стены траншей укреплены доской и хворостом. Пол тоже выложен доской. Чувствуешь в них себя даже как-то уютно, не говоря уже о том, что после того, как мы прошли по ним пару сотен метров наши берцы остались чистыми.


Вокруг тишина и безмолвие. Не верится, что в лесополосе напротив, всего в шестистах метрах уже позиции противника.


Командир роты с позывным “Байкал” рассказывает нам, как вчера ВСУ били по соседнему подразделению. Прямо во время метели, которая бушевала накануне в Донецке.

Я немного отстаю от всех, чтобы сфотографировать “отделку” траншеи и после этого долго брожу по этому рукотворному лабиринту в поисках остальных. Огневые точки тоже обложены толстыми бревнами.

Напоследок бойцы показывают нам баню. Вот так она выглядит снаружи.
А вот так под землей. Освещение светодиодное, как и на всем опорном пункте. Воду привозят.

Условия бойцы здесь создали себе отличные. После окончания войны здесь смело можно открывать какую-нибудь базу отдыха. Для любителей экстрима.”

Михаил Андроник

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Метки: компиляция
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