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БезГаз от Порошенко

21:37. 3 марта 2018 Просмотров - 359 Один комментарий Опубликовал:


Здравствуйте Анатолий Александрович, прокомментируете возникшие газовые проблемы на Украине,
в свете того, что Порошенко заявляет о том, что Украина уже несколько лет не покупают газ из России?
А так же новость о том, что «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом».
Террористы пришедшие к власти после государственного переворота в 2014 году, готовы вообще пожертвовать всем, что ещё оставалось на Украине, лишь бы считаться независимыми от остальной России. Как я выразился ещё в 1992 или даже в 1991 году, чтобы ходить в чужих аэропортах по красным ковровым дорожкам они готовы красить эти дорожки кровью своих соотечественников.
Так вот, что касается так называемой независимости Украины. Действительно уже пару лет Киев хвастался тем, что не покупает газ в Российской Федерации и это действительно было так. Газ покупали в Словакии. Но поскольку собственных газовых месторождений у Словакии отродясь не бывало и в обозримом будущем не предвидится, и газ она получает из Российской Федерации транзитом через Украину, то фактически Украина покупала всё тот же русский газ только по большей цене. Поскольку Словакия естественно брала некоторую сумму за посредничество. При этом газ потребляемый Украиной даже не перекачивался реально в Словакию. Его отбирали из украинской газотранспортной системы. Просто считалось, что это уже не российский газ, а словацкий. А сейчас наложилось сразу несколько обстоятельств. Во-первых, Российская Федерация стала поставлять в Европу ровно столько газа, сколько сама Европа по своим собственным документам потребляла через украинский транзит. То есть возможности продать часть газа под видом словацкого уже не стало, ибо этот газ Газпром не поставляет. Во-вторых, Стокгольмский арбитраж показал, что тоже склонен к двойным стандартам. То есть арбитраж рассматривал встречные иски Газпрома и Нафтогаза, при чём иски были связаны с контрактами содержащими одну и ту же оговорку о минимальном платеже. В коммерческом жаргоне это называется «бери или плати», хотя никакого или на самом деле нет, платить надо в любом случае.

Источник: vassermans.ru

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Один комментарий»

  • 22493 10805
    Степаныч 4 марта 2018 в 0:45 Ссылка Пометить
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    Це перемога,привернут вентили для населения,и перекантуются пару недель,а там вроде как весна.)Короче мерзни мерзни волчий хвост,точнее укроповский,заслужили епт.)

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