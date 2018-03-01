Сводки от ополчения Новороссии 01 марта 2018
12:05. 1 марта 2018 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 28.02 23:25 Как выглядит Киевский район Донецка после бомбежек 2014 года.
- 28.02 23:10 Армия ДНР готова к войне, враг не пройдет, у нас все под контролем – боец ДНР.
- 28.02 21:46 Военный корреспондент: Михаил Андроник о пленном ВСУ и реакции на него мирных жителей.
Как выглядит Киевский район Донецка после бомбежек 2014 года
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Армия ДНР готова к войне, враг не пройдет, у нас все под контролем – боец ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военный корреспондент: Михаил Андроник о пленном ВСУ и реакции на него мирных жителей
К оглавлению | Источник: www.youtube.com