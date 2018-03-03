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Машина на еловых шишках, дровах и навозе

16:58. 3 марта 2018 Просмотров - 341 3 коммент. Опубликовал:


30-летний омич Кирилл Бузениус создал автомобиль, работающий на еловых шишках, дровах и навозе, и продал через сайт объявлений. Автомобиль работает на газогенераторе, который был установлен в багажник. Уже через неделю, 8 декабря 2016 года, Бузениус презентовал другой автомобиль — «Ниву» — с аналогичным газогенератором, но уже в прицепе. Конструктор показал свой новый экомобиль и рассказал, как он работает.

Справка: Пиролизный газогенератор — аппарат для термической переработки твердого и жидкого топлива в горючие газы. Переработка осуществляется в присутствии воздуха, свободного или связанного кислорода (водяных паров).

25 ноября 2016 года «Москвич», работающий на шишках и навозе, выставили «на торги» на сайте объявлений, а через день экомобиль «ушел с молотка» за 120 тыс. руб. Уже через неделю изобретатель представил свое второе творение — «Ниву» на дровах. Как признался Кирилл Бузениус, по поводу постановки на учет такого автомобиля еще не задумывался. В ГИБДД по Омской области отметили, что владельцу экомобиля необходимо приехать в ГАИ, чтобы инспекторы поняли, какие требования правомерно применять для постановки на учет такой машины.

«Мы вчера ездили на «шестерке». Прокатались с 14:00 и до ночи — за это время ушло меньше мешка дров. Собирались оборудовать «Ладу-2106», которую давал для демонстрации друг, но он подвел. Поэтому сегодня утром в спешке ставили печку на «Ниву», — сетует Бузениус.

Знакомство с генератором для корреспондентов началось с картины закладки дров в печку. «Принцип работы газогенератора заключается в неполном сгорании углерода. Углерод при сгорании присоединяет кислород, в результате образуется угарный и углекислый газ», — объясняет Кирилл.

«Так и получается высокотемпературная химическая реакция — пиролиз. Видите, там угли горят, — указывает омич на отверстие диаметром около 10 см. — Получается водород и угарный газ, а после сгорания из выхлопной трубы выходит углекислый газ и пары воды. По факту, это экомобиль: глаза не режет, особого запаха нет. Чтобы разжечь печку, нужно открыть красные краны, в отверстие вставить вентилятор, засыпать топливо и поджечь».

Рассказывая про элементы газогенератора, его создатель показывает на фильтр-циклон — именно в нем происходит предварительная очистка газа, поступающего в двигатель. После этого газ идет в теплообменник — извилистую трубу, напоминающую полотенцесушитель. Из змеевидного теплообменника газ попадает в фильтр тонкой очистки.

По признанию Кирилла, этот фильтр пока плохо справляется со своей работой: он должен задерживать сажу в себе и не допускать ее попадания в воздушный фильтр двигателя. «Поэтому будем менять фильтрующий элемент на керамзит или крупные опилки», — говорит Бузениус. Из фильтра газ по белому шлангу попадает в двигатель, который, по словам создателя машины, сам тянет газ и берет его столько, сколько нужно — «как будто сигарету курит».

Говоря о «внутренностях» автомобиля, Бузениус отмечает, что ничего не менял под капотом «Нивы»: родной двигатель объемом 1,6 л остался прежним. «Примотал на изоленту шланг — вот и вся переделка, — шутит создатель и тут же говорит о количестве расходного топлива. — Мне досталось 6 тонн дров за 700 руб. Если 3 кг дров приравнять к литру бензина, то из расчета 3:1 получается, что 2 тонны бензина я купил за 700 руб.

Вообще, такое топливо как минимум на 30 % выгоднее, чем бензин». Заговорив об экономической составляющей, Кирилл Бузениус не скрывает, что такие генераторы можно продавать за 50 тыс. руб. «Трудно сказать, сколько ушло на первую машину, потому что всё собиралось из имеющегося металлолома. Первая установка собиралась полностью из подручных средств. На генератор для «Нивы» мы потратили около 5 тыс. руб. Но если покупать всё, то материалов уйдет тысяч на 30», — отвечает омич на вопрос о себестоимости изобретения.

«Мы же планировали на «шестерку» установить эту систему. А сегодня, когда переставили ее на «Ниву», она у нас заглохла. Сначала не понимали, в чем дело, а потом дошло: на шланге есть кран, подающий воздух, — его нужно с газом смешивать. Сообразили, что для «Нивы» надо дать больше воздуха и она поедет — двигатель-то здесь чуть мощнее», — рассуждает Бузениус.

Не сразу внимание журналистов привлекла «заблудившаяся» выхлопная труба, которая расположилась спереди автомобиля. Оказалось, что это труба для подогрева машины в экстремальных условиях — например, в 40-градусный мороз.

Чтобы машину разогреть, одной трубы мало: нужно достать горелку. В ее роли выступил газовый баллон, к которому присоединен резиновый шланг с пистолетом для подачи пламени в трубу. По заверению Бузениуса, 5 минут будет достаточно для подогрева тосольной рубашки.

«Москвич-2141» с пиролизным газогенератором уехал в Муромцевский район — за 350 км от точки продажи машины. Нового владельца снабдили тремя мешками дров — на случай, если топливо внезапно кончится по дороге. Во время тест-драйва «обновленной» «Нивы» корреспонденты НГС.НОВОСТИ заметили, что едет автомобиль как на обычном газе — пропане. «Но мощность немного все же теряется.

Разогнаться до 60 км/ч не сложно, а вот развить большую скорость не рисковали — на трассу не выезжали еще. Ну и прицепную печку иногда заносит на поворотах», — говорит Бузениус. Изменения внешние не коснулись внутреннего содержания авто: прежними остались и панель приборов, и салон. Не ощущалось также и запаха от топлива.

Напоследок Кирилл Бузениус рассказал, что создать такой экомобиль решил в качестве эксперимента. «Наши предки ездили на таких установках, решил и я попробовать. Ну а что — работать может на любой органике: хоть дровами топи, хоть еловыми шишками и даже навозом. Очень хорошо ездить на таком авто на рыбалку и охоту: на топливо тратиться не надо», — подытожил создатель экомобиля.



Источник: nashaplaneta.su

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3 коммент.»

  • 7164 5440
    Павел 3 марта 2018 в 17:19 Ссылка Пометить
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    Изобретать не надо: в интернете полно схем газогенераторов.
    Ездить только вот будут лишь советские карбюраторные машины

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      strelez Павел 3 марта 2018 в 18:19 Ссылка Пометить
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      Это почему же только карбюраторные? На снимке видна подача воздушно-газовой смеси непосредственно во впускной тракт, и неважно есть там карбюратор или нет. Для питания впрысковых двигателей схема та же. Единственно что требуется там и там отключить подачу топлива, что достигается на инжекторных отключением топливного насоса через дополнительный тумблер. На карбюраторных лучше всего использовать такой же тумблер, управляющий дополнительным электроклапаном, отсекающим топливо. Более интересен вариант с применением электронасоса.
      Ваши сомнения будут не будут ездить зависят только от умелых м растущих из нужного места рук. Ну, и головы тоже.

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  • 1513 1165
    sergej 3 марта 2018 в 18:29 Ссылка Пометить
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    Вот только зачем в нашей стране нефть добывают … что бы ее продавать за рубеж , а люди будут мучиться с газогенераторами как в войну .Вероятно скоро введут повышенные требования к газогенераторам , что бы не отказывались бензин покупать .

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